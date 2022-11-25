快訊

T1聯盟／為霍華德助拳 雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

幸運兒只花125元就中獎！ 萊爾富這門市開出千萬發票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

momo購物網「專櫃美妝倒數月曆、人氣卡通及遊戲降臨曆」這幾款買氣超夯

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網倒數月曆相關商品自11月起掀買氣，送禮自用都澎湃的「專櫃美妝倒數月曆」近3周銷售年增狂飆8成；眾多玩具品牌推出的「遊戲類降臨曆」也讓大小朋友愛不釋手。圖／momo購物網提供
momo購物網倒數月曆相關商品自11月起掀買氣，送禮自用都澎湃的「專櫃美妝倒數月曆」近3周銷售年增狂飆8成；眾多玩具品牌推出的「遊戲類降臨曆」也讓大小朋友愛不釋手。圖／momo購物網提供

進入聖誕前夕，「倒數月曆」以日日開箱驚喜、天天感受小確幸的魅力在台灣掀起搶購潮。momo購物網分享，倒數月曆相關商品自11月起掀買氣，其中送禮自用都澎湃的「專櫃美妝倒數月曆」近3周銷售年增狂飆8成，除了各大專櫃保養香氛品牌會在年末祭出倒數月曆，眾多玩具品牌推出的「遊戲類降臨曆」也讓孩童們愛不釋手，如LEGO樂高、德國Hape、任天堂瑪利歐、汪汪隊立大功等都是人氣夯品。

momo購物網即日起至11月30日推出「專櫃美妝年度最狂」活動，指定美妝品最低下殺5折起，再加碼消費滿1,111元登記抽iPhone 14 Plus。另外，即日起至12月31日下單指定文具、玩具倒數月曆商品消費滿1,299元即可現折100元；指定文玩具加碼消費滿1,212元最高登記送120元momo幣。

可一次收藏各式經典保養品及明星彩妝品的「美妝倒數月曆」是美妝控年末必搶焦點，不僅造型繽紛討喜，內容物更是豐富多樣且划算超值。人氣夯品如價值近萬元的「Kiehl’s契爾氏2022聖誕限量倒數月曆」、上架即秒殺的「ORIGINS品木宣言2022聖誕派對倒數月曆」、首次推出的「ELIXIR怡麗絲爾2022資生堂東京櫃聖誕倒數月曆」、給足肌膚極致呵護的「THE BODY SHOP美體小舖聖誕奇蹟倒數月曆－極光藍」等；另有包辦保養到沐浴的「L’Occitane歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆」，是小資族不踩雷的入門推薦。

「Kiehl’s契爾氏2022聖誕限量倒數月曆」祭出限量24件好禮，從超人氣的金盞花舒緩、冰河保濕、亞馬遜控油到男性保養系列通通有，內容物價值近萬元，momo購物網活動價3,280元。

「ORIGINS品木宣言2022聖誕派對倒數月曆」滿乘24天的溫馨小驚喜，有深受年輕人喜愛的保濕No.1靈芝家族、面膜、駐顏有樹眼霜、精華，以及只送不賣的迷你面膜刷、洗臉刷、舒眠眼罩等保養小工具，momo購物網活動價3,790元。

初登場即受到高度關注的「ELIXIR怡麗絲爾2022資生堂東京櫃聖誕倒數月曆」，結合6大資生堂東京櫃旗下保養和彩妝品牌，包括ANESSA安耐曬、d program敏感話題、ELIXIR怡麗絲爾、HAKU驅黑淨白、MAQuillAGE心機彩妝、REVITAL莉薇特麗，更在禮盒上夢幻呈現閃耀的日本雪景，momo購物網活動價3,330元。

「THE BODY SHOP美體小舖聖誕奇蹟倒數月曆－極光藍」，內容物涵蓋臉部保養、頭髮、身體保養等精選商品，24款超人氣明星商品一次擁有，從頭到腳給予全身肌膚最極致的暖心呵護，momo購物網活動價3,510元。

亞洲限定版「L’Occitane歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆」，以別出心裁的抽屜設計，裝載來自南法的祝福，月曆中包含7款歐舒丹經典明星商品，如馬鞭草沐浴膠、杏仁沐浴油、草本修護洗髮乳、乳油木保濕身體霜、護手霜等夯品，從保養到沐浴一次包辦，momo購物網活動價1,478元。

此外，能替孩童創造生活驚喜感的「遊戲降臨曆」，在寵兒經濟商機的帶動下也掀起買氣，像是兼具學習及可玩性的LEGO樂高、德國Hape、Nintendo任天堂瑪利歐、CRAZE、汪汪隊立大功等皆推出相關倒數曆商品。

創意兼具樂趣的「LEGO樂高城市系列驚喜月曆」，含5款樂高城市電視影集角色，經典人偶加上可愛聖誕氛圍，是最高單月熱銷破350組的超人氣爆款，momo購物網活動價782元。

momo購物網獨家升級款「德國Hape聖誕倒數月曆」，每一格都有一個木製軌道，可無限延伸拼成完整的軌道路線，訓練孩童親手搭建場景，欣賞聖誕風光，最高單月熱銷破千組，活動價799元。

瑪利歐迷每年必收的「Nintendo任天堂瑪利歐倒數月曆抽抽樂」，內含24個驚喜公仔及遊戲中的經典配件，外盒可當遊玩場景，精緻好玩又可愛，收藏價值極高，momo購物網活動價1,899元。

人氣居高不下的年度新品「paw patrol汪汪隊立大功聖誕倒數降臨曆動漫版」，內含三角鉛筆、彩色筆、橡皮擦、尺、著色本等實用派學習文具，陪伴孩子輕鬆動手塗鴉過聖誕，momo購物網活動價1,099元。

讓男孩們為之瘋狂的「CRAZE戳戳樂降臨曆－汔車總動員」，一打開即可看見Cars經典小汽車吊飾，還有豐富多樣的吊飾、削鉛筆器及徽章可收藏，momo購物網活動價1,599元。

如同戳戳樂的24格驚喜「FROZEN冰雪奇緣聖誕倒數降臨曆」，一天打開一格有助培養孩童的耐心與專注力，每一格都有冰雪奇緣的吊飾，可以做為飾品穿戴，是深受女孩們喜愛的少女系夯品，momo購物網活動價1,250元。

FROZEN冰雪奇緣聖誕倒數降臨曆，momo購物網活動價1,250元。圖／momo購物網提供
FROZEN冰雪奇緣聖誕倒數降臨曆，momo購物網活動價1,250元。圖／momo購物網提供
CRAZE戳戳樂降臨曆－汔車總動員，momo購物網活動價1,599元。圖／momo購物網提供
CRAZE戳戳樂降臨曆－汔車總動員，momo購物網活動價1,599元。圖／momo購物網提供
LEGO樂高城市系列驚喜月曆，momo購物網活動價782元。圖／momo購物網提供
LEGO樂高城市系列驚喜月曆，momo購物網活動價782元。圖／momo購物網提供
Kiehl’s契爾氏2022聖誕限量倒數月曆，momo購物網活動價3,280元。圖／momo購物網提供
Kiehl’s契爾氏2022聖誕限量倒數月曆，momo購物網活動價3,280元。圖／momo購物網提供
L’Occitane歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆，momo購物網活動價1,478元。圖／momo購物網提供
L’Occitane歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆，momo購物網活動價1,478元。圖／momo購物網提供
德國Hape聖誕倒數月曆，momo購物網活動價799元。圖／momo購物網提供
德國Hape聖誕倒數月曆，momo購物網活動價799元。圖／momo購物網提供
Nintendo任天堂瑪利歐倒數月曆抽抽樂，momo購物網活動價1,899元。圖／momo購物網提供
Nintendo任天堂瑪利歐倒數月曆抽抽樂，momo購物網活動價1,899元。圖／momo購物網提供
THE BODY SHOP美體小舖聖誕奇蹟倒數月曆－極光藍，momo購物網活動價3,510元。圖／momo購物網提供
THE BODY SHOP美體小舖聖誕奇蹟倒數月曆－極光藍，momo購物網活動價3,510元。圖／momo購物網提供
paw patrol汪汪隊立大功聖誕倒數降臨曆動漫版，momo購物網活動價1,099元。圖／momo購物網提供
paw patrol汪汪隊立大功聖誕倒數降臨曆動漫版，momo購物網活動價1,099元。圖／momo購物網提供
ORIGINS品木宣言2022聖誕派對倒數月曆，momo購物網活動價3,790元。圖／momo購物網提供
ORIGINS品木宣言2022聖誕派對倒數月曆，momo購物網活動價3,790元。圖／momo購物網提供
ELIXIR怡麗絲爾2022資生堂東京櫃聖誕倒數月曆，momo購物網活動價3,330元。圖／momo購物網提供
ELIXIR怡麗絲爾2022資生堂東京櫃聖誕倒數月曆，momo購物網活動價3,330元。圖／momo購物網提供

購物網 月曆 momo

延伸閱讀

momo購物網推「故宮」集點加價購 古典珍品美翻了

這樣的聯名可愛瘋了！G-SHOCK推出超級瑪利歐限量表款

今天一日限定！momo「雙11超狂購物節」消費滿額登記送11萬份美食好禮

大量遊戲公司「假帳號」充斥推特！全因付費藍勾勾機制掀亂象

相關新聞

BT21周邊免費送！藏壽司3間特色店加碼 新品項曝光

藏壽司限定BT21特色店加碼送好禮，「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」北中南三間特色店鋪...

搶香氛迷荷包！亞曼尼禮盒高CP值 TOM FORD找孔劉加持

年末時分，大家購物欲望都特別強，也讓許多香氛品牌紛紛搶市場，亞曼尼推出高CP值的香水禮盒搶市，買禮盒更划算；而TOM F...

momo購物網「專櫃美妝倒數月曆、人氣卡通及遊戲降臨曆」這幾款買氣超夯

進入聖誕前夕，「倒數月曆」以日日開箱驚喜、天天感受小確幸的魅力在台灣掀起搶購潮。momo購物網分享，倒數月曆相關商品自1...

睽違3年秒殺寶寶爬行賽 下月17日麗寶OUTLET登場！

每次舉辦名額都秒殺的超萌寶寶活動，睽違3年，12月17日將在台中麗寶OUTLET MALL舉辦「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝...

響應減塑愛地球 台鐵不鏽鋼吸管杯上市

政府今年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求全國最遲於2024年全面禁用一次用塑膠杯，台北市更領先全國，今年...

foodpanda推開票限量優惠！消費滿額輸入優惠碼「凍蒜凍蒜」現折50元

明天（11月26日）即將迎來民國111年地方公職人員選舉及修憲公民複決公投投票日，投票時間為早上8點至下午4點。除了記得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。