最強偶像Kitty、KikiLala飄香味！最新聯名上架被狂搶
堪稱永不敗的最強偶像Hello Kitty，以及雙星仙子KikiLala飄出新香味，最新聯名一上架就又被粉絲狂搶，為居家生活增添輕鬆療癒感，要度過優雅每一天。
時尚香氛品牌Les Parfums de Farcent（Farcent香水系列），宣布與三麗鷗聯名，就以旗下最紅的Hello Kitty、雙星仙子KikiLala為主角，推出室內擴香、沐浴露聯名。
Farcent室內香氛添加DreamScentz™的Relax舒緩專利配方，加入薰衣草、多種花草植萃經由，讓整體居家更為放鬆。以Kitty為形象代表的香味為白桃麝香，有著甜美的白桃、玫瑰，搭配麝香、雪松，整體清新不甜膩；KikiLala則是日光茉莉、桂花麝香，分別帶來花香與輕柔清新的香味。
另外Farcent香水胺基酸沐浴露也同步加入聯名，沐浴露中加入有機金盞花萃取、極地雪絨花、玻尿酸活水膜等成分，讓洗澡同時保濕。Kitty則是代表日光茉莉，是清新的花果調，另一款代表則是漫舞麝香，呈現出優雅浪漫感。
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