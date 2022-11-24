嵜本「生吐司、奶油捲」新品連發！快閃北中南3城市

迎接2022年的尾聲，來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto Bakery）推出多款新品上市，包括有「玉米濃湯奶油捲」、「迷你法芙娜巧克力奶酥生吐司」，還有模樣可愛的「三眼怪造型爆米花桶」等系列產品，另外還有多款全家便利商店聯名商品登場。同時SAKImoto Bakery也預告，即將於12月快閃「新竹巨城」、「新光三越台中中港店」，還會在2023年快閃台南南紡購物中心，為粉絲們帶來快閃限定商品。

SAKImoto Bakery本次推出的新品系列中，「玉米濃湯奶油捲」使用日本嵜本麵粉、鮮奶油、日本上白糖與玉米濃湯混合製成的麵糰，再搭配上玉米粒、美乃滋、玉米粉等不同元素，入口後可享受到濃厚的玉米濃湯香氣與彈性口感，單顆64元，4入一組225元。「迷你法芙娜巧克力生吐司」則是包裹著「Chez Renée醇厚黑巧法式奶酥醬」，由法芙娜、米歇爾柯茲2款法國頂即可可，創造出絲綢般的可可香氣，每顆190元，4顆盒裝760元。

SAKImoto也推出全球獨家開模的「玩具總動員系列－三眼怪造型爆米花桶」，以三眼怪小星球為靈感，上蓋以融化鮮奶油為底，再搭配迷你的小小三眼怪與紅色小火箭，可以裝入整顆生吐司，也可成為吸睛配件，每個980元。2023年12月31日前攜帶爆米花桶到任一門市，即可享「任一口味日規一斤生吐司8折優惠」

針對農曆春節，SAKImoto今年打造了「SAKImoto bakery 長崎蜂蜜蛋糕禮盒」，以日式傳統五三燒的比例製成，共有紅豆與蜂蜜兩種口味，每盒1,180元，早鳥價980元。另外近期SAKImoto也於全家便利商店推出「玉米濃湯」、「玉米濃湯霜淇淋」、「SAKImoto黑森林莓果聖代」、「焦糖鹽之花奶茶」等一系列聯名商品，現在還有不同的折扣優惠讓粉絲嘗鮮。

SAKImoto bakery也宣佈，12月1日至12月12日期間快閃「新竹巨城」；12月13日至12月26日期間快閃「新光三越台中中港店」。2023年首波快閃，則會於1月5日至2月6日造訪「台南南紡購物中心」。除了同步提供新品外，也會推出快閃店限定的「迷你奶黃生吐司」，每顆170元，4顆裝680元。