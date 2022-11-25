快訊

汪小菲暴走後首直播　「床上驚見一女子」立刻中斷直播

設圍籬害擎天崗水牛集體餓死？陽管處挨罰7.5萬打官司結果翻轉

第3勢力強攻九合一大選！「最大小黨」人海戰術卡位 曹興誠認證基進黨、小民參政不設競選總部

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多黑五Day 5牛肉沒漲價太感人！Dyson吸塵器9千有找 華麗耶誕樹也折價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
135公分LED盆裝耶誕樹現折1,240元，特價2,499元。圖／摘自今購網
135公分LED盆裝耶誕樹現折1,240元，特價2,499元。圖／摘自今購網

好市多「黑色購物週」進入第5天，會員們最期待的整條賣的空運新鮮大西洋鮭魚，以及美國頂級嫩肩里肌真空包終於出現了，其中鮭魚每公斤現折100元，現在只要每公斤499元，每隻大約2公斤左右；嫩肩里肌真空包則是每公斤折90元，現在每公斤439元就能入手，在今年美牛價格一直飆漲的時刻，這款商品折價後還能維持跟去年黑五一樣的價格，值得愛吃牛的會員趕快入手。要注意以上這2款生鮮都是今日限定的優惠，想要入手的民眾可得手刀前往賣場挑選。

除了鮭魚、美國牛，今天的主打優惠還有節慶送禮超體面0.8克拉圓形鑽石耳環，現折8,000元，特價43,599元；年末大掃除好幫手Dyson V8 Fluffy手持無線吸塵器則是現折1,100元，8,799元就能入手，免出國搬貨、免代購超級實惠；而近期準備要出國的民眾，也不能錯過Samsonite硬殼行李箱20吋＋27吋2入組，現場共有藍色、銀色2款，現折1,000元，特價4,699元登機、托運一組搞定；而露營咖必備的岩谷卡式瓦斯爐，現折280元，特價1,699元還有收納盒超方便；至於夏普70吋4K顯示器（不含視訊盒），則是現折7,000元，特價29,999元帶回家。

除了主打商品之外，今天賣場也出現了更多的筆電優惠，包括MSI 15.6吋i7筆電現折4,500元，特價34,999元、ASUS 17.3吋筆電現折3,200元，特價21,979元。還有耶誕節慶相關商品今天也開始出現優惠折價，360公分的超大LED耶誕樹現折萬元，特價26,999元；小巧的135公分LED盆裝耶誕樹則是現折1,240元，特價2,499元。另外，可能是因為接近週末了，賣場也出現了更多生鮮食品優惠，包括平常就蠻受歡迎的韓式燒烤牛肉、甜死人不償命的肉桂奶油酥、季節限定日本蜜柑等，現場都有折價。迎接週末，同時也是選舉日，想要採購的民眾可得把握時間及早入場，搶先買好買滿在家輕鬆吃吃喝喝坐等開票。

空運新鮮大西洋鮭魚每公斤現折100元，特價每公斤499元。圖／摘自今購網
空運新鮮大西洋鮭魚每公斤現折100元，特價每公斤499元。圖／摘自今購網
Samsonite硬殼行李箱20吋＋27吋2入組，現場共有藍色、銀色2款，現折1,000元，特價4,699元。圖／摘自今購網
Samsonite硬殼行李箱20吋＋27吋2入組，現場共有藍色、銀色2款，現折1,000元，特價4,699元。圖／摘自今購網
Dyson V8 Fluffy手持無線吸塵器則是現折1,100元，特價8,799元。圖／摘自今購網
Dyson V8 Fluffy手持無線吸塵器則是現折1,100元，特價8,799元。圖／摘自今購網
岩谷卡式瓦斯爐，現折280元，特價1,699元。圖／摘自今購網
岩谷卡式瓦斯爐，現折280元，特價1,699元。圖／摘自今購網
ASUS 17.3吋筆電現折3,200元，特價21,979元。圖／摘自今購網
ASUS 17.3吋筆電現折3,200元，特價21,979元。圖／摘自今購網
美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤折90元，特價每公斤439元，維持跟去年黑五一樣的價格。圖／摘自今購網
美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤折90元，特價每公斤439元，維持跟去年黑五一樣的價格。圖／摘自今購網
MSI 15.6吋i7筆電現折4,500元，特價34,999元。圖／摘自今購網
MSI 15.6吋i7筆電現折4,500元，特價34,999元。圖／摘自今購網
0.8克拉圓形鑽石耳環，現折8,000元，特價43,599元。圖／摘自今購網
0.8克拉圓形鑽石耳環，現折8,000元，特價43,599元。圖／摘自今購網
360公分LED耶誕樹現折萬元，特價26,999元。圖／摘自今購網
360公分LED耶誕樹現折萬元，特價26,999元。圖／摘自今購網

鮭魚 生鮮 美國 好市多

延伸閱讀

只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

5盎司金條開店就秒殺！好市多黑五Day 4筆電2萬有找 柯克蘭機油也降價

財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」第4天再推新優惠 氣炸鍋、聲霸也登場

好市多「黑色購物週」第3天優惠來了 人體工學椅、咖啡膠囊禮盒必敗

相關新聞

好市多黑五Day 5牛肉沒漲價太感人！Dyson吸塵器9千有找 華麗耶誕樹也折價

好市多「黑色購物週」進入第5天，會員們最期待的整條賣的空運新鮮大西洋鮭魚，以及美國頂級嫩肩里肌真空包終於出現了，其中鮭魚...

星宇航空推經典手搖 「珍珠鮮奶茶」、「茂谷柑百香果汁」搶鮮登機

明年元旦起三萬英尺的高空也能喝到珍珠鮮奶茶了。星宇航空（2646）為配合A350新機上線，全航線服務再升級，將經典台灣街...

選舉日當天限定！全家玉米濃湯霜淇淋買1送1 週末美式咖啡2杯55元

黑色星期五碰上全家「周末康康5」優惠，眾多熱門商品優惠齊發，除了有選舉日霜淇淋買1送1強勢回歸之外，想咖啡寄杯、零食泡麵...

限時3天！7-ELEVEN「黑五購物節」咖啡、珍奶買1送1 指定支付滿額現折25元

黑五熱潮發燒，超商優惠也一波接一波登場，7-ELEVEN門市11月25日起至11月27日限時3天推出「黑五購物節」激省優...

最好玩的音樂會「聲聲不息」巡迴 今晚台北最終場

最好玩的音樂會「聲聲不息」巡迴 今晚台北最終場

嵜本「生吐司、奶油捲」新品連發！快閃北中南3城市

迎接2022年的尾聲，來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto Bakery）推出多款新品上市，包括有「玉米濃湯奶油捲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。