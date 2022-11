給嗅覺一點甜甜！THE SPAACE秋冬香氛 節慶感神湧現

冬天到了、雨季來了,走出戶外時空氣常是乾、冷、潮濕的氣味,因此回到家時更需要給嗅覺一點甜甜的氣味。綜合Aritfacts、ASPORT、Arthaus三大選品店的精品店商THE SPAACE推出秋冬溫暖香氛推薦,從呼吸喚醒大腦、身體的感動,讓節慶與幸福感、瞬間滿溢。

首波主打推薦FRÉDÉRIC MALLE與鞋履設計師Pierre Hardy聯名的FRÉDÉRIC MALLE Pierre Hardy季節限定旅行組禮盒,內含「Portrait of a Lady」、「Musc Ravageur」與「Eau de Magnolia」三款香調,分別以土耳其玫瑰、麝香與清新水果為基調,適合於不同場合,送禮自用皆宜,訂價9,800元;來自巴黎的ARPA Fosforo香水則大有來頭,是由曾與AESOP長期配合的調香師Barnabé Fillion於2020年時創立,其Fosforo香水靈感來自日本九州溫泉。前調為苦橙葉、番紅花,後調則為艾草和柏木,帶有煙燻的肉桂味,還未能去日本泡湯?先來以氣味感受九州的樸實與暖心,50ml訂價9,800元,瓶身設計並以寶石色香水瓶為發想,別具收藏趣味。

想同時感受光線、氣味的雙重體驗?中性香水品牌Ormaie的字義中文為「榆樹」,並主張使用全天然成分。其Pain Perdu蠟燭的主香調為麥麩、雪松和零陵香豆,像是放學回家後,家中烘烤麵包的杏仁、香草香氣,同時滿足味蕾與心靈的渴望,訂價7,500元。