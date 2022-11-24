5盎司金條開店就秒殺！好市多黑五Day 4筆電2萬有找 柯克蘭機油也降價

好市多「黑色購物週」來到第4天，今日新增的主打優惠商品由5盎司財富女神金條打頭陣，黑五價現折8,000元，特價281,599元，雖然不是人人都買得起的奢侈品，但每年好市多黑五推出金條優惠其實都是秒殺，想搶購一定要開店立刻衝，據今天在現場的網友表示，「中和有8個，9時2分完售」，內湖店、中壢店據說也是開門沒多久就售完，再度應證了「不是東西太貴，是你買不起」的網路金句。

除了財富女神金條，今天的重點優惠商品還有TCL 75吋4K QLED顯示器（不含視訊盒），現場價現折9,500元，特價29,999元；ASUS 15.6吋筆記型電腦現折4,000元，特價17,999元，2萬有找大尺寸筆電相當適合居家線上遠距教學使用；飛利浦氣炸鍋今年也出現了，這次推出的是許多女性喜愛的粉色款，現折1,100元，特價5,395元讓料理變簡單；飛利浦家庭劇院聲霸現折1,200元，特價4,699元；澳洲經典香氛擴香組2瓶入現折150元，特價739元；北部濕冷冬季必備的Timberland男防潑水羽絨外套，現折600元，特價2,699元。

除了主打商品之外，其實賣場還同步出現了一些同類型商品優惠，像是大電視還有飛利浦86吋4K LED顯示器（不含視訊盒），黑五價現折2萬，特價59,995元；想入手家庭劇院組的消費者還有YAMAHA 2件式家庭劇院組含重低音，現折2,400元，特價8,599元，各式家電黑五期間在賣場都有許多神秘優惠等待會員挖寶選購。