機能性+吸睛外觀就是話題保證 Reebok復刻「俠客」歐尼爾簽名鞋、UA推出首雙環保CURRY FLOW 10籃球鞋

每一季各個運動品牌都會因應市場推出新款籃球鞋，不過要如何在眾多的選項裡，讓消費者留下印象？那麼機能性與吸睛外觀就是話題與銷售的保證。如同Reebok在此刻為了紀念傳奇NBA球星俠客歐尼爾簽名鞋推出30周年，於是打造了復刻款。而UNDER ARMOUR今年攜手CURRY BRAND推出首雙由可回收材質打造的CURRY FLOW 10籃球鞋，都是能讓人討論的款式。

相信永續與機能科技能同時存在，於是專業運動品牌UNDER ARMOUR讓每年超過6億條廢棄鞋帶獲得重生，採用特殊工法運用在鞋面科技研發，找來NBA球星Stephen Curry個人品牌CURRY BRAND合作，推出首雙由可回收材質製成的CURRY FLOW 10「Treasure Island」籃球鞋。既是穩固耐用的環保鞋面，同時提供高度支撐與包覆性，搭配延續前兩代的中底UA FLOW，捨去橡膠外底阻礙，提供輕盈腳感。而且這款鞋還會附贈一條由廢棄原料回收製成的運動手環，藉以邀請運動愛好者一同加入品牌愛護家園的計畫。

UNDER ARMOUR CURRY FLOW 10「Treasure Island」籃球鞋，5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

而在1992年時，Reebok為當時的籃球新星、日後的傳奇「俠客」歐尼爾打造他的第一雙簽名鞋Shaq Attaq，而在三十年後，為了要紀念這雙鞋的誕生與其歷史意義，於是原汁原味的復刻了。Reebok保留了1992年推出時的每一個細節，採用歐尼爾所處的奧蘭多魔術隊經典配色，利用白色鞋面，加上黑色絨面皮革覆蓋層、搭配金屬藍色漆皮的鞋舌和鞋跟。同時這款復刻籃球鞋的鞋舌上還安裝了招牌Pump充氣裝置，同時每個鞋跟上都印有紀念性的Shaq標誌（灌籃圖案）。