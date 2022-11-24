鬼太郎作者水木茂 鼓勵大家「品嘗妖怪」

水木工作室今年底在台北華山帶來的全新展覽「鬼太郎妖怪100物語特展」在網路上引起熱烈討論，不僅釣出許多十年前曾看過鬼太郎展的人回憶，更期待這次超擬真的日本妖怪展出。

今年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100周年，水木工作室原口智裕社長特別接受訪問，跟大家聊聊他記憶中的水木茂老師，以及這次來台的展覽亮點和水木工作室未來發展。

雖然畫妖怪 卻傳遞幸福的力量

原口智裕社長憶起，水木茂不僅是一位漫畫家，他也非常熱愛寫散文，工作室每天下午三點都會有一個點心時間，這是大家都很珍惜的愜意時光，這時他就會講出很有趣且讓人印象深刻的話，公司的人甚至還記錄下來集結成水木茂珍語錄。而身邊的人也常常被水木茂本身散發出的人格魅力吸引，甚至還說他本人會散發幸福菌，把幸福的力量傳遞出去，這也是為什麼他漫畫台詞常常提到「心靈富裕是最重要的」。

提到水木茂成為妖怪漫畫家的理由，居然跟小時候照顧他的阿姨有關。因為阿姨平常是在寺廟服務，所以水木茂都叫她拜拜婆。有天拜拜婆在哄他睡覺時，突然傳來咚咚咚的聲音，拜拜婆就說那是狐狸在娶親，從她口中經常可以聽到各種妖怪傳說、不可思議的故事，這段童年回憶對他之後想成為妖怪漫畫家影響很大。

水木茂老師。圖／聯合數位文創提供

鬼太郎作者鼓勵大家「品嘗妖怪」

對於要如何享受年底來台展出的「鬼太郎妖怪100物語特展」，原口社長也提到，自古以來對日本人來說妖怪是人類不安時想像出來的存在，譬如面對黑暗、颱風、地震這些狀況時，就會想是不是有妖怪在作祟，因此在設計展場時，更重視妖怪會出現的環境及氛圍營造，讓大家不論是看妖怪還是說明，都能感受到妖怪的存在，並了解這個妖怪為什麼會出現在這個環境。水木茂常說「希望大家多品嘗妖怪」，原口社長表示這是一個很有趣的說法，很少會在看這個動作上用到品嘗字眼，但水木茂想表達的是，不單只用視覺，大家可以多利用其他感官刺激來想像妖怪的魅力，也因此，展覽現場燈光也會盡量放暗，讓大家可以在對的氛圍下感受妖怪。

展覽現場燈光也會盡量放暗，讓大家可以在對的氛圍下感受妖怪。圖／聯合數位文創提供 展覽現場燈光也會盡量放暗，讓大家可以在對的氛圍下感受妖怪。圖／聯合數位文創提供

見過妖怪兩次 畫妖怪之前會先問是對的嗎

原口智裕社長提及，水木茂老師曾說過遇到兩次妖怪的經驗，一次是他小時候在故鄉鳥取時，聽到後面有腳步聲但卻沒有看到人，猜測應該是遇到黏黏怪（べとべとさん），傳說中若遇到它不能回頭，要說請過並讓路，通過後腳步聲就會消失，但當時水木茂老師因為太害怕就跑走了。

另一次是在西伯利亞前線打戰時，在逃出戰線返回後援途中，穿越叢林時卻發現無論如何都無法前進，因此決定乾脆休息一晚，隔天醒來後卻發現眼前是斷垣殘壁，當時如果繼續前進就會摔死，後來回去研究，發現可能是牆壁怪擋了他的去路救他一命。

還有一個很有趣的回憶是，水木茂是根據柳田國男文獻上對於妖怪的描述而作畫，當他畫這些妖怪時，腦中會跟妖怪溝通這是正確的嗎?如果不對會感覺怪怪的畫不下去，如果感覺有獲得妖怪許可，那他就會畫得非常順。

水木茂老師繪製的百妖圖。圖：聯合數位文創提供

工作室不會有人繼續畫下去

水木工作室還有一個很可愛的地方，那就是每個人都可以挑選一個鬼太郎角色印在名片上，原口社長選擇的是水泥牆，他覺得水泥牆沈默寡言不說話，但站在旁邊又很有存在感，讓人感受到一種幽默感。

對於水木工作室的未來及使命，原口社長提到，水木工作室是為水木茂老師畫漫畫而成立，老師逝世後工作室也不會有人繼續畫，主要是將老師個人生平、作品介紹給未來的小朋友，將他的精神延續下去，可以看到老師的故鄉鳥取縣建造成像鬼太郎樂園一般，大街上有相關食物、周邊、鬼太郎角色及水木茂紀念館等，而展覽當然也是一個延續他精神的重要做法，這次來台的「鬼太郎妖怪100物語特展」跟十年前最大不同是，這次會更深入介紹妖怪魅力及特性，希望大家可以好好品嘗這一切。

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展

▍展覽日期：2022/12/31(六)~2023/04/05(三) ※除夕當日休館

▍展覽地點：華山1914文創園區 西1、西2館

▍官方網站： https://bit.ly/3CuCW5X

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