快訊

塞爆惹民怨！蔡總統晚上才來桃園輔選早上就封路 鄭運鵬競辦道歉了

「一代廟會傳奇」騎重機自摔撞車底慘死 青山宮PO文哀悼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嵜本「生吐司、奶油捲」新品連發！快閃北中南3城市

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
快閃門市限定品項「迷你奶黃生吐司」。圖／SAKImoto提供
快閃門市限定品項「迷你奶黃生吐司」。圖／SAKImoto提供

迎接2022年的尾聲，來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto Bakery）推出多款新品上市，包括有「玉米濃湯奶油捲」、「迷你法芙娜巧克力奶酥生吐司」，還有模樣可愛的「三眼怪造型爆米花桶」等系列產品，另外還有多款全家便利商店聯名商品登場。同時SAKImoto Bakery也預告，即將於12月快閃「新竹巨城」、「新光三越台中中港店」，還會在2023年快閃台南南紡購物中心，為粉絲們帶來快閃限定商品。

SAKImoto Bakery本次推出的新品系列中，「玉米濃湯奶油捲」使用日本嵜本麵粉、鮮奶油、日本上白糖與玉米濃湯混合製成的麵糰，再搭配上玉米粒、美乃滋、玉米粉等不同元素，入口後可享受到濃厚的玉米濃湯香氣與彈性口感，單顆64元，4入一組225元。「迷你法芙娜巧克力生吐司」則是包裹著「Chez Renée醇厚黑巧法式奶酥醬」，由法芙娜、米歇爾柯茲2款法國頂即可可，創造出絲綢般的可可香氣，每顆190元，4顆盒裝760元。

SAKImoto也推出全球獨家開模的「玩具總動員系列－三眼怪造型爆米花桶」，以三眼怪小星球為靈感，上蓋以融化鮮奶油為底，再搭配迷你的小小三眼怪與紅色小火箭，可以裝入整顆生吐司，也可成為吸睛配件，每個980元。2023年12月31日前攜帶爆米花桶到任一門市，即可享「任一口味日規一斤生吐司8折優惠」

針對農曆春節，SAKImoto今年打造了「SAKImoto bakery 長崎蜂蜜蛋糕禮盒」，以日式傳統五三燒的比例製成，共有紅豆與蜂蜜兩種口味，每盒1,180元，早鳥價980元。另外近期SAKImoto也於全家便利商店推出「玉米濃湯」、「玉米濃湯霜淇淋」、「SAKImoto黑森林莓果聖代」、「焦糖鹽之花奶茶」等一系列聯名商品，現在還有不同的折扣優惠讓粉絲嘗鮮。

SAKImoto bakery也宣佈，12月1日至12月12日期間快閃「新竹巨城」；12月13日至12月26日期間快閃「新光三越台中中港店」。2023年首波快閃，則會於1月5日至2月6日造訪「台南南紡購物中心」。除了同步提供新品外，也會推出快閃店限定的「迷你奶黃生吐司」，每顆170元，4顆裝680元。

快閃門市將前往新竹巨城&新光三越台中中港店，同步預告2023年的賞場快閃將在台南南紡購物中心，快閃門市不只同步販售新品更推出快閃門市限定品項「迷你奶黃生吐司」；各快閃檔期，(1) 新竹巨城:12/1~12/12、(2) 新光三越台中中港店12/13~12/26、(3) 台南南紡購物中心:1/5~2/6

迷你法芙娜巧克力生吐司，每顆190元，4顆盒裝760元。圖／SAKImoto提供
迷你法芙娜巧克力生吐司，每顆190元，4顆盒裝760元。圖／SAKImoto提供
玩具總動員系列－三眼怪造型爆米花桶，每個980元。圖／SAKImoto提供
玩具總動員系列－三眼怪造型爆米花桶，每個980元。圖／SAKImoto提供
SAKImoto於全家便利商店推出「玉米濃湯霜淇淋」。圖／SAKImoto提供
SAKImoto於全家便利商店推出「玉米濃湯霜淇淋」。圖／SAKImoto提供
SAKImoto bakery 長崎蜂蜜蛋糕禮盒，每盒1,180元，早鳥價980元。圖／SAKImoto提供
SAKImoto bakery 長崎蜂蜜蛋糕禮盒，每盒1,180元，早鳥價980元。圖／SAKImoto提供

快閃

延伸閱讀

快閃新竹巨城！ 「Horli Baking X 布萊恩紅茶」雙強聯名 2款手撕包+醇茶蛋糕獨家開賣

快吃爆！首見全家「巧克力+玉米濃湯」霜淇淋，但「這款」才是超人氣不敗口味

日本曾賣到斷貨道歉 全台唯一「平價版無印良品」台南開幕

真的來了！全家便利商店X嵜本SAKImoto Bakery「玉米濃湯霜淇淋」登場　還有限量「夯番薯杯杯霜淇淋」

相關新聞

嵜本「生吐司、奶油捲」新品連發！快閃北中南3城市

迎接2022年的尾聲，來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto Bakery）推出多款新品上市，包括有「玉米濃湯奶油捲...

創造頂級的收藏價值！CREED推出法國海軍藍系列慶耶誕

洋溢著青春活力的藍色系，成為頂級香氛品牌CREED歡慶耶誕的主題，今年推出「法國海軍藍系列」，並首度將義大利手工製作的皮...

6款日式「可芙鬆餅」登場！限定版「草莓聖代」好甜蜜

喜愛甜點的螞蟻人，又有新選擇了噢！來自日本的「一Ｏ八抹茶茶廊」，自12月1日起講推出新品「可芙鬆餅」，將可芙鬆餅與特調宇...

Daniel Craig帥曬OMEGA腕表 致敬詹姆斯龐德60周年

影史上最出名的情報員「龐德中校」、出自伊恩弗萊明（Ian Fleming）筆下的英國情報員詹姆士龐德（James Bon...

只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

好市多「黑色購物週」即將進入週末銷售最高潮，稍早同樣在Costco App搶先揭露隔天即將推出的優惠商品清單，往年會員最...

謝欣穎、施柏宇再合體FENDI！台南快閃店限定開幕

FENDI的經典包款Baguette今年歡慶25周年，品牌推出充滿紀念性又饒富創意的限定系列，展現這款風靡全球的包包豐富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。