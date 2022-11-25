聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶香氛迷荷包！亞曼尼禮盒高CP值 TOM FORD找孔劉加持
年末時分，大家購物欲望都特別強，也讓許多香氛品牌紛紛搶市場，亞曼尼推出高CP值的香水禮盒搶市，買禮盒更划算；而TOM FORD找代言人孔劉吸引客人，消費滿額送銀霧禮盒，讓包裝看來更高級。
亞曼尼推出4大耶誕節節慶禮盒，MY WAY隨身香氛禮盒金燦版中，內含三款MY WAY系列淡香精各15ml，一次擁有三種風格的香味；MY WAY身體香氛禮盒金燦版則是有MY WAY淡香精50ml，搭配沐浴乳與身體乳；CODE男性隨身香氛禮盒金燦版，同樣一次擁有CODE男性系列香氛3款各15ml，熱賣的寄情水男性身體香氛禮盒金燦版，含有寄情水男性體香膏75g與沐浴乳。
TOM FORD則是找來代言人孔劉，拍攝頂級奢華高訂香氛「銀霧禮盒」形象照，11月25日至12月底，到櫃消費單筆滿8,000元，就享有銀霧禮盒包裝服務。
另外也新推出私人調香系列「神秘聖木」香氛，以焚燒祕魯聖木與烏木的香氣，加入優雅細緻的玫瑰基調，從香氛儀式獲得身心靈淨化，包括香氛與香氛蠟燭系列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言