快訊

德國隊無聲抗議：被禁止的彩虹臂章與卡達「體育洗白」

銷毀的不是千萬床墊？大S遭疑狸貓換太子 經紀人還原真相

鬼太郎來了！台灣獨家限定紀念套票值得收藏

聯合新聞網／ 聯合數位文創
雙人紀念實體套票。 圖／聯合數位文創提供
雙人紀念實體套票。 圖／聯合數位文創提供

睽違10年，鬼太郎回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

本次展覽皆為電子票券，唯一實體票券即為台灣限定發行的精美雙人紀念套票，套票以鬼太郎人氣角色眼球老爹為票卡封套，內含兩張精美實體票券，除了入場觀展外票券也可和美好的回憶一併珍藏，歡迎喜愛鬼太郎的朋友即早購入！

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展將於2022/12/31~2023/04/05在華山文創園區展出，不論是喜歡鬼太郎的你、還是喜歡妖怪的你、甚至想要體驗妖怪在身邊是什麼感覺的你，這個不可思議的妖怪世界都歡迎你來探索，跟著鬼太郎一起體驗「妖怪100物語」，進入水木茂的百妖世界！購票請上 udn售票網

文創 日本

延伸閱讀

華山號召銅板助孤老 殉職警凃明誠母捐款傳愛讓人鼻酸

嘲笑人引糾紛 雲林山區夜遊遇冤家 他猛刺對方4刀斃命

「鬼太郎」作者水木茂曾見妖2次 畫畫前先跟妖怪溝通

條條路徑通山頂！雲嘉大尖山、後棟山O繞，拉繩攀爬、視野開闊

相關新聞

5盎司金條開店就秒殺！好市多黑五Day 4筆電2萬有找 柯克蘭機油也降價

好市多「黑色購物週」來到第4天，今日新增的主打優惠商品由5盎司財富女神金條打頭陣，黑五價現折8,000元，特價281,5...

300多萬勞工遭剝奪團結權 勞團喊下修組工會門檻

立院日前三讀通過工會法修正部分條文，將雇主打壓工會的罰鍰提高至50萬元，並公布姓名，勞動部也發布函釋放寬讓3人以下微型企...

鬼太郎作者水木茂 鼓勵大家「品嘗妖怪」

水木工作室今年底在台北華山帶來的全新展覽「鬼太郎妖怪100物語特展」在網路上引起熱烈討論，不僅釣出許多十年前曾看過鬼太郎展的人回憶，更期待這次超擬真的日本妖怪展出。

鬼太郎來了！台灣獨家限定紀念套票值得收藏

睽違10年，鬼太郎回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

400萬愛彼名表上手！胡宇威大心讚「真愛值得等待」

隨著節日的氣氛益發濃厚，瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）於遠百信義A13專賣店上二樓改裝了全新節日主題...

挑耶誕節禮物不NG看這篇就對了！DW推出首款機械表、CASIO浪漫女表好搶眼

即便疫情重塑我們生活形式，但思念重要的人與想過節的心，卻沒改變！流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）就準備了首款機械表，而CASIO則以花圈當作靈感，設計浪漫表款；CITIZEN旗下wicca系列全新女表，則像是首飾一般，在在都適合成為耶誕節禮物的清單，既別緻又具紀念意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。