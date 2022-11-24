快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

想在耶誕節收到這款包！亮眼秋冬限定色系好看又好搭配

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PORTER INTERNATIONAL在這季呈現CENTRIC系列新品，秉持一貫的極簡低調又百搭特性來設計，並運用扎實手感又柔軟的牛皮來製作。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL在這季呈現CENTRIC系列新品，秉持一貫的極簡低調又百搭特性來設計，並運用扎實手感又柔軟的牛皮來製作。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

又到了一年尾聲，耶誕和跨年的節慶氛圍開始在空氣中漫了開來，是否準備好禮物贈送親友或犒賞自己呢？每到這個季節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。無獨有偶，過去總以基本色系包款為主的台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也獻上全新真皮水桶包，還多了天藍、棕綠等選擇。

耶禮物首推經典、實用，限定款更是加分！土屋鞄製造的Tone OILNUME系列，向來是品牌的人氣設計，提供長夾、三角弧形筆袋或多功能手帳本，都是可以長相左右的貼身日常好物。而且每年都會因應耶誕節到來，推出季節限定色，此次主打卡其綠色和可可棕色；綠色是最符合過節氛圍的色調，可可色穩重卻不失輕快，使用一段時間後，很快就有舊化效果，極具獨特性。而且限定色系的包款數量有限，往往上市後，很快就會銷售一空。

每到耶誕節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。圖／土屋鞄製造所提供
每到耶誕節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。圖／土屋鞄製造所提供

而PORTER INTERNATIONAL在這季呈現CENTRIC系列新品，秉持一貫的極簡低調又百搭特性來設計，並運用扎實手感又柔軟的牛皮來製作，充滿玩味的亮眼跳色更妝點出不同的個性與態度。CENTRIC系列將PORTER MAN的Logo以鐵牌鏤空設計呈現，置於包款正中央，並換上嶄新色系增添巧思，包含天藍色、棕褐、棗紅色以及棕綠，打造各種不同印象。系列中最讓人想入手的莫過於包型輪廓立體的水桶包，附有可拆式背帶與真皮手腕帶，適合送給在意實用度、外型兼具的人。

土屋鞄製造所Tone Oilnume系列限定色斜背腰包，12,459元。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所Tone Oilnume系列限定色斜背腰包，12,459元。圖／土屋鞄製造所提供

PORTER INTERNATIONAL CENTRIC系列真皮水桶包，4,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL CENTRIC系列真皮水桶包，4,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

可可

延伸閱讀

庫存居高不下 製鞋廠：進入訂單調整期

批耶誕城遭嗆雙標 林佳龍：侯市府缺少藝術人才

CSD中衛耶誕節最新力作！「萬花筒雪花口罩」從裡到外都絕美

中衛耶誕限定款雪花口罩曝光 萬花筒設計再創新

相關新聞

想在耶誕節收到這款包！亮眼秋冬限定色系好看又好搭配

又到了一年尾聲，耶誕和跨年的節慶氛圍開始在空氣中漫了開來，是否準備好禮物贈送親友或犒賞自己呢？每到這個季節，職人製包的土屋鞄製造所總會推出季節限定色，今年就呈現卡其綠色和可可棕色，耐看好搭配，符合過節氛圍。無獨有偶，過去總以基本色系包款為主的台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也獻上全新真皮水桶包，還多了天藍、棕綠等選擇。

滑雪不必飛長途！Booking.com特搜「亞洲五個滑雪目的地」

想要滑雪卻沒有時間規畫長途旅行嗎？還在以為滑雪一定要飛歐洲嗎？Booking.com 此次特搜「亞洲五個滑雪目的地」，一...

佳節獻De Beers鑽石設計藏祝福 蓮花綻放新年新希望

耶誕佳節即將來臨之際，De Beers Jewellers特別打造獨特經典珠寶，並為標誌性的Enchanted Lotu...

生日前「分手」！Alessandro Michele辭GUCCI創意總監

繼昨日外媒揭露Alessandro Michele或將離開古馳（GUCCI）後，今日凌晨Alexandro Michel...

體驗冬天專屬運動 亞洲5滑雪目的地出爐

不少民眾在冬天都想要體驗滑雪運動，旅遊業者也公布亞洲5個滑雪目的地供旅客參考，除了日本及韓國之外，印度境內也有一個滑雪場

黑五購物節量販超市也推超殺優惠 全聯滿千送千點 愛買量販家電6.5折

搶攻「黑色星期五」商機，量販、超市也加入戰局。11月25日至11月27日全聯線上線下共同推出爆殺優惠，「PXGo!全聯線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。