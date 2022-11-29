銅板價國民美食！網推車輪餅加入「這個」超驚艷

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「車輪餅口味」相關話題，帶您了解網友熱議的五大車輪餅口味與配料排行。

車輪餅作爲國民美食，因為平價美味的特點深受民眾喜愛，無論是從小吃到大的經典口味，或是打破傳統的創新配料，香脆餅皮與紮實飽滿的爆漿內餡都能帶來滿滿的幸福感。究竟哪些口味與必搭配料最受大家喜愛呢？快來看看網友怎麼說！

經典「紅豆」口味熱度不減 車輪餅搭配「冰淇淋」美妙新滋味

▲網友熱議TOP5車輪餅口味與配料 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

雖然近來車輪餅口味持續推陳出新，但透過觀察網路上的相關討論，可以看到網友認為還是傳統的最對味，對經典的「紅豆」內餡青睞有加，有民眾就分享自己最鍾愛紅豆口味的車輪餅，表示「簡單的古早味最好吃」，引起許多有共鳴的網友回覆「吃過萬丹的紅豆餅就回不去了」、「我都堅守傳統選紅豆」，並聲明要吃真的紅豆內餡，不能接受裡面有大豆魚目混珠。也有人在留言區提供不同的吃法，如「紅豆加奶油是真理，看到有這種雙餡的都絕對買爆」、「馬祖新村的芝麻紅豆超搭」等，將經典口味創意結合，找到紅豆車輪餅的美味新吃法。

至於同樣受到高度討論的「芋泥」口味，則受到「芋頭控」們的強力推崇，多數人認為芋頭的香甜與濃郁是美味關鍵。日前就有網友在討論區分享自己初嚐芋泥車輪餅的經驗，以「爆炸香濃天然芋頭味，配上綿密滑順口感」的形容表達讚許，搭配上內餡爆漿的誘人照片，讓其他網友垂涎三尺，紛紛留言回覆「能咬到塊狀芋頭的是天選車輪餅」、「請一定要吃芋頭，簡直完美」，並表示內餡紮實，又沒有太多額外添加物的天然滋味，最令人心往神馳。

而在車輪餅的配料當中，最讓網友耳目一新的莫非加入「冰淇淋」餡，有民眾就在路邊發現有冰淇淋的車輪餅而備受驚豔，請益大家是否嘗試過這種配料，引起吃過的網友熱烈迴響「車輪餅現烤的餅皮包冰淇淋真的好吃」、「冰火五重天的概念我超愛」、「車輪餅裡面塞滿滿兩球草莓冰淇淋，解膩又可口」，對創新吃法讚不絕口；另外受到熱議的還有十分百搭的「珍珠」配料，許多網友認為珍珠在各種口味的車輪餅中都不顯違和，反而能增添風味與口感，並感嘆「黑糖珍珠好誘人，Q軟口感在車輪餅裡大加分」、「奶油珍珠車輪餅是神級美味」等，為珍珠配料打出高度評價。

你也喜歡吃車輪餅嗎？嘴饞想吃小點心的時候，不妨來看看網友熱議的車輪餅口味，找出自己最喜愛的搭配，享受美好愜意的下午茶時光吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》