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Daniel Craig帥曬OMEGA腕表 致敬詹姆斯龐德60周年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為慶祝詹姆斯龐德60周年，歐米茄推出詹姆斯龐德60周年紀念腕表，並於昨晚在倫敦舉辦派對晚宴，並由歐米茄品牌代言人丹尼爾克雷格盛裝演繹。圖 / OMEGA提供（合成圖）
為慶祝詹姆斯龐德60周年，歐米茄推出詹姆斯龐德60周年紀念腕表，並於昨晚在倫敦舉辦派對晚宴，並由歐米茄品牌代言人丹尼爾克雷格盛裝演繹。圖 / OMEGA提供（合成圖）

影史上最出名的情報員「龐德中校」、出自伊恩弗萊明（Ian Fleming）筆下的英國情報員詹姆士龐德（James Bond），成就了小說、大螢幕上的無數傳奇。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前特地推出兩款海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表James Bond 60th anniversary紀念版，並於倫敦舉辦了盛大的晚宴派對，再邀請品牌大使、也是近年007情報員的飾演者：丹尼爾克雷格（Daniel Craig），帥氣出席。

出自伊恩弗萊明小說筆下的情報員：詹姆士龐德最早在1962年10月躍上大螢幕。其後並包含有史恩康納萊（Sean Connery）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brendan Brosnan）、丹尼爾克雷格等多位知名演員都各自演繹了屬於某個時代版本的詹姆士龐德，而自1995年的《黃金眼》（Golden Eye）之後，並陸續出現在包含《007首部曲：皇家夜總會》 …《量子危機》、《生死交戰》等合計9部系列電影中。至此，OMEGA的海馬腕表儼然成為龐德中校堅毅勇氣的同義詞。

本次推出的兩款特別紀念版腕表皆使用了歐米茄（OMEGA）引以為傲的自動上鍊大師天文台同軸擒縱機芯，機芯背面除了有經典的龐德電影開頭、漩渦狀的槍管膛線，並有著007、60（周年）的字樣，以紀念此一特殊年份。其中一款腕表以精鋼打造搭配藍水波紋路色面盤；另一款則運用品牌特殊的18K Canopus Gold白金，並搭配10種由深綠至淺綠的綠色與黃色加工天然鑽石。同時白金款的面盤是由天然灰矽製作 ，以紀念伊恩弗萊明牙買加住宅「黃金眼」的美麗沙灘。

想成為在風格上更全面的情報員style？OMEGA再推出了三款圓形或方形的精鋼袖扣，靈感分別來自《007：量子危機》、60周年不精鋼表款的表帶紋理，以及1962年龐德電影開場畫面的圓點。據了解兩款腕表並非限量款式，實際販售與上市時間，則可親洽OMEGA全台專賣店、授權經銷商，直接洽詢。

除了聯名腕表，OMEGA再推出James Bond 60周年紀念的袖釦、手環等相關配件，讓「龐德風格」也能輕鬆擁有，價格店洽。圖 / OMEGA提供
除了聯名腕表，OMEGA再推出James Bond 60周年紀念的袖釦、手環等相關配件，讓「龐德風格」也能輕鬆擁有，價格店洽。圖 / OMEGA提供
曾演出Netflix《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）的演員Alisha Boe亦出席了日前的晚宴活動。圖 / OMEGA提供
曾演出Netflix《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）的演員Alisha Boe亦出席了日前的晚宴活動。圖 / OMEGA提供
低光源情況下，腕表表面將散發出美麗的藍色夜光塗料，提供清楚的時間資訊。圖 / OMEGA提供
低光源情況下，腕表表面將散發出美麗的藍色夜光塗料，提供清楚的時間資訊。圖 / OMEGA提供
為慶祝詹姆士龐德「躍上」大螢幕60周年，OMEGA並推出了兩款特製的海馬紀念腕表。圖 / OMEGA提供
為慶祝詹姆士龐德「躍上」大螢幕60周年，OMEGA並推出了兩款特製的海馬紀念腕表。圖 / OMEGA提供
為向007作者伊恩弗萊明（Ian Fleming）致敬，海馬潛水300米詹姆斯龐德60周年紀念腕表Canopus Gold™款的表圈並鑲嵌一圈綠色與黃色加工天然鑽石，共有10種深淺漸變色澤，售價未定。圖 / OMEGA提供
為向007作者伊恩弗萊明（Ian Fleming）致敬，海馬潛水300米詹姆斯龐德60周年紀念腕表Canopus Gold™款的表圈並鑲嵌一圈綠色與黃色加工天然鑽石，共有10種深淺漸變色澤，售價未定。圖 / OMEGA提供
丹尼爾克雷格（Daniel Craig）出席OMEGA活動，並戴上海馬紀念限量腕表，將情報員的風采帥氣神還原。圖 / OMEGA提供
丹尼爾克雷格（Daniel Craig）出席OMEGA活動，並戴上海馬紀念限量腕表，將情報員的風采帥氣神還原。圖 / OMEGA提供
海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表James Bond 60th anniversary紀念版，24萬8,000元。圖 / OMEGA提供
海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表James Bond 60th anniversary紀念版，24萬8,000元。圖 / OMEGA提供

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