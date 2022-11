佳節獻De Beers鑽石設計藏祝福 蓮花綻放新年新希望

耶誕佳節即將來臨之際,De Beers Jewellers特別打造獨特經典珠寶,並為標誌性的Enchanted Lotus系列推出多款全新珠寶作品。這些頌揚天然美鑽的珠寶作品,將日常生活中的片刻變成獨具意義的回憶、值得一生恒久珍藏的非凡禮物,讓每一次的相聚更加永恆難忘。

靈感源自蓮花及其純潔和永恒的象徵,Enchanted Lotus系列的嶄新設計以18K白金鑲嵌最能展現最實璀璨光芒的經典圓形明亮式切割鑽石,周圍環繞著梨形切割鑽石,巧妙地勾勒出蓮花花瓣盛開的優雅姿態。適合日常配搭的Enchanted Lotus系列全新吊墜項鍊、開放式手鐲、開放式戒指及垂墜式耳環,能將凝聚一年中最美好的時光的熱情和閃耀絢麗光芒的記憶隨身攜帶。高級珠寶的吊墜項鍊與胸針,彷彿盛開的蓮花花瓣多重配戴的方式更彰顯設計美的雋永與鑽石的百搭性。