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搶香氛迷荷包！亞曼尼禮盒高CP值 TOM FORD找孔劉加持

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
TOM FORD找來孔劉搶客。圖／TOM FORD提供
TOM FORD找來孔劉搶客。圖／TOM FORD提供

年末時分，大家購物欲望都特別強，也讓許多香氛品牌紛紛搶市場，亞曼尼推出高CP值的香水禮盒搶市，買禮盒更划算；而TOM FORD找代言人孔劉吸引客人，消費滿額送銀霧禮盒，讓包裝看來更高級。

亞曼尼推出4大耶誕節節慶禮盒，MY WAY隨身香氛禮盒金燦版中，內含三款MY WAY系列淡香精各15ml，一次擁有三種風格的香味；MY WAY身體香氛禮盒金燦版則是有MY WAY淡香精50ml，搭配沐浴乳與身體乳；CODE男性隨身香氛禮盒金燦版，同樣一次擁有CODE男性系列香氛3款各15ml，熱賣的寄情水男性身體香氛禮盒金燦版，含有寄情水男性體香膏75g與沐浴乳。

TOM FORD則是找來代言人孔劉，拍攝頂級奢華高訂香氛「銀霧禮盒」形象照，11月25日至12月底，到櫃消費單筆滿8,000元，就享有銀霧禮盒包裝服務。

另外也新推出私人調香系列「神秘聖木」香氛，以焚燒祕魯聖木與烏木的香氣，加入優雅細緻的玫瑰基調，從香氛儀式獲得身心靈淨化，包括香氛與香氛蠟燭系列。

TOM FORD私人調香系列神秘聖木／30ml／5,800元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列神秘聖木／30ml／5,800元。圖／TOM FORD提供
亞曼尼MY WAY身體香氛禮盒金燦版／4,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼MY WAY身體香氛禮盒金燦版／4,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼MY WAY隨身香氛禮盒金燦版／3,450元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼MY WAY隨身香氛禮盒金燦版／3,450元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼CODE男性隨身香氛禮盒金燦版／2,800元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼CODE男性隨身香氛禮盒金燦版／2,800元。圖／亞曼尼提供

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