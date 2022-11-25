大破紀錄後C羅出手了！聯名百萬名表 經典戰役神還原

世足賽正如火如荼展開，除了欣賞球場上的熱血時刻，場邊超級球員的穿戴造型同樣惹人注目。例如25日甫領軍葡萄牙擊退迦納的「C羅」（Cristiano Ronaldo），除一次寫下6項紀錄，場邊更同時發表由Jacob & Co與其個人品牌C7聯名的CR7 Epic X系列兩款鏤空腕表，搶搭世足熱。

兩款腕表分別為Flight of CR7與及Heart of CR7，其中玫瑰金材質的Flight of CR7腕表以面盤上左右兩側的垂直柱狀橋板象徵球門，表盤左側並刻有「C羅」2013年以頭鎚進球的經典畫面，而相對應於六點鐘方向的擒縱結構、12點鐘方向更有著鏤空的金色足球裝飾，唯妙唯肖。精鋼材質的Heart of CR7腕表的功能、面盤設計與Flight of CR7相似，不過面盤左側改為C羅握拳怒吼的歡慶時刻。兩款腕表都使用了JCAM45機芯，而翻到背面，則可透過印有穿上7號球衣C羅的背影中，略窺機芯佈局，兩款腕表雖然有無鑽、鑲鑽版本，但訂價都在百萬起跳，反應了C羅的超高身價與成就。

但其實世足場邊的球星涵蓋各國球星，私下的私服、代言、拍攝，也常受到各家高級腕表青睞。例如韓國國家代表隊的黃義助則曾為韓國GQ拍攝時戴上一只OMEGA海馬Seamaster腕表，展現休閒、西裝的多樣化風格；已退役的足球男神貝克漢（David Beckham）則是帝舵（TUDOR）的代言人，其常在各式場合配戴Black Bay系列腕表，包含Black Bay Chrono、Black Bay GMT等表款，時而瀟灑粗獷、時而斯文紳士，十足稱職。