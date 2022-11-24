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禾聯空調年度新品亮相 全新「芬多殺菌」功能助防疫

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
禾聯碩宣布與SHARP夏普合作，全力代理販售SHARP空調及冷凍櫃商品，強強聯手期望在台創造銷售佳績。記者沈昱嘉／攝影
禾聯碩宣布與SHARP夏普合作，全力代理販售SHARP空調及冷凍櫃商品，強強聯手期望在台創造銷售佳績。記者沈昱嘉／攝影

禾聯家電舉辦2023年新品發表會，一口氣推出包括空調、液晶電視、冰箱、冷凍櫃、洗衣機，以及洗碗機、吸塵器，還有風扇、電熱毯等季節小家電。其中空調產品規劃家用空調、輕商用空調、多樣性空調以及環保節能空調4大系列，並針對疫情潔淨空氣需求重磅推出「芬多殺菌」功能，經法國Texcell實驗室測試，有效抑制新冠病毒達99.999%，結合新一代「霜效潔淨」技術，讓空調內外都潔淨，輕鬆打造居家健康舒適圈。

而近年在疫情影響下超級熱賣的直立式冷凍櫃產品，禾聯也因應市場需求推出更多容量的時尚黑色系新品陣容，從可以商用的437L到小容量142L的旗艦機種尺寸一應俱全，且全系列皆搭載變頻壓縮機；而禾聯新款冰箱亦採用黑色系設計，隱藏把手並配有觸控面板，高階系列更具備ECOPOWER節能系統，省電又美觀。洗衣機部分則以「新節能、新省水、新抑菌」為主軸，今年再加入全新外觀17公斤變頻洗衣機，以及自動槽洗淨等省水抑菌的便利功能，貼心設計讓家事變得更輕鬆。

另外，禾聯液晶全新推出75型MINI LED全陣列動態背光新品，採用區域精準控光技術搭配高達70W高功率喇叭輸出，同步推出陣容齊全的量子點液晶系列，從82吋到43吋，搭載量子點廣色域全面屏並內建AIoT智能環控系統，享受影音娛樂同事還能遠端控制禾聯生態系相關的家電商品。

近期，禾聯碩更透過子公司「夏禾電器販賣股份有限公司」與百年日系品牌「SHARP夏普」合作，整合禾聯集團銷售通路、售後服務、物流配送、在地化研發品管等資源，全力代理販售SHARP空調及冷凍櫃商品，透過強強聯手期望在台創造銷售佳績。

禾聯液晶量子點液晶系列陣容更齊全，從82吋到43吋，並內建AIoT智能環控系統。記者沈昱嘉／攝影
禾聯液晶量子點液晶系列陣容更齊全，從82吋到43吋，並內建AIoT智能環控系統。記者沈昱嘉／攝影
禾聯變頻直立式冷凍櫃今年新推出「黑色新世代」系列，居家風格質感加分。記者沈昱嘉／攝影
禾聯變頻直立式冷凍櫃今年新推出「黑色新世代」系列，居家風格質感加分。記者沈昱嘉／攝影
禾聯空調推出「芬多殺菌」新功能，有效抑制新冠病毒達99.999%。記者沈昱嘉／攝影
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