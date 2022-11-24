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5盎司金條開店就秒殺！好市多黑五Day 4筆電2萬有找 柯克蘭機油也降價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2款自由品牌KIRKLAND機油，活動期間分別降價120、126元。圖／摘自今購網
2款自由品牌KIRKLAND機油，活動期間分別降價120、126元。圖／摘自今購網

好市多「黑色購物週」來到第4天，今日新增的主打優惠商品由5盎司財富女神金條打頭陣，黑五價現折8,000元，特價281,599元，雖然不是人人都買得起的奢侈品，但每年好市多黑五推出金條優惠其實都是秒殺，想搶購一定要開店立刻衝，據今天在現場的網友表示，「中和有8個，9時2分完售」，內湖店、中壢店據說也是開門沒多久就售完，再度應證了「不是東西太貴，是你買不起」的網路金句。

除了財富女神金條，今天的重點優惠商品還有TCL 75吋4K QLED顯示器（不含視訊盒），現場價現折9,500元，特價29,999元；ASUS 15.6吋筆記型電腦現折4,000元，特價17,999元，2萬有找大尺寸筆電相當適合居家線上遠距教學使用；飛利浦氣炸鍋今年也出現了，這次推出的是許多女性喜愛的粉色款，現折1,100元，特價5,395元讓料理變簡單；飛利浦家庭劇院聲霸現折1,200元，特價4,699元；澳洲經典香氛擴香組2瓶入現折150元，特價739元；北部濕冷冬季必備的Timberland男防潑水羽絨外套，現折600元，特價2,699元。

除了主打商品之外，其實賣場還同步出現了一些同類型商品優惠，像是大電視還有飛利浦86吋4K LED顯示器（不含視訊盒），黑五價現折2萬，特價59,995元；想入手家庭劇院組的消費者還有YAMAHA 2件式家庭劇院組含重低音，現折2,400元，特價8,599元，各式家電黑五期間在賣場都有許多神秘優惠等待會員挖寶選購。

而這幾天天氣明顯降溫，賣場還有智慧型安全舖式雙人電熱毯，特價1,229元；另外，在網路上受到許多小資車友好評、每次都好幾箱扛回家的好市多自有品牌KIRKLAND機油，黑五也默默推出優惠，共有5W-30、0W-20共2種款式，分別降價120、126元，在今年持續通膨漲價的壓力下，抱持省一點是一點的心情，車友們看到有貨還是趕快下手比較實際。

TCL 75吋4K QLED顯示器（不含視訊盒），現場價現折9,500元，特價29,999元。圖／摘自今購網
TCL 75吋4K QLED顯示器（不含視訊盒），現場價現折9,500元，特價29,999元。圖／摘自今購網
飛利浦氣炸鍋現折1,100元，特價5,395元。圖／摘自今購網
飛利浦氣炸鍋現折1,100元，特價5,395元。圖／摘自今購網
ASUS 15.6吋筆記型電腦現折4,000元，特價17,999元。圖／摘自今購網
ASUS 15.6吋筆記型電腦現折4,000元，特價17,999元。圖／摘自今購網
Timberland男防潑水羽絨外套，現折600元，特價2,699元。圖／摘自今購網
Timberland男防潑水羽絨外套，現折600元，特價2,699元。圖／摘自今購網
飛利浦家庭劇院聲霸現折1,200元，特價4,699元。圖／摘自今購網
飛利浦家庭劇院聲霸現折1,200元，特價4,699元。圖／摘自今購網
澳洲經典香氛擴香組2瓶入現折150元，特價739元。圖／摘自今購網
澳洲經典香氛擴香組2瓶入現折150元，特價739元。圖／摘自今購網
飛利浦86吋4K LED顯示器（不含視訊盒），黑五價現折2萬，特價59,995元。圖／摘自今購網
飛利浦86吋4K LED顯示器（不含視訊盒），黑五價現折2萬，特價59,995元。圖／摘自今購網
YAMAHA 2件式家庭劇院組含重低音，現折2,400元，特價8,599元。圖／摘自今購網
YAMAHA 2件式家庭劇院組含重低音，現折2,400元，特價8,599元。圖／摘自今購網
財富女神金條5盎司黑五價現折8,000元，特價281,599元。圖／摘自今購網
財富女神金條5盎司黑五價現折8,000元，特價281,599元。圖／摘自今購網
冬季熱門商品，智慧型安全舖式雙人電熱毯，特價1,229元。圖／摘自今購網
冬季熱門商品，智慧型安全舖式雙人電熱毯，特價1,229元。圖／摘自今購網

好市多 黑色購物節

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