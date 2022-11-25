好市多黑五Day 5牛肉沒漲價太感人！Dyson吸塵器9千有找 華麗耶誕樹也折價
好市多「黑色購物週」進入第5天，會員們最期待的整條賣的空運新鮮大西洋鮭魚，以及美國頂級嫩肩里肌真空包終於出現了，其中鮭魚每公斤現折100元，現在只要每公斤499元，每隻大約2公斤左右；嫩肩里肌真空包則是每公斤折90元，現在每公斤439元就能入手，在今年美牛價格一直飆漲的時刻，這款商品折價後還能維持跟去年黑五一樣的價格，值得愛吃牛的會員趕快入手。要注意以上這2款生鮮都是今日限定的優惠，想要入手的民眾可得手刀前往賣場挑選。
除了鮭魚、美國牛，今天的主打優惠還有節慶送禮超體面0.8克拉圓形鑽石耳環，現折8,000元，特價43,599元；年末大掃除好幫手Dyson V8 Fluffy手持無線吸塵器則是現折1,100元，8,799元就能入手，免出國搬貨、免代購超級實惠；而近期準備要出國的民眾，也不能錯過Samsonite硬殼行李箱20吋＋27吋2入組，現場共有藍色、銀色2款，現折1,000元，特價4,699元登機、托運一組搞定；而露營咖必備的岩谷卡式瓦斯爐，現折280元，特價1,699元還有收納盒超方便；至於夏普70吋4K顯示器（不含視訊盒），則是現折7,000元，特價29,999元帶回家。
除了主打商品之外，今天賣場也出現了更多的筆電優惠，包括MSI 15.6吋i7筆電現折4,500元，特價34,999元、ASUS 17.3吋筆電現折3,200元，特價21,979元。還有耶誕節慶相關商品今天也開始出現優惠折價，360公分的超大LED耶誕樹現折萬元，特價26,999元；小巧的135公分LED盆裝耶誕樹則是現折1,240元，特價2,499元。另外，可能是因為接近週末了，賣場也出現了更多生鮮食品優惠，包括平常就蠻受歡迎的韓式燒烤牛肉、甜死人不償命的肉桂奶油酥、季節限定日本蜜柑等，現場都有折價。迎接週末，同時也是選舉日，想要採購的民眾可得把握時間及早入場，搶先買好買滿在家輕鬆吃吃喝喝坐等開票。
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