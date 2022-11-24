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百萬珠寶助攻炎宇宙@aayan1120！ 百變炎亞綸登北流獻唱

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
炎亞綸配戴FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶系列。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶系列。圖／斐登提供

炎亞綸甫於11月20日於臺北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會，不但大方展現健美身材，還有「嗨！營業中」成員驚喜慶生，其中鬼鬼吳映潔熱情獻吻更成為熱搜話題。這次炎亞綸的造型除了「不穿衣服」讓粉絲大大尖叫之外，多套造型更帥氣演繹LVMH集團的FRED珠寶，戴著價值百萬的帥氣珠寶載歌載舞！

向來不斷挑戰自我的藝人炎亞綸，這次演唱會以炎宇宙為主題，演繹屬於自己的多重故事。演唱會開場他就以一襲帥氣黑色披風和FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶系列的頸圈和戒指，透過象徵無限的圖騰揭開演唱會序幕。演唱會中變換場景和造型，talk show時他換上韓流天王Rain也曾配戴過的Force 10 Winch項鍊和能多重變換寶石的Pain de Sucre戒指，展現多變的面，而在勁歌熱舞時又換上充滿力量感的設計Force 10 XL系列，以及象徵力量和大膽自由的帆船鍊扣造型Force 10 Multibuckle高級珠寶系列，都有傳遞正能量、邁向無限可能的巧思寓意。

Chance Infinie Capsule高級珠寶系列18K黃金戒指，24萬2,300元。圖／斐登提供
Chance Infinie Capsule高級珠寶系列18K黃金戒指，24萬2,300元。圖／斐登提供
Force 10 multibuckle高級珠寶系列寬版鑽石手鍊，130萬9,900元。圖／斐登提供
Force 10 multibuckle高級珠寶系列寬版鑽石手鍊，130萬9,900元。圖／斐登提供
Force 10高級珠寶系列Multibuckle白金鑽石項鍊，183萬900元。圖／斐登提供
Force 10高級珠寶系列Multibuckle白金鑽石項鍊，183萬900元。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Winch系列珠寶登台演出。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Winch系列珠寶登台演出。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Mutibuckle高級珠寶系列。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Mutibuckle高級珠寶系列。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Mutibuckle高級珠寶系列。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Mutibuckle高級珠寶系列。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Mutibuckle高級珠寶系列。圖／斐登提供
炎亞綸配戴FRED Force 10 Mutibuckle高級珠寶系列。圖／斐登提供
Force 10 Winch黃金精鋼絞盤墜飾，91,400元。圖／斐登提供
Force 10 Winch黃金精鋼絞盤墜飾，91,400元。圖／斐登提供
Force 10高級珠寶系列Multibuckle白金鑽石戒指，27萬6,200元。圖／斐登提供
Force 10高級珠寶系列Multibuckle白金鑽石戒指，27萬6,200元。圖／斐登提供
Chance Infinie Capsule高級珠寶系列18K黃金頸圈，123萬4,900元。圖／斐登提供
Chance Infinie Capsule高級珠寶系列18K黃金頸圈，123萬4,900元。圖／斐登提供

Force 10 XL buckle玫瑰金鑽石手鍊，97萬4,100元。圖／斐登提供
Force 10 XL buckle玫瑰金鑽石手鍊，97萬4,100元。圖／斐登提供
Pain de Sucre可變換寶石戒指，白金鑲嵌鑽石，50萬5,900元。圖／斐登提供
Pain de Sucre可變換寶石戒指，白金鑲嵌鑽石，50萬5,900元。圖／斐登提供

演唱會 珠寶 戒指

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