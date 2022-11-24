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佳節獻De Beers鑽石設計藏祝福 蓮花綻放新年新希望

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers RVL系列清新及時尚的設計混合運用了不同的金屬材質，提供多元的創意造型。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列清新及時尚的設計混合運用了不同的金屬材質，提供多元的創意造型。圖／De Beers提供

耶誕佳節即將來臨之際，De Beers Jewellers特別打造獨特經典珠寶，並為標誌性的Enchanted Lotus系列推出多款全新珠寶作品。這些頌揚天然美鑽的珠寶作品，將日常生活中的片刻變成獨具意義的回憶、值得一生恒久珍藏的非凡禮物，讓每一次的相聚更加永恆難忘。

靈感源自蓮花及其純潔和永恒的象徵，Enchanted Lotus系列的嶄新設計以18K白金鑲嵌最能展現最實璀璨光芒的經典圓形明亮式切割鑽石，周圍環繞著梨形切割鑽石，巧妙地勾勒出蓮花花瓣盛開的優雅姿態。適合日常配搭的Enchanted Lotus系列全新吊墜項鍊、開放式手鐲、開放式戒指及垂墜式耳環，能將凝聚一年中最美好的時光的熱情和閃耀絢麗光芒的記憶隨身攜帶。高級珠寶的吊墜項鍊與胸針，彷彿盛開的蓮花花瓣多重配戴的方式更彰顯設計美的雋永與鑽石的百搭性。

除了蓮花，歌頌大自然豐富生命力的Portraits of Nature系列以鏤空設計突顯蝴蝶優雅的蛻變性，多種不同形狀的花式切割美鑽結合密釘鑲鑽石，描繪出蝴蝶翅膀的輪廓，與以露珠寓意嶄新開始及無限可能的Dewdrop系列，為即將到來的新年送上全新的希望。洋溢個性都會魅力的De Beers RVL系列，將品牌代表字母「D」和「B」 monogram字母的輪廓構成類似密碼般的線條，只有從側面看才撓看到，提供18K白金搭配鑽石，以及18K玫瑰金搭配黑色鈦金屬兩種材質色調，是摩登男女大膽展現力量與真實個性的中性時尚宣言。

De Beers Jewellers於2022佳節前夕，特別為標誌性的Enchanted Lotus系列推出多款全新珠寶作品。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers於2022佳節前夕，特別為標誌性的Enchanted Lotus系列推出多款全新珠寶作品。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金戒指，28,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金戒指，28,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金手環，36,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金手環，36,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石手鐲，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石手鐲，89萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers於耶誕佳節即將來臨之際，特別打造獨特匠心之作。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers於耶誕佳節即將來臨之際，特別打造獨特匠心之作。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K白金鑽石指間戒，54萬元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K白金鑽石指間戒，54萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus 鑽石胸針搭配包鑲鑽石項鍊，約163萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus 鑽石胸針搭配包鑲鑽石項鍊，約163萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石吊墜項鍊，約262萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石吊墜項鍊，約262萬元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石耳釘，97,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石耳釘，97,000元。圖／De Beers提供
Portraits of Nature系列以蝴蝶為靈感的璀璨設計是慶祝佳節的完美之選。圖／De Beers提供
Portraits of Nature系列以蝴蝶為靈感的璀璨設計是慶祝佳節的完美之選。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石戒指，83,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石戒指，83,000元。圖／De Beers提供
Dewdrop系列寓意嶄新開始及無限可能，圓形明亮式鑽石彷若露珠，向自然之美致意。圖／De Beers提供
Dewdrop系列寓意嶄新開始及無限可能，圓形明亮式鑽石彷若露珠，向自然之美致意。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石圖章戒指，16萬4,000元。圖／De Beers提供
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鑽石 珠寶

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