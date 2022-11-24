Daniel Craig帥曬OMEGA腕表 致敬詹姆斯龐德60周年

影史上最出名的情報員「龐德中校」、出自伊恩弗萊明（Ian Fleming）筆下的英國情報員詹姆士龐德（James Bond），成就了小說、大螢幕上的無數傳奇。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前特地推出兩款海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表James Bond 60th anniversary紀念版，並於倫敦舉辦了盛大的晚宴派對，再邀請品牌大使、也是近年007情報員的飾演者：丹尼爾克雷格（Daniel Craig），帥氣出席。

出自伊恩弗萊明小說筆下的情報員：詹姆士龐德最早在1962年10月躍上大螢幕。其後並包含有史恩康納萊（Sean Connery）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brendan Brosnan）、丹尼爾克雷格等多位知名演員都各自演繹了屬於某個時代版本的詹姆士龐德，而自1995年的《黃金眼》（Golden Eye）之後，並陸續出現在包含《007首部曲：皇家夜總會》 …《量子危機》、《生死交戰》等合計9部系列電影中。至此，OMEGA的海馬腕表儼然成為龐德中校堅毅勇氣的同義詞。

本次推出的兩款特別紀念版腕表皆使用了歐米茄（OMEGA）引以為傲的自動上鍊大師天文台同軸擒縱機芯，機芯背面除了有經典的龐德電影開頭、漩渦狀的槍管膛線，並有著007、60（周年）的字樣，以紀念此一特殊年份。其中一款腕表以精鋼打造搭配藍水波紋路色面盤；另一款則運用品牌特殊的18K Canopus Gold白金，並搭配10種由深綠至淺綠的綠色與黃色加工天然鑽石。同時白金款的面盤是由天然灰矽製作 ，以紀念伊恩弗萊明牙買加住宅「黃金眼」的美麗沙灘。