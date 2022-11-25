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大破紀錄後C羅出手了！聯名百萬名表 經典戰役神還原

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今日領軍葡萄牙擊退迦納的「C羅」（Cristiano Ronaldo），除一次寫下6項紀錄，場邊更同時發表由Jacob & Co與其個人品牌C7聯名的CR7 Epic X系列兩款鏤空腕表，搶搭世足熱。圖 / Jacob & Co提供（合成圖）
今日領軍葡萄牙擊退迦納的「C羅」（Cristiano Ronaldo），除一次寫下6項紀錄，場邊更同時發表由Jacob & Co與其個人品牌C7聯名的CR7 Epic X系列兩款鏤空腕表，搶搭世足熱。圖 / Jacob & Co提供（合成圖）

世足賽正如火如荼展開，除了欣賞球場上的熱血時刻，場邊超級球員的穿戴造型同樣惹人注目。例如25日甫領軍葡萄牙擊退迦納的「C羅」（Cristiano Ronaldo），除一次寫下6項紀錄，場邊更同時發表由Jacob & Co與其個人品牌C7聯名的CR7 Epic X系列兩款鏤空腕表，搶搭世足熱。

兩款腕表分別為Flight of CR7與及Heart of CR7，其中玫瑰金材質的Flight of CR7腕表以面盤上左右兩側的垂直柱狀橋板象徵球門，表盤左側並刻有「C羅」2013年以頭鎚進球的經典畫面，而相對應於六點鐘方向的擒縱結構、12點鐘方向更有著鏤空的金色足球裝飾，唯妙唯肖。精鋼材質的Heart of CR7腕表的功能、面盤設計與Flight of CR7相似，不過面盤左側改為C羅握拳怒吼的歡慶時刻。兩款腕表都使用了JCAM45機芯，而翻到背面，則可透過印有穿上7號球衣C羅的背影中，略窺機芯佈局，兩款腕表雖然有無鑽、鑲鑽版本，但訂價都在百萬起跳，反應了C羅的超高身價與成就。

但其實世足場邊的球星涵蓋各國球星，私下的私服、代言、拍攝，也常受到各家高級腕表青睞。例如韓國國家代表隊的黃義助則曾為韓國GQ拍攝時戴上一只OMEGA海馬Seamaster腕表，展現休閒、西裝的多樣化風格；已退役的足球男神貝克漢（David Beckham）則是帝舵（TUDOR）的代言人，其常在各式場合配戴Black Bay系列腕表，包含Black Bay Chrono、Black Bay GMT等表款，時而瀟灑粗獷、時而斯文紳士，十足稱職。

值得留意的則還有日本隊的武藤嘉紀。今年他正代表日本國家隊出賽，本身也是日本職業足球神戶勝利船隊的一員，而2022卡達世足賽，正是他代表日本出賽的第30回。今年10月時，他曾受日本男性時尚雜誌GOETHE採訪，並配戴上一款RM67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表，表款訂價約533萬元，並散發前衛的科技感，雖然宛如一棟手上的小豪宅，但在武藤嘉紀身上卻如信手捻來，更展現了超級球員的自信與氣勢。

身為TUDOR品牌大使的球星貝克漢，不時在IG中曬出各式粗獷男人味帥照，並大秀TUDOR表款，例如圖中的Black Bay Chrono計時碼表。圖 / 翻攝自 IG @ davidbeckham
身為TUDOR品牌大使的球星貝克漢，不時在IG中曬出各式粗獷男人味帥照，並大秀TUDOR表款，例如圖中的Black Bay Chrono計時碼表。圖 / 翻攝自 IG @ davidbeckham
精鋼材質的Heart of CR7腕表其面盤左側有著C羅握拳怒吼的歡慶時刻，讓配戴者與勝利情緒、時時相伴。圖 / Jacob & Co提供（合成圖）
精鋼材質的Heart of CR7腕表其面盤左側有著C羅握拳怒吼的歡慶時刻，讓配戴者與勝利情緒、時時相伴。圖 / Jacob & Co提供（合成圖）
武藤嘉紀，現任職於日本職業足球隊「神戶勝利船」，並曾在日雜GOETHE中戴上頂級運動名表RICHARD MILLE，展現愜意自信風格。圖 / 翻攝自 IG @ yoshinori_muto_09
武藤嘉紀，現任職於日本職業足球隊「神戶勝利船」，並曾在日雜GOETHE中戴上頂級運動名表RICHARD MILLE，展現愜意自信風格。圖 / 翻攝自 IG @ yoshinori_muto_09
韓國國家代表隊黃義助曾在IG曬出風格視覺，是先前曾為GQ韓國版拍攝時，戴上的OMEGA SeaMaster Diver腕表。圖 / 翻攝自 IG @ hwang_uijo
韓國國家代表隊黃義助曾在IG曬出風格視覺，是先前曾為GQ韓國版拍攝時，戴上的OMEGA SeaMaster Diver腕表。圖 / 翻攝自 IG @ hwang_uijo
武藤嘉紀曾在接受採訪時配戴的RICHARD MILLE RM67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表，是以知名賽車手Sébastien Ogier的聯名款式，堪稱一次超級運動員的相會時刻。圖 / RICHARD MILLE提供
武藤嘉紀曾在接受採訪時配戴的RICHARD MILLE RM67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表，是以知名賽車手Sébastien Ogier的聯名款式，堪稱一次超級運動員的相會時刻。圖 / RICHARD MILLE提供
除了為雜誌拍攝時戴上RICHARD MILLE，武藤嘉紀曾以私服配戴一只勞力士Daytona腕表，展現日本國腳的時尚好品味。圖 / 翻攝自 IG @ yoshinori_muto_09
除了為雜誌拍攝時戴上RICHARD MILLE，武藤嘉紀曾以私服配戴一只勞力士Daytona腕表，展現日本國腳的時尚好品味。圖 / 翻攝自 IG @ yoshinori_muto_09
Heart of CR7腕表使用JCAM45機芯，背面並可透過印有穿上7號球衣的C羅背影中，略窺機芯佈局。圖 / Jacob & Co提供
Heart of CR7腕表使用JCAM45機芯，背面並可透過印有穿上7號球衣的C羅背影中，略窺機芯佈局。圖 / Jacob & Co提供

腕表 日本 足球

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