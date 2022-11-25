響應減塑愛地球 台鐵不鏽鋼吸管杯上市

政府今年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求全國最遲於2024年全面禁用一次用塑膠杯，台北市更領先全國，今年12月起全市飲料店不得提供一次用塑膠飲料杯。台鐵局說，為配合禁用一次用塑膠杯政策，推出量款色系的不鏽鋼吸管杯，與民眾一起響應減塑活動愛地球。

台鐵局指出，台鐵的不鏽鋼吸管杯的杯身設計，配合台鐵局減法美學的推進，透過縱貫線線條勾勒出台鐵在交通樞紐扮演重要地位，並選用710毫升大容量，適合裝載手搖飲，也適合一般辦公室使用。雙層真空設計，可長效保冰保溫約12小時，杯身底部並有貼心的防滑墊設計，以保護杯底，防止或減少摩擦刮痕。

另外，台鐵說，在吸管杯配件的設計上，也十分符合現今多樣多元的飲品需求，均搭配合適的粗、細口吸管及飲料杯洞口瓶塞，不僅可維持飲品的品質，並可預防飲料外溢。多項配件的不鏽鋼吸管杯實惠環保價只要699元。