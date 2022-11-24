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新店新品牌逛起來！名牌服飾進駐高雄百貨樓面煥然一新

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Club Monaco則是於高雄漢神店四樓開設最新概念專門店。圖／俊思提供
Club Monaco則是於高雄漢神店四樓開設最新概念專門店。圖／俊思提供

時尚精品品牌紛紛於年底前進駐高雄，於南台灣最大的工業中心和繁榮的商業中心為消費者提供全新的購物選擇和體驗空間。以高級訂西裝聞名的男裝品牌傑尼亞（ZEGNA ）最新精品店於高雄義享時尚廣場盛大開幕，空間設計基於全新傑尼亞標識，採用大面積落地窗設計保有完全透視性空間，搭配半透明展示櫃。內部空間整體採用中性色調，點綴天然紅木展示櫃和豪華金屬架。專賣店展售男士西裝、休閒服飾與皮件系列之外，也提供包括Triple Stitch運動鞋和新款夾克等集風格和多功能性於一體的奢華休閒裝系列。

而來自加拿大的Club Monaco則是於高雄漢神店四樓開設最新概念專門店，同步紐約全新設計店裝，以紐約都會頂樓公寓的開敞空間為靈感，保有居家溫馨氛圍同時增添時尚摩登的元素，販售全系列男女裝。全新購物空間，選用原木刻紋的木製家具與天然石材擺設，搭配不同深淺的人字紋實木拼接地板。店內販售最新的冬季系列男女裝，以溫暖的喀什米爾、羊毛等材質打造具有都會時尚氣息的學院風單品。

CLUB MONACO駝色立領羊毛大衣，21,900元。圖／俊思提供
CLUB MONACO駝色立領羊毛大衣，21,900元。圖／俊思提供
Club Monaco則是於高雄漢神店四樓開設最新概念專門店。圖／俊思提供
Club Monaco則是於高雄漢神店四樓開設最新概念專門店。圖／俊思提供
傑尼亞精品店於高雄義享時尚廣場全新開幕。圖／傑尼亞提供
傑尼亞精品店於高雄義享時尚廣場全新開幕。圖／傑尼亞提供
傑尼亞精品店於高雄義享時尚廣場全新開幕。圖／傑尼亞提供
傑尼亞精品店於高雄義享時尚廣場全新開幕。圖／傑尼亞提供

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