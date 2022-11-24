給嗅覺一點甜甜！THE SPAACE秋冬香氛 節慶感神湧現
冬天到了、雨季來了，走出戶外時空氣常是乾、冷、潮濕的氣味，因此回到家時更需要給嗅覺一點甜甜的氣味。綜合Aritfacts、ASPORT、Arthaus三大選品店的精品店商THE SPAACE推出秋冬溫暖香氛推薦，從呼吸喚醒大腦、身體的感動，讓節慶與幸福感、瞬間滿溢。
首波主打推薦FRÉDÉRIC MALLE與鞋履設計師Pierre Hardy聯名的FRÉDÉRIC MALLE Pierre Hardy季節限定旅行組禮盒，內含「Portrait of a Lady」、「Musc Ravageur」與「Eau de Magnolia」三款香調，分別以土耳其玫瑰、麝香與清新水果為基調，適合於不同場合，送禮自用皆宜，訂價9,800元；來自巴黎的ARPA Fosforo香水則大有來頭，是由曾與AESOP長期配合的調香師Barnabé Fillion於2020年時創立，其Fosforo香水靈感來自日本九州溫泉。前調為苦橙葉、番紅花，後調則為艾草和柏木，帶有煙燻的肉桂味，還未能去日本泡湯？先來以氣味感受九州的樸實與暖心，50ml訂價9,800元，瓶身設計並以寶石色香水瓶為發想，別具收藏趣味。
想同時感受光線、氣味的雙重體驗？中性香水品牌Ormaie的字義中文為「榆樹」，並主張使用全天然成分。其Pain Perdu蠟燭的主香調為麥麩、雪松和零陵香豆，像是放學回家後，家中烘烤麵包的杏仁、香草香氣，同時滿足味蕾與心靈的渴望，訂價7,500元。
冬季也給人深邃森林的聯想，並可透過比利時香氛品牌Maison Louis Marie神遊前往：「Le Refuge d'Ernest雪地木屋」與「No.04 Bois de Balincourt秘境漫遊」兩款蠟燭，前者以雪松和檀香為前調，中調則帶出香根草、肉荳蔻、肉桂的輕微辛辣感，後者則讓人想到瑞士阿爾卑斯山深山小木屋溫暖的燈火，其基調為橡苔、檀香、雪松。兩款蠟燭的禮盒將為冬季限定，訂價2,180元。
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