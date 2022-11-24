快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會

最強偶像Kitty、KikiLala飄香味！最新聯名上架被狂搶

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Farcent香水X三麗鷗香水胺基酸沐浴露日光茉莉。圖／Farcent提供
Farcent香水X三麗鷗香水胺基酸沐浴露日光茉莉。圖／Farcent提供

堪稱永不敗的最強偶像Hello Kitty，以及雙星仙子KikiLala飄出新香味，最新聯名一上架就又被粉絲狂搶，為居家生活增添輕鬆療癒感，要度過優雅每一天。

時尚香氛品牌Les Parfums de Farcent（Farcent香水系列），宣布與三麗鷗聯名，就以旗下最紅的Hello Kitty、雙星仙子KikiLala為主角，推出室內擴香、沐浴露聯名。

Farcent室內香氛添加DreamScentz™的Relax舒緩專利配方，加入薰衣草、多種花草植萃經由，讓整體居家更為放鬆。以Kitty為形象代表的香味為白桃麝香，有著甜美的白桃、玫瑰，搭配麝香、雪松，整體清新不甜膩；KikiLala則是日光茉莉、桂花麝香，分別帶來花香與輕柔清新的香味。

另外Farcent香水胺基酸沐浴露也同步加入聯名，沐浴露中加入有機金盞花萃取、極地雪絨花、玻尿酸活水膜等成分，讓洗澡同時保濕。Kitty則是代表日光茉莉，是清新的花果調，另一款代表則是漫舞麝香，呈現出優雅浪漫感。

Farcent香水X三麗鷗香水室內擴香桂花麝香。圖／Farcent提供
Farcent香水X三麗鷗香水室內擴香桂花麝香。圖／Farcent提供
Farcent與三麗鷗推出聯名室內香氛。圖／Farcent提供
Farcent與三麗鷗推出聯名室內香氛。圖／Farcent提供
Farcent與三麗鷗推出聯名沐浴露。圖／Farcent提供
Farcent與三麗鷗推出聯名沐浴露。圖／Farcent提供

沐浴 Hello Kitty 極地

延伸閱讀

見到偶像陳美鳳太興奮 妞妞開心圓夢

透明Kitty甕超可愛！老協珍「Kitty佛跳牆」限量700組

曾是女神接班人…日甜美偶像沉寂6年突「下海」 AV專家：2022最強新人

網友推薦「噴不膩的香水」Top 10，Chloe、香奈兒、Dior、浪凡、潘海利根、diptyque通通上榜

相關新聞

最強偶像Kitty、KikiLala飄香味！最新聯名上架被狂搶

堪稱永不敗的最強偶像Hello Kitty，以及雙星仙子KikiLala飄出新香味，最新聯名一上架就又被粉絲狂搶，為居家...

想在耶誕節收到這款包！亮眼秋冬限定色系好看又好搭配

又到了一年尾聲，耶誕和跨年的節慶氛圍開始在空氣中漫了開來，是否準備好禮物贈送親友或犒賞自己呢？每到這個季節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。無獨有偶，過去總以基本色系包款為主的台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也獻上全新真皮水桶包，還多了天藍、棕綠等選擇。

Global Mall「那隻鳥雪景耶誕村」亮相 秀四大必拍場景

一年一度的聖誕佳節即將來到，疫情解封後，民眾迫不及待迎接年末的節慶儀式感，同時也重啟了對於國外旅遊的期待，在溫暖歡聚、逐...

滑雪不必飛長途！Booking.com特搜「亞洲五個滑雪目的地」

想要滑雪卻沒有時間規畫長途旅行嗎？還在以為滑雪一定要飛歐洲嗎？Booking.com 此次特搜「亞洲五個滑雪目的地」，一...

佳節獻De Beers鑽石設計藏祝福 蓮花綻放新年新希望

耶誕佳節即將來臨之際，De Beers Jewellers特別打造獨特經典珠寶，並為標誌性的Enchanted Lotu...

生日前「分手」！Alessandro Michele辭GUCCI創意總監

繼昨日外媒揭露Alessandro Michele或將離開古馳（GUCCI）後，今日凌晨Alexandro Michel...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。