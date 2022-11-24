限時3天！7-ELEVEN「黑五購物節」咖啡、珍奶買1送1 指定支付滿額現折25元
黑五熱潮發燒，超商優惠也一波接一波登場，7-ELEVEN門市11月25日起至11月27日限時3天推出「黑五購物節」激省優惠，除了必搶精選超過30支夯品買1送1起，周末適逢選舉日邀請大家早起吃早餐，推出多款超值早餐組合，不僅有指定飯糰組合特惠價35元起，還有指定蛋糕2件享8折優惠。活動期間購買糖果、巧克力、啤酒等指定商品滿200元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，再享25元折扣優惠。
黑五活動期間包括CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA香鑽水果茶、CITY CAFE濃萃美式、農心安城湯麵、御茶園特上奶茶TP330、愛沙尼亞Grand長條洋芋片（海鹽/山葵/酸奶油洋蔥）等超過30支指定夯品買1送1起。週末加上適逢選舉日大家要早起投票，7-ELEVEN門市推出超值早餐組合，任選2件指定三角飯糰只要加5元即可獲得立頓奶茶或特上檸檬茶乙瓶；還有任選2件指定蛋糕享8折優惠。
此外，7-ELEVEN「i預購」線上平台同步推出「黑五購物節」超值優惠，11月25日起至11月30日全站天天免運，除購買指定商品消費滿1,313元享6% OPEN POINT點數超值回饋外，精選3C家電、精品包錶等指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋，最高回饋13%。
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