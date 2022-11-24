百萬珠寶助攻炎宇宙@aayan1120！ 百變炎亞綸登北流獻唱
炎亞綸甫於11月20日於臺北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會，不但大方展現健美身材，還有「嗨！營業中」成員驚喜慶生，其中鬼鬼吳映潔熱情獻吻更成為熱搜話題。這次炎亞綸的造型除了「不穿衣服」讓粉絲大大尖叫之外，多套造型更帥氣演繹LVMH集團的FRED珠寶，戴著價值百萬的帥氣珠寶載歌載舞！
向來不斷挑戰自我的藝人炎亞綸，這次演唱會以炎宇宙為主題，演繹屬於自己的多重故事。演唱會開場他就以一襲帥氣黑色披風和FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶系列的頸圈和戒指，透過象徵無限的圖騰揭開演唱會序幕。演唱會中變換場景和造型，talk show時他換上韓流天王Rain也曾配戴過的Force 10 Winch項鍊和能多重變換寶石的Pain de Sucre戒指，展現多變的面，而在勁歌熱舞時又換上充滿力量感的設計Force 10 XL系列，以及象徵力量和大膽自由的帆船鍊扣造型Force 10 Multibuckle高級珠寶系列，都有傳遞正能量、邁向無限可能的巧思寓意。
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