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300多萬勞工遭剝奪團結權 勞團喊下修組工會門檻

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
工鬥今到勞動部前訴求檢討放寬工會法第39條裁決除斥期，以及下修籌組工會的人數。記者葉冠妤/攝影
工鬥今到勞動部前訴求檢討放寬工會法第39條裁決除斥期，以及下修籌組工會的人數。記者葉冠妤/攝影

立院日前三讀通過工會法修正部分條文，將雇主打壓工會的罰鍰提高至50萬元，並公布姓名，勞動部也發布函釋放寬讓3人以下微型企業免召開勞資會議。工鬥團體今到勞動部前抗議，大酸這項「德政」必須打上大大的問號，要求勞動部推動降低籌組工會的30人門檻，調降至10人就可組工會，並且放寬工會法39條裁決除斥期，將現行的90天延長至一年。

工鬥表示，雖然工會法日前修正提高雇主打壓工會的罰鍰，但現行勞動部的不當行為裁決機制仍有很多需要改善之處，許多工會反映，工會法39條規定若工會被雇主打壓，必須在90天內申請不當勞動行為裁決，超時一概不受理，這非常不合理，且當事件發生時，往往造成寒蟬效應，工會必須花長時間對當事人做心理建設，甚至當工會提出裁決，吹哨者還會遭資方追殺，因此過短的除斥期無疑是在幫助雇主，而非幫助遭受打壓的勞工與工會，建議應比照日本，將申請除斥期改為一年內皆可申請。

此外，工鬥批評，蔡英文總統在2016年競選時，與工鬥團體會面承諾降低工會籌組門檻，但近7年毫無進展，勞動部更反而取消3人以下企業勞工透過勞資會議的集體協商權利，工鬥認為，蔡總統有許多勞動政見都在跳票邊緣，因此在周六九合一選前站出來，對執政黨提出警告。

工鬥進一步說，勞動部日前修改函釋讓3人以下企業不需召開勞資會議，對提升工會涵蓋率毫無幫助，根據主計總處2016年調查，台灣98%企業雇用員工數不到30人，其中僱用了42.7%的勞工，共343萬6184人，等於三百多萬勞工被剝奪了組企業工會的權利，呼籲蔡總統兌現承諾，修改工會組織門檻，有鑒於5到29人企業單位平均雇用人數為9.28人，建議勞動部推動修改工會法第11條將工會組織門檻下修至10人。

勞動部 蔡英文 過勞

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