搶香氛迷荷包！亞曼尼禮盒高CP值 TOM FORD找孔劉加持

年末時分，大家購物欲望都特別強，也讓許多香氛品牌紛紛搶市場，亞曼尼推出高CP值的香水禮盒搶市，買禮盒更划算；而TOM FORD找代言人孔劉吸引客人，消費滿額送銀霧禮盒，讓包裝看來更高級。

亞曼尼推出4大耶誕節節慶禮盒，MY WAY隨身香氛禮盒金燦版中，內含三款MY WAY系列淡香精各15ml，一次擁有三種風格的香味；MY WAY身體香氛禮盒金燦版則是有MY WAY淡香精50ml，搭配沐浴乳與身體乳；CODE男性隨身香氛禮盒金燦版，同樣一次擁有CODE男性系列香氛3款各15ml，熱賣的寄情水男性身體香氛禮盒金燦版，含有寄情水男性體香膏75g與沐浴乳。

TOM FORD則是找來代言人孔劉，拍攝頂級奢華高訂香氛「銀霧禮盒」形象照，11月25日至12月底，到櫃消費單筆滿8,000元，就享有銀霧禮盒包裝服務。