好市多黑五Day 5牛肉沒漲價太感人！Dyson吸塵器9千有找 華麗耶誕樹也折價

好市多「黑色購物週」進入第5天，會員們最期待的整條賣的空運新鮮大西洋鮭魚，以及美國頂級嫩肩里肌真空包終於出現了，其中鮭魚每公斤現折100元，現在只要每公斤499元，每隻大約2公斤左右；嫩肩里肌真空包則是每公斤折90元，現在每公斤439元就能入手，在今年美牛價格一直飆漲的時刻，這款商品折價後還能維持跟去年黑五一樣的價格，值得愛吃牛的會員趕快入手。要注意以上這2款生鮮都是今日限定的優惠，想要入手的民眾可得手刀前往賣場挑選。

除了鮭魚、美國牛，今天的主打優惠還有節慶送禮超體面0.8克拉圓形鑽石耳環，現折8,000元，特價43,599元；年末大掃除好幫手Dyson V8 Fluffy手持無線吸塵器則是現折1,100元，8,799元就能入手，免出國搬貨、免代購超級實惠；而近期準備要出國的民眾，也不能錯過Samsonite硬殼行李箱20吋＋27吋2入組，現場共有藍色、銀色2款，現折1,000元，特價4,699元登機、托運一組搞定；而露營咖必備的岩谷卡式瓦斯爐，現折280元，特價1,699元還有收納盒超方便；至於夏普70吋4K顯示器（不含視訊盒），則是現折7,000元，特價29,999元帶回家。