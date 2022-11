400萬愛彼名表上手！胡宇威大心讚「真愛值得等待」

隨著節日的氣氛益發濃厚,瑞士鐘表品牌愛彼(Audemars Piguet)於遠百信義A13專賣店上二樓改裝了全新節日主題店裝。今日除一口氣帶來包含萬年曆、陀飛輪、Jumbo 50周年紀念等複雜功能主題表款,並邀請品牌好友胡宇威帥氣現身,展現了一如巨星般的閃耀氣勢。

以「冬日工坊」為主題的愛彼(Audemars Piguet)店裝,以原木、窗框、白雪、麋鹿、華麗而溫暖的座椅為裝置物件,再現了愛彼表廠汝山谷的冬日靜謐、溫馨氣氛,同時再陳列了一本品牌精裝主題大書,而書中正有著一份胡宇威的專訪內容,並大秀品牌經典的Royal Oak腕表。

胡宇威今日現身活動時,並以一身酒紅色天鵝絨雙排扣西裝搭配紅底鞋,展現了優雅的紳士風範。活動中他表示,當看到先前訪談內容出現在《Royal Oak:From Iconoclast to Icon》(官方中譯:Royal Oak:顛覆傳統成規.締造時代傳奇)大書中時,心情「很激動」。原來他曾在精裝大書的訪談中提及他對時間的想法,鼓勵人們永遠要往前走,過去就過去了,不要卡在回憶,要持續創造出經典之作,並好好享受當下的每一刻。(Time goes forward , We can reflect back but never go back. The past stays in the past and what you’re left with is the outcome. So to create a masterpiece is to spend a day’s time wisely。)

他並大讚愛彼經典的設計,讓一旦戴上表款、隨時都能感受到他人的目光,也讓他「自信滿滿的」,更感性表示,謝謝愛彼這麼照顧他。而他手上配戴的Royal Oak皇家橡樹電光藍陶瓷萬年腕表訂價424萬,雖然製造困難,但他感性表示,「像真愛一樣,就是要等待。」

除了胡宇威手上的高達424萬元的皇家橡樹電光藍陶瓷腕表,現場陳列多款愛彼的複雜功能時計,像是Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪GMT腕表,結合了綠色陶瓷與鈦金屬;此外Royal Oak皇家橡樹飛行陀飛輪超薄腕表(RD#3)的2968機芯不僅具備陀飛輪功能,更達成3.4毫米的超薄成就;Code 11.59萬年曆腕表則運用了美豔的藍色砂金石面盤,同時搭配22K玫瑰金自動盤,白金表殼並使用深藍色包覆橡膠的小皮表帶,更有Code 11.59別致、多層次的圓弧輪廓,訂價299萬元。