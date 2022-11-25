momo購物網「專櫃美妝倒數月曆、人氣卡通及遊戲降臨曆」這幾款買氣超夯

進入聖誕前夕，「倒數月曆」以日日開箱驚喜、天天感受小確幸的魅力在台灣掀起搶購潮。momo購物網分享，倒數月曆相關商品自11月起掀買氣，其中送禮自用都澎湃的「專櫃美妝倒數月曆」近3周銷售年增狂飆8成，除了各大專櫃保養香氛品牌會在年末祭出倒數月曆，眾多玩具品牌推出的「遊戲類降臨曆」也讓孩童們愛不釋手，如LEGO樂高、德國Hape、任天堂瑪利歐、汪汪隊立大功等都是人氣夯品。

momo購物網即日起至11月30日推出「專櫃美妝年度最狂」活動，指定美妝品最低下殺5折起，再加碼消費滿1,111元登記抽iPhone 14 Plus。另外，即日起至12月31日下單指定文具、玩具倒數月曆商品消費滿1,299元即可現折100元；指定文玩具加碼消費滿1,212元最高登記送120元momo幣。

可一次收藏各式經典保養品及明星彩妝品的「美妝倒數月曆」是美妝控年末必搶焦點，不僅造型繽紛討喜，內容物更是豐富多樣且划算超值。人氣夯品如價值近萬元的「Kiehl’s契爾氏2022聖誕限量倒數月曆」、上架即秒殺的「ORIGINS品木宣言2022聖誕派對倒數月曆」、首次推出的「ELIXIR怡麗絲爾2022資生堂東京櫃聖誕倒數月曆」、給足肌膚極致呵護的「THE BODY SHOP美體小舖聖誕奇蹟倒數月曆－極光藍」等；另有包辦保養到沐浴的「L’Occitane歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆」，是小資族不踩雷的入門推薦。

「Kiehl’s契爾氏2022聖誕限量倒數月曆」祭出限量24件好禮，從超人氣的金盞花舒緩、冰河保濕、亞馬遜控油到男性保養系列通通有，內容物價值近萬元，momo購物網活動價3,280元。

「ORIGINS品木宣言2022聖誕派對倒數月曆」滿乘24天的溫馨小驚喜，有深受年輕人喜愛的保濕No.1靈芝家族、面膜、駐顏有樹眼霜、精華，以及只送不賣的迷你面膜刷、洗臉刷、舒眠眼罩等保養小工具，momo購物網活動價3,790元。

初登場即受到高度關注的「ELIXIR怡麗絲爾2022資生堂東京櫃聖誕倒數月曆」，結合6大資生堂東京櫃旗下保養和彩妝品牌，包括ANESSA安耐曬、d program敏感話題、ELIXIR怡麗絲爾、HAKU驅黑淨白、MAQuillAGE心機彩妝、REVITAL莉薇特麗，更在禮盒上夢幻呈現閃耀的日本雪景，momo購物網活動價3,330元。

「THE BODY SHOP美體小舖聖誕奇蹟倒數月曆－極光藍」，內容物涵蓋臉部保養、頭髮、身體保養等精選商品，24款超人氣明星商品一次擁有，從頭到腳給予全身肌膚最極致的暖心呵護，momo購物網活動價3,510元。

亞洲限定版「L’Occitane歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆」，以別出心裁的抽屜設計，裝載來自南法的祝福，月曆中包含7款歐舒丹經典明星商品，如馬鞭草沐浴膠、杏仁沐浴油、草本修護洗髮乳、乳油木保濕身體霜、護手霜等夯品，從保養到沐浴一次包辦，momo購物網活動價1,478元。

此外，能替孩童創造生活驚喜感的「遊戲降臨曆」，在寵兒經濟商機的帶動下也掀起買氣，像是兼具學習及可玩性的LEGO樂高、德國Hape、Nintendo任天堂瑪利歐、CRAZE、汪汪隊立大功等皆推出相關倒數曆商品。

創意兼具樂趣的「LEGO樂高城市系列驚喜月曆」，含5款樂高城市電視影集角色，經典人偶加上可愛聖誕氛圍，是最高單月熱銷破350組的超人氣爆款，momo購物網活動價782元。

momo購物網獨家升級款「德國Hape聖誕倒數月曆」，每一格都有一個木製軌道，可無限延伸拼成完整的軌道路線，訓練孩童親手搭建場景，欣賞聖誕風光，最高單月熱銷破千組，活動價799元。

瑪利歐迷每年必收的「Nintendo任天堂瑪利歐倒數月曆抽抽樂」，內含24個驚喜公仔及遊戲中的經典配件，外盒可當遊玩場景，精緻好玩又可愛，收藏價值極高，momo購物網活動價1,899元。

人氣居高不下的年度新品「paw patrol汪汪隊立大功聖誕倒數降臨曆動漫版」，內含三角鉛筆、彩色筆、橡皮擦、尺、著色本等實用派學習文具，陪伴孩子輕鬆動手塗鴉過聖誕，momo購物網活動價1,099元。

讓男孩們為之瘋狂的「CRAZE戳戳樂降臨曆－汔車總動員」，一打開即可看見Cars經典小汽車吊飾，還有豐富多樣的吊飾、削鉛筆器及徽章可收藏，momo購物網活動價1,599元。