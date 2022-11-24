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挑耶誕節禮物不NG看這篇就對了！DW推出首款機械表、CASIO浪漫女表好搶眼

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN旗下wicca系列則在耶誕節前獻上鍊帶設計如首飾般的KP5-662-13腕表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN旗下wicca系列則在耶誕節前獻上鍊帶設計如首飾般的KP5-662-13腕表。圖／CITIZEN提供

即便疫情重塑我們生活形式，但思念重要的人與想過節的心，卻沒改變！流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）就準備了首款機械表，而CASIO則以花圈當作靈感，設計浪漫表款；CITIZEN旗下wicca系列全新女表，則像是首飾一般，在在都適合成為耶誕節禮物的清單，既別緻又具紀念意義。

DW的首款Iconic Link Automatic機械表，採用自動上鍊的機芯，選用精鋼表鍊搭配黑色夜光表盤，背蓋採用藍寶石玻璃水晶材質製成，能透視機芯的運轉。兼具100公尺防水效果與時髦外觀，讓配戴者不受休閒、商務等情境限制。同時品牌還提供了Iconic Motion橡膠表，以高科技合成氟橡膠作為表帶材質，黑色與玫瑰金色組成的表殼，融合機能與時尚風格，不論運動休閒或是日常生活配戴都能展現自信丰采。

Daniel Wellington Iconic Link Automatic機械表，精鋼表殼，14,470元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Iconic Link Automatic機械表，精鋼表殼，14,470元。圖／Daniel Wellington提供

而CASIO專為女性消費者量身打造的子品牌SHEEN此次以花圈作為設計概念推出SHE-4539F系列表款，表盤圖案設計，由花朵的根、莖、葉和芽組成的環形花圈，象徵著永恆愛情與絕佳運勢。提供淡粉、鵝黃與銀白色調分別搭配玫瑰金、金色或銀色表圈及表鍊，並在7點鐘位置點綴一顆水晶，打造同一色調的精緻外觀。除了多色的米蘭式編織不鏽鋼表鍊外，品牌還推出細緻的真皮表帶，讓消費者多元化的穿搭選擇。全新系列搭載防刮抗磨損的藍寶石水晶玻璃鏡面提高判讀清晰度，防水50公尺則讓使用者在日常使用也不用擔心進水。

CASIO子品牌SHEEN以花圈作為設計概念推出SHE-4539F系列表款。圖／CASIO提供
CASIO子品牌SHEEN以花圈作為設計概念推出SHE-4539F系列表款。圖／CASIO提供

另外，CITIZEN旗下wicca系列則在耶誕節前獻上鍊帶設計如首飾般的KP5-662-13腕表，搭配尺寸適中的圓型表殼，而且12點鐘表殼與表鍊之間還鑲嵌琥珀色水晶，引人注目。不僅如此，白蝶貝面盤則是乎中了冬日夢幻雪景場面，讓時標上的水晶如同冰晶在陽光下閃耀一般，讓人聯想到童話世界的場景，絕對能讓女孩愛不釋手。

CASIO SHEEN系列SHE-4539F腕表，提供淡粉、鵝黃與銀白色調分別搭配玫瑰金、金色或銀色表圈及表鍊，5,500元。圖／CASIO提供
CASIO SHEEN系列SHE-4539F腕表，提供淡粉、鵝黃與銀白色調分別搭配玫瑰金、金色或銀色表圈及表鍊，5,500元。圖／CASIO提供

Daniel Wellington Iconic Motion橡膠表，精鋼表殼，15,580元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Iconic Motion橡膠表，精鋼表殼，15,580元。圖／Daniel Wellington提供

CITIZEN wicca系列KP5-662-13腕表，鍍玫瑰金表殼與表鍊，搭配白蝶貝表盤，8,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN wicca系列KP5-662-13腕表，鍍玫瑰金表殼與表鍊，搭配白蝶貝表盤，8,900元。圖／CITIZEN提供

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