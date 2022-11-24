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「金果榴槤雪糕」第2件5折！連8個月蟬連冰棒銷售冠軍

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全聯獨賣的枝仔冰城「金果榴槤雪糕」推出黑五購物節優惠。圖／枝仔冰城提供
全聯獨賣的枝仔冰城「金果榴槤雪糕」推出黑五購物節優惠。圖／枝仔冰城提供

即將邁入百年的「枝仔冰城」搶攻黑五購物節(Black Friday)商機，連續8個月蟬連冰棒銷售冠軍的「金果榴槤雪糕」11/25!11/27限時三天、將於全聯獨家推出第2件5折優惠，4入盒裝原價120元、第2件5折等於每盒90元，業者表示，目前全台備貨1萬5千盒，榴槤控準備手刀掃貨。

枝仔冰城今年4月推出全聯獨家販售的「金果榴槤雪糕」，上架3天就完售，並且連續8個月蟬連冰棒銷售冠軍，至今已賣出27萬盒，累積高度已超越8座101大樓。

枝仔冰城表示，「金果榴槤雪糕」嚴選泰國產地直送的金枕頭榴槤，以自然熟成人工採收，並以3道工序去殼、去籽、打成泥後急速冷凍，讓榴槤的鮮甜能夠完整冰封，香醇果泥在送達台灣後，以獨家技術製成無糖精、無添加防腐劑的香濃雪糕，其果肉比例高達12%，包裝打開瞬間就有濃濃的榴槤香氣。這波也將是今年最殺優惠。

榴槤 冰棒

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