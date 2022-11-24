這款少女必須喝！朦朧玫瑰荔枝啤酒 嬌寵粉紅少女心

少女心大噴發！臺虎精釀推出朦朧系列最新力作「朦朧玫瑰荔枝啤酒」，選用花中之后玫瑰，以及萬里搏得貴妃笑靨的荔枝，透過微氣泡、低酒感、果香精緻的系列特色，嬌寵天下粉紅少女心。新酒款將於11月26日上市，全臺7-Eleven、Mia C'bon Market、city'super、微風超市、誠品知味市集皆有販售。

「朦朧玫瑰荔枝啤酒」在細緻的荔枝蜜香之中，飄散著嬌貴可人的玫瑰氣息，配上輕飄柔順的酒感，風味爽口宜人。罐身以emoji作為靈感的主視覺，用玫瑰、荔枝與啤酒的 emoji 呈現出俏皮、逗趣的猜謎對話，同時點出了玫瑰荔枝的風味主軸。

整體視覺則以桃紅配色為主，活潑可愛。配上粉嫩可愛、朦朧中微微透紅的酒體，完美符合朦朧系曖昧、淘氣的風格，搭配上舒適宜人的4%酒精濃度，以及馥郁荔枝香與淡雅的玫瑰芬芳，讓人一秒回到少女時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康