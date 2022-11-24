鬼太郎來了！台灣獨家限定紀念套票值得收藏

即便疫情重塑我們生活形式，但思念重要的人與想過節的心，卻沒改變！流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）就準備了首款機械表，而CASIO則以花圈當作靈感，設計浪漫表款；CITIZEN旗下wicca系列全新女表，則像是首飾一般，在在都適合成為耶誕節禮物的清單，既別緻又具紀念意義。

2022-11-24 16:36