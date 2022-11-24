創造頂級的收藏價值！CREED推出法國海軍藍系列慶耶誕

洋溢著青春活力的藍色系，成為頂級香氛品牌CREED歡慶耶誕的主題，今年推出「法國海軍藍系列」，並首度將義大利手工製作的皮箱引進台灣，包括有精品皮箱、皮套、蠟燭與嶄新禮盒，呈現出頂級奢華的收藏價值。

CREED在260多年前，是英國皇室御用香水皮革手套製造，至今傳承7代，而引進台灣的頂級珍藏精品真皮配飾，是由第六代傳人Olivier Creed開發，當時他從父親乘坐加拿大皇后號旅行時，所使用的行李箱、化妝盒中找到領感，認為皮件才是存放CREED的香水是最完美的形式，因而特別開發而成。

頂級收藏家可瞄準珍藏精品皮箱，推出頂級珍藏精品皮箱，形象圖中，皮箱彷彿如同王冠般被展示，推出100ml和250ml的雙瓶收納，呈現出彷彿皇室般的奢華體驗。採用義大利皮革手工製作，與法國海軍藍印花皮革，搭配米色絨面內襯、與黃銅配件，展現出珍藏的氣勢。