最強偶像Kitty、KikiLala飄香味！最新聯名上架被狂搶

又到了一年尾聲，耶誕和跨年的節慶氛圍開始在空氣中漫了開來，是否準備好禮物贈送親友或犒賞自己呢？每到這個季節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。無獨有偶，過去總以基本色系包款為主的台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也獻上全新真皮水桶包，還多了天藍、棕綠等選擇。

2022-11-24 12:18