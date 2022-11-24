想在耶誕節收到這款包！亮眼秋冬限定色系好看又好搭配

又到了一年尾聲，耶誕和跨年的節慶氛圍開始在空氣中漫了開來，是否準備好禮物贈送親友或犒賞自己呢？每到這個季節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。無獨有偶，過去總以基本色系包款為主的台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也獻上全新真皮水桶包，還多了天藍、棕綠等選擇。

耶禮物首推經典、實用，限定款更是加分！土屋鞄製造的Tone OILNUME系列，向來是品牌的人氣設計，提供長夾、三角弧形筆袋或多功能手帳本，都是可以長相左右的貼身日常好物。而且每年都會因應耶誕節到來，推出季節限定色，此次主打卡其綠色和可可棕色；綠色是最符合過節氛圍的色調，可可色穩重卻不失輕快，使用一段時間後，很快就有舊化效果，極具獨特性。而且限定色系的包款數量有限，往往上市後，很快就會銷售一空。

每到耶誕節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。圖／土屋鞄製造所提供

而PORTER INTERNATIONAL在這季呈現CENTRIC系列新品，秉持一貫的極簡低調又百搭特性來設計，並運用扎實手感又柔軟的牛皮來製作，充滿玩味的亮眼跳色更妝點出不同的個性與態度。CENTRIC系列將PORTER MAN的Logo以鐵牌鏤空設計呈現，置於包款正中央，並換上嶄新色系增添巧思，包含天藍色、棕褐、棗紅色以及棕綠，打造各種不同印象。系列中最讓人想入手的莫過於包型輪廓立體的水桶包，附有可拆式背帶與真皮手腕帶，適合送給在意實用度、外型兼具的人。

土屋鞄製造所Tone Oilnume系列限定色斜背腰包，12,459元。圖／土屋鞄製造所提供