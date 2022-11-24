謝欣穎、施柏宇再合體FENDI！台南快閃店限定開幕

FENDI的經典包款Baguette今年歡慶25周年，品牌推出充滿紀念性又饒富創意的限定系列，展現這款風靡全球的包包豐富百變的多元樣貌，更體現義大利精緻手工技藝的深厚底蘊。為歡慶冬季限定系列上市，FENDI再度進軍南台灣，於新光三越台南新天地百貨一樓打造冬季限定系列主題Pop up快閃店，自即日起至2023年2月28日止販售冬季限定系列最新服裝、包款與配飾。品牌好友謝欣穎、施柏宇特地出席開幕。

Baguette 25周年系列Re-editions精選過往別具代表性的Baguette共25款，以當代美學和工藝重新詮釋，謝欣穎認為別具意義，而且快閃店採用這系列兩大主題色櫻花粉與芥末綠為主視覺，洋溢春天感，看了很舒服。她這次穿搭冬季限定系列的服裝，軍裝風夾克內搭絲綢洋裝、配上裝飾小Baguette包的手套和襪子，喜歡衝突感搭配的她感覺舒服又順眼。施柏宇揹FENDI X PORTER聯名包款，腳踩帥氣板鞋，表示自己喜歡穿得舒服，並不介意別人眼光，男裝的配色讓他很自在。

全新開幕的FENDI新光三越台南新天地Pop up快閃店採用Baguette 25周年系列主題打造，整家店猶如一個巨型Baguette包，一目了然的設計向這款經典且傳奇雋永的包致敬。占地近70平方公尺的快閃店，採用通透明亮的手法打造，從店外即可一覽無遺店內販售的各式商品，並以櫻花粉與芥末綠區分為時裝與包款兩個主要購物空間。店中央設置有環形Baguette投影牆面，展示此次Baguette 25周年系列Re-editions的各式造型Baguette包款。

品牌表示，全系列25款包中，台南新天地的快閃店共展售21款Re-editions包，是目前全台現貨最齊全的櫃點。除此之外，限定店亦販售最具潮流感的FENDI x PORTER聯名Baguette包款。備受期待的25週年其他聯名系列，包括由時尚女星莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）操刀的4色設計以及與珠寶品牌Tiffany聯名的設計，則預計於年底前全球上市。

●Baguette 25週年Re-editions系列

FENDI家族傳人之一的Silvia Venturini Fendi，在1997年創作出的Baguette包款，因神似歐美女人夾在腋下的法式長棍麵包而得名，推出之後立刻掀起一股顛覆時裝界的熱潮，更因為在當時熱播影集「慾望城市」中女主角凱莉愛用而紅極一時。她在劇中的經典台詞「It’s not a bag. It’s Baguette！」 （這不是一個包包而已，這是Baguette）更一語道破當時包包無可比擬的時尚地位。

為慶祝開創新猶的Baguette包款誕生25週年，FENDI重新演繹1997到2013年間25個典藏版本。每個Re-editions包款隨附的防塵包和內襯裝飾的logo金屬牌上都有標誌「Re-editions」字樣，並分別採用特殊的手工技藝和品牌最具代表性的材質物料製作，格外具有收藏價值。

●FENDI新光三越台南新天地Pop up快閃店

地址：台南市中西區西門路一段658號GF

期間：2022年11月10日 – 2023年2月28日