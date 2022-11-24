最好玩的音樂會「聲聲不息」巡迴 今晚台北最終場

「聲聲不息」自二Ｏ二Ｏ年起巡迴至今已演出超過一百五十場，從國家級場館演到校園，無論哪個年齡層的觀眾都能從音樂家搞笑幽默的風格中感受到音樂的趣味，達到寓教於樂的目的，今晚「聲聲不息2.0」在台北國家音樂廳舉行巡迴最終站，仍然座無虛席，台上台下笑聲一片。

「聲聲不息」從原本的師徒雙鋼琴編制，到現在結合大型交響樂團，已推出2.0升級版本，美籍鋼琴教授范德騰與天才視障鋼琴家許哲誠以著名的相聲、互相吐槽、切磋為名，總能把台下觀眾逗笑，就連小朋友也看得目不轉睛，這次的演出內容升級，首度邀請及TASO台灣藝術家交響樂團加入，指揮家呂景民老師過往與范德騰教授感情交好，這回一同加入戰局，更多戲劇元素突破古典樂氛圍，這樣非典型的演出形式獲得不少老師、家長認同，能讓孩子自然地進入狀況，感受到音樂的美好，期盼未來能有更多類似形態的音樂節目。