蟬聯台中十大伴手禮雙獎 歐客佬「買一送一」回饋
台中市十大伴手禮得獎名單出爐，歐客佬精品咖啡蟬連「金口碑獎」、「現場人氣獎」。業者表示，為歡慶連4年得獎，適逢13周年慶，雙喜臨門，除原周年慶優惠，再加碼推出全館咖啡豆、精品掛耳咖啡包，買一送一，即日起至本月30日止。
台中市十大伴手禮舉辦至今14屆，從最初10獎項，擴大到今年的43個獎項，涵蓋傳統糕餅、各式飲品、創新烘焙、生活小物等；十大伴手禮金口碑獎為限定為第11至13屆的十大伴手禮及金口碑獎得主才可報名，現場人氣獎為現場得票數最高者，要獲得肯定十分不易。
業者說明，歐客佬連鎖咖啡2009年在台中市成立，首年即報名參加台中十大伴手禮評選，即連4年得獎。首年起連三年獲「首獎」及「最佳現場人氣獎」，其中又以去年成績最輝煌，囊獲「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」三冠王，今年因限於資格，抱回「金口碑獎」、「現場人氣獎」雙獎。
業者表示，現場民眾票選的「人氣獎」支持是具體的呈現；歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，目前擁有全台咖啡品項最多。另外，為了方便民眾購買歐客佬精品咖啡，近期將上架棉花田生機園地門市，讓享受優質的精品咖啡更貼近生活。
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