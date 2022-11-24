給嗅覺一點甜甜！THE SPAACE秋冬香氛 節慶感神湧現

冬天到了、雨季來了，走出戶外時空氣常是乾、冷、潮濕的氣味，因此回到家時更需要給嗅覺一點甜甜的氣味。綜合Aritfacts、ASPORT、Arthaus三大選品店的精品店商THE SPAACE推出秋冬溫暖香氛推薦，從呼吸喚醒大腦、身體的感動，讓節慶與幸福感、瞬間滿溢。

首波主打推薦FRÉDÉRIC MALLE與鞋履設計師Pierre Hardy聯名的FRÉDÉRIC MALLE Pierre Hardy季節限定旅行組禮盒，內含「Portrait of a Lady」、「Musc Ravageur」與「Eau de Magnolia」三款香調，分別以土耳其玫瑰、麝香與清新水果為基調，適合於不同場合，送禮自用皆宜，訂價9,800元；來自巴黎的ARPA Fosforo香水則大有來頭，是由曾與AESOP長期配合的調香師Barnabé Fillion於2020年時創立，其Fosforo香水靈感來自日本九州溫泉。前調為苦橙葉、番紅花，後調則為艾草和柏木，帶有煙燻的肉桂味，還未能去日本泡湯？先來以氣味感受九州的樸實與暖心，50ml訂價9,800元，瓶身設計並以寶石色香水瓶為發想，別具收藏趣味。

想同時感受光線、氣味的雙重體驗？中性香水品牌Ormaie的字義中文為「榆樹」，並主張使用全天然成分。其Pain Perdu蠟燭的主香調為麥麩、雪松和零陵香豆，像是放學回家後，家中烘烤麵包的杏仁、香草香氣，同時滿足味蕾與心靈的渴望，訂價7,500元。