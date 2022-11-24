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400萬愛彼名表上手！胡宇威大心讚「真愛值得等待」

聯合報／ 記者釋俊哲 / 即時報導
愛彼台灣提供了經原廠認證、高技術水準的堅強售後服務。圖／Audemars Piguet提供
愛彼台灣提供了經原廠認證、高技術水準的堅強售後服務。圖／Audemars Piguet提供

隨著節日的氣氛益發濃厚，瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）於遠百信義A13專賣店上二樓改裝了全新節日主題店裝。今日除一口氣帶來包含萬年曆、陀飛輪、Jumbo 50周年紀念等複雜功能主題表款，並邀請品牌好友胡宇威帥氣現身，展現了一如巨星般的閃耀氣勢。

以「冬日工坊」為主題的愛彼（Audemars Piguet）店裝，以原木、窗框、白雪、麋鹿、華麗而溫暖的座椅為裝置物件，再現了愛彼表廠汝山谷的冬日靜謐、溫馨氣氛，同時再陳列了一本品牌精裝主題大書，而書中正有著一份胡宇威的專訪內容，並大秀品牌經典的Royal Oak腕表

胡宇威今日現身活動時，並以一身酒紅色天鵝絨雙排扣西裝搭配紅底鞋，展現了優雅的紳士風範。活動中他表示，當看到先前訪談內容出現在《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》（官方中譯：Royal Oak：顛覆傳統成規．締造時代傳奇）大書中時，心情「很激動」。原來他曾在精裝大書的訪談中提及他對時間的想法，鼓勵人們永遠要往前走，過去就過去了，不要卡在回憶，要持續創造出經典之作，並好好享受當下的每一刻。（Time goes forward , We can reflect back but never go back. The past stays in the past and what you’re left with is the outcome. So to create a masterpiece is to spend a day’s time wisely。）

他並大讚愛彼經典的設計，讓一旦戴上表款、隨時都能感受到他人的目光，也讓他「自信滿滿的」，更感性表示，謝謝愛彼這麼照顧他。而他手上配戴的Royal Oak皇家橡樹電光藍陶瓷萬年腕表訂價424萬，雖然製造困難，但他感性表示，「像真愛一樣，就是要等待。」

除了胡宇威手上的高達424萬元的皇家橡樹電光藍陶瓷腕表，現場陳列多款愛彼的複雜功能時計，像是Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪GMT腕表，結合了綠色陶瓷與鈦金屬；此外Royal Oak皇家橡樹飛行陀飛輪超薄腕表（RD#3）的2968機芯不僅具備陀飛輪功能，更達成3.4毫米的超薄成就；Code 11.59萬年曆腕表則運用了美豔的藍色砂金石面盤，同時搭配22K玫瑰金自動盤，白金表殼並使用深藍色包覆橡膠的小皮表帶，更有Code 11.59別致、多層次的圓弧輪廓，訂價299萬元。

愛彼遠百信義A13專賣店節慶店裝將持續至2022年12月底為止，複雜功能腕表並採預約鑑賞制，可去電02-8789-5800，逕行詢問。

愛彼（Audemars Piguet）的遠東信義A13專賣店中，二樓以愛彼「冬日工坊」為靈感巧妙改造，帶來團聚、分享的節慶氣氛。記者王聰賢／攝影
愛彼（Audemars Piguet）的遠東信義A13專賣店中，二樓以愛彼「冬日工坊」為靈感巧妙改造，帶來團聚、分享的節慶氣氛。記者王聰賢／攝影
Royal Oak皇家橡樹電光藍陶瓷腕表，41毫米、全陶瓷電光藍色表殼與表帶、5134自動上鍊機芯，129萬瑞士法郎折合台幣約424萬元。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak皇家橡樹電光藍陶瓷腕表，41毫米、全陶瓷電光藍色表殼與表帶、5134自動上鍊機芯，129萬瑞士法郎折合台幣約424萬元。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak皇家橡樹飛行陀飛輪超薄腕表（RD#3），39毫米、超薄、2968自動上鍊機芯，16萬5,400瑞士法郎折合台幣約542萬7,600元。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak皇家橡樹飛行陀飛輪超薄腕表（RD#3），39毫米、超薄、2968自動上鍊機芯，16萬5,400瑞士法郎折合台幣約542萬7,600元。圖／Audemars Piguet提供
圖／Audemars Piguet提供
圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪GMT腕表，鈦金屬、綠色陶瓷、44毫米、2954手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪、GMT，19萬8,900瑞士法郎、折合台幣約654萬。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪GMT腕表，鈦金屬、綠色陶瓷、44毫米、2954手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪、GMT，19萬8,900瑞士法郎、折合台幣約654萬。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak皇家橡樹飛行陀飛輪超薄腕表（RD#3）具備2968超薄機芯，除了具備陀飛輪，更達成3.4毫米的超薄成就。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak皇家橡樹飛行陀飛輪超薄腕表（RD#3）具備2968超薄機芯，除了具備陀飛輪，更達成3.4毫米的超薄成就。圖／Audemars Piguet提供
身為品牌好友的胡宇威，是少見接受《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》大書專訪的亞洲名人，書中他並感性分享了對時間的觀念與想法。記者王聰賢／攝影
身為品牌好友的胡宇威，是少見接受《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》大書專訪的亞洲名人，書中他並感性分享了對時間的觀念與想法。記者王聰賢／攝影
胡宇威今日配戴愛彼電光藍陶瓷萬年曆腕表出席，他並大讚腕表，「像真愛一樣，就是要等待。」記者王聰賢／攝影
胡宇威今日配戴愛彼電光藍陶瓷萬年曆腕表出席，他並大讚腕表，「像真愛一樣，就是要等待。」記者王聰賢／攝影
愛彼（Audemars Piguet）的遠東信義A13專賣店中，二樓以愛彼「冬日工坊」為靈感巧妙改造，帶來團聚、分享的節慶氣氛。記者王聰賢／攝影
愛彼（Audemars Piguet）的遠東信義A13專賣店中，二樓以愛彼「冬日工坊」為靈感巧妙改造，帶來團聚、分享的節慶氣氛。記者王聰賢／攝影
愛彼（Audemars Piguet）的精裝大書《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》，詳細爬梳了Royal Oak自1972年至今的榮耀50年時光。圖／Audemars Piguet提供
愛彼（Audemars Piguet）的精裝大書《Royal Oak：From Iconoclast to Icon》，詳細爬梳了Royal Oak自1972年至今的榮耀50年時光。圖／Audemars Piguet提供
Code 11.59萬年曆腕表，白金、41毫米、時間顯示、萬年曆、22K玫瑰金自動盤、藍色砂金石面盤，299萬元。圖／Audemars Piguet提供
Code 11.59萬年曆腕表，白金、41毫米、時間顯示、萬年曆、22K玫瑰金自動盤、藍色砂金石面盤，299萬元。圖／Audemars Piguet提供
愛彼遠百信義A13專賣店，於2019年開幕，為全台唯三的專賣店、也是空間坪數最大的一間。圖／Audemars Piguet提供
愛彼遠百信義A13專賣店，於2019年開幕，為全台唯三的專賣店、也是空間坪數最大的一間。圖／Audemars Piguet提供

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