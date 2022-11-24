生日前「分手」！Alessandro Michele辭GUCCI創意總監

繼昨日外媒揭露Alessandro Michele或將離開古馳（GUCCI）後，今日凌晨Alexandro Michele本人已在 IG貼出發文證實，將離開GUCCI創意總監一職，這也是本周在Raf Simons宣布結束同名品牌後的第二則時尚大件事，引爆網友熱議。

在IG貼文中Alessandro Michele寫下，「有時，由於我們每個人可能擁有不同的觀點，旅程終將分道揚鑣。就在今天，在持續二十多年後、在一家我不知疲倦地奉獻了我所有的愛和創造激情的公司後，一段非凡的旅程結束了。長期以來，GUCCI一直是我的家。對這個大家庭，對所有照顧和支持它的人，我報以最誠摯的感謝、並回以我個人最大和最衷心的擁抱。我希望和他們一起同做夢、想像。沒有他們，我所打造的一切都將無法實現。我最真誠的願望是：願你繼續培養你的夢想，讓生活變得有價值的微妙和無形的物質。用它們來滋養自己詩意而包容的意念，忠於你的價值觀。願你永遠活在熱情之中，並被自由之風持續推動。」貼文在今日凌晨發出，至今已有近27萬次按讚數與超過10,000則留言。

1972年11月25日出生的Alessandro Michele，明日即將迎向自己的50歲生日，他就讀於羅馬的服裝設計學院Accademia di Costume e di Moda，曾於Fendi和Karl Lagerfeld工作，2002年時他已經進入GUCCI倫敦、並在2015年成為品牌創意總監。十年以來，復古、誇飾、歡樂、文藝復興風格，儼然成為讓GUCCI重新站上時尚浪尖的代名詞，而即便2020年受到疫情影響衝擊全世界，Michele Alessandro沒有讓GUCCI與自己的創作力停歇，仍然持續刷新人們的時尚三觀。

例如今年8月底時品牌形象廣告「Exquisite」，向一代大導Stanley Kubrick致敬，將經典電影《鬼店》、《發條橘子》、《2001太空漫遊 2001》等電影場面融入時裝設計；又像是今年米蘭時裝周期間，他選擇了68對雙胞胎走秀，以TWINSBURG為題，展現了對複製、雙、鏡像、重複的迷戀，也寫下時裝周史無前例的一頁。

據了解，雖然疫情衝擊全世界經濟，但古馳2022年Q1仍有雙位數以長成長，除了經典包款的熱賣，去年並簽下新代言人李政宰及申敏兒，持續強化在亞洲、全世界的帶貨力，都是人氣、買氣持續竄升的主因。然而在情勢一片看好下，為何Alessandro Michele仍選擇離開，外媒WWD推測，或可能因其無法完成「強烈鮮明的設計」藉此創造收益，這點也在Alessandro Michele告別聲明中「有時，由於我們每個人可能擁有不同的觀點，旅程終將分道揚鑣。」，略窺端倪。

然而勞資雙方都展現了高度智慧，不僅Alessandro Michele的個人IG聲明文字遣詞詩意浪漫，開雲集團的一份聲明中也釋放出善意與好評，開雲集團董事長兼執行長François-Henri Pinault表示：「GUCCI和Alessandro在過去幾年中共同走過的道路是獨一無二的，並將繼續成為品牌歷史上的傑出時刻。」雙方各自展現了優雅身段與善意，對Alessandro Michele本人或許不失為一個重新開始的生日禮物，而對GUCCI而言，則將繼續普寫下一段品牌的創意篇章，Win Win雙贏，成為時尚圈品牌與設計師「分手」的美麗示範。