汐止遠雄點亮愛心聖誕樹 250張家扶心願小卡等你助圓夢

新北市汐止遠雄廣場點亮「愛心聖誕樹」，並掛上250張許願小卡，號召民眾扮演小天使，認領心願卡。希望在12月21日前完成禮物募集，12月24日送到基隆家扶中心汐止服務處，在幸福的季節傳遞更多愛與關懷，讓小朋友們夢想成真。

遠雄廣場表示，今年是第4年舉辦「聖誕圓夢計畫，愛心禮物募集」活動，合計將為家扶兒童募集共超過1000個心願禮物，歡迎社會大眾一起成為寒冬中點亮希望的溫暖能量。

家扶中心將扶助家庭小朋友寫下的心願卡，掛在遠雄廣場的愛心聖誕樹上，希望愛心人士能為他們圓夢。

8歲的陳姓小朋友來自單親家庭，由媽媽獨力扶養他與弟妹。他覺得平日上學的書包太小，希望能更換新書包，但顧慮媽媽的經濟壓力，以及弟妹的心情，不知道如何跟家人開口，因此許願能有一個新書包，好好去上學、吸收新知識。也有住在汐足山區的小孩，因為天氣轉涼，想要一條毛毯。

遠雄廣場表示，這些心願或許一般孩子看來微不足道，但在家扶兒心中卻是難以實現的夢想，希望能透過聖誕圓夢計畫，募集更多的愛心天使幫他們圓夢。

遠雄在歲末年終除了舉辦愛心活動，為讓民眾回饋自己一整年的辛勞，也推出吃美食玩集章活動。餐飲每日單筆消費150元集1章，每集滿固定章數，可獲得相對應徽章1枚與大禮包。大禮包內有眾多品牌優惠券，價值上千元。