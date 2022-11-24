快訊

「2023年生日運勢排行榜」出爐！強運前5名被這月份包辦、5月落吊車尾

世足賽／超熱血！日本球迷應援整場不放棄 加油歌沒停過感動記者

直播爆料兼帶貨 汪小菲的麻六記酸辣粉2天進帳2千2百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止遠雄點亮愛心聖誕樹 250張家扶心願小卡等你助圓夢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市汐止遠雄廣場舉辦「聖誕圓夢計畫，愛心禮物募集」，號召民眾扮演小天使，為家扶兒童圓夢。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「聖誕圓夢計畫，愛心禮物募集」，號召民眾扮演小天使，為家扶兒童圓夢。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場點亮「愛心聖誕樹」，並掛上250張許願小卡，號召民眾扮演小天使，認領心願卡。希望在12月21日前完成禮物募集，12月24日送到基隆家扶中心汐止服務處，在幸福的季節傳遞更多愛與關懷，讓小朋友們夢想成真。

遠雄廣場表示，今年是第4年舉辦「聖誕圓夢計畫，愛心禮物募集」活動，合計將為家扶兒童募集共超過1000個心願禮物，歡迎社會大眾一起成為寒冬中點亮希望的溫暖能量。

家扶中心將扶助家庭小朋友寫下的心願卡，掛在遠雄廣場的愛心聖誕樹上，希望愛心人士能為他們圓夢。

8歲的陳姓小朋友來自單親家庭，由媽媽獨力扶養他與弟妹。他覺得平日上學的書包太小，希望能更換新書包，但顧慮媽媽的經濟壓力，以及弟妹的心情，不知道如何跟家人開口，因此許願能有一個新書包，好好去上學、吸收新知識。也有住在汐足山區的小孩，因為天氣轉涼，想要一條毛毯。

遠雄廣場表示，這些心願或許一般孩子看來微不足道，但在家扶兒心中卻是難以實現的夢想，希望能透過聖誕圓夢計畫，募集更多的愛心天使幫他們圓夢。

遠雄在歲末年終除了舉辦愛心活動，為讓民眾回饋自己一整年的辛勞，也推出吃美食玩集章活動。餐飲每日單筆消費150元集1章，每集滿固定章數，可獲得相對應徽章1枚與大禮包。大禮包內有眾多品牌優惠券，價值上千元。

瓦城另推出「尾牙春酒10人宴」，12月31日前預訂享贈品優惠，2023年2月28日前點用，每桌再送10張活動抽獎券，月月抽旅遊金。相關消費訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。

新北市汐止遠雄廣場舉辦吃美食玩集章活動，集滿固定章數，可獲得相對應徽章與大禮包。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦吃美食玩集章活動，集滿固定章數，可獲得相對應徽章與大禮包。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「聖誕圓夢計畫，愛心禮物募集」，號召民眾扮演小天使，為家扶兒童圓夢。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「聖誕圓夢計畫，愛心禮物募集」，號召民眾扮演小天使，為家扶兒童圓夢。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瓦城「尾牙春酒10人宴」上市。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瓦城「尾牙春酒10人宴」上市。圖／遠雄廣場提供

愛心 書包

延伸閱讀

遠雄壽提16.8億資產減損

侯友宜車隊掃街拜票 汐止支持者熱情迎接

家扶向上兒童 小五的她0.1視力黏著課本與擴視鏡是日常

18歲公民權公投 家扶：請投下同意票

相關新聞

體驗冬天專屬運動 亞洲5滑雪目的地出爐

不少民眾在冬天都想要體驗滑雪運動，旅遊業者也公布亞洲5個滑雪目的地供旅客參考，除了日本及韓國之外，印度境內也有一個滑雪場

黑五購物節量販超市也推超殺優惠 全聯滿千送千點 愛買量販家電6.5折

搶攻「黑色星期五」商機，量販、超市也加入戰局。11月25日至11月27日全聯線上線下共同推出爆殺優惠，「PXGo!全聯線...

汐止遠雄點亮愛心聖誕樹 250張家扶心願小卡等你助圓夢

新北市汐止遠雄廣場點亮「愛心聖誕樹」，並掛上250張許願小卡，號召民眾扮演小天使，認領心願卡。希望在12月21日前完成禮...

蟬聯台中十大伴手禮雙獎 歐客佬「買一送一」回饋

台中市十大伴手禮得獎名單出爐，歐客佬精品咖啡蟬連「金口碑獎」、「現場人氣獎」。業者表示，為歡慶連4年得獎，適逢13周年慶...

百萬珠寶助攻炎宇宙@aayan1120！ 百變炎亞綸登北流獻唱

炎亞綸甫於11月20日於臺北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會，不但大方展現健美身材，還有「嗨！營業中...

吃得到香草烤雞、沙朗牛排！樂雅樂佳節套餐2人也能吃

迎接感恩節與聖誕節，樂雅樂應景推出「義式香草烤雞奢華禮籃」，一次享有義式烤雞與多種配餐、甜點，適合親友歡聚共享。同時還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。