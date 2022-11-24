選舉日當天限定！全家玉米濃湯霜淇淋買1送1 週末美式咖啡2杯55元

黑色星期五碰上全家「周末康康5」優惠，眾多熱門商品優惠齊發，除了有選舉日霜淇淋買1送1強勢回歸之外，想咖啡寄杯、零食泡麵囤貨，都千萬別錯過這一檔，若使用全盈+PAY結帳，好康多更多！

近來社群討論度超高的新口味玉米濃湯霜淇淋，於11月26日選舉日當天推出Fami!ce全家霜淇淋買1送1，11月25日至11月27日限時3天，全家App隨買跨店取另享有Let’s Café燕麥奶拿鐵2杯99元優惠。

而最近每週會員們超期待的「周末康康5」限時優惠，11月25日至11月27日Let’s Café大杯經典美式2杯55元、私品茶大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯特價65元，另外還有怡漾鹼性離子水、浪味先、天然谷纖穀派燕麥棒任選皆享買1送1超值優惠。

除康康5活動外，全盈+PAY會員還可享更多限定優惠，11月25日至11月27日凡使用全盈+PAY支付，可享FamilyMart Collection眾多商品同品項買1送1，包含天然礦泉水610ml、水沏玄米茶450ml、旅行包柔紙巾與保健品系列，部分商品線上同享優惠。