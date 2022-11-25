7-ELEVEN「愛‧Sharing」聖誕專案架登場！7款獨家限量水晶球必收

聖誕節被視為年底最浪漫的節日，隨著過節氣氛漸濃，許多人開始準備年末派對，7-ELEVEN掌握聖誕節交換禮物與聚會商機，11月30日起至12月27日推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，引進近60款節令限定新品，指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折，逾6,500家7-ELEVEN門市化身在地最大的聖誕選物市集，尤其是7款獨家限量夢幻水晶球必收。

7-ELEVEN「愛‧Sharing」聖誕主題專案架營造節令氛圍，每年開賣就搶爆的「聖誕水晶球」，今年首度獨家開發小熊維尼、Hello Kitty、奇奇蒂蒂等3款卡通肖像杯子蛋糕水晶球，直徑8公分較一般水晶球大近1倍，絕對是質感送禮首選，每款預購價199元。7-ELEVEN獨家限量上市的2022金莎聖誕水晶球，共有金莎40週年紀念款、聖誕款兩款隨機混出，11月30日至12月27日購買金莎3粒裝滿6件送水晶球，數量有限送完為止。

「樂事樂連連聖誕水晶球許願組」是樂事首度獨家推出聖誕水晶球，還附上意和包，好吃又好玩，售價249元；可口可樂11月30日至12月27日推出指定飲料第2瓶6折，加價169元就送獨家聖誕水晶球，共兩款，送完為止；韓國樂天小熊聖誕限定的「樂天小熊餅夢幻許願組」（內含水晶球）也是送禮、自用蒐藏兩相宜，售價239元。