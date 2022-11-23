「世界無肉日」4超商推蔬食新品 米其林綠星時髦蔬食店「小小樹食」也聯名

不管是為了信仰、健康，還是環保，近年吃蔬食的民眾越來越多，多樣化的蔬食料理也打破吃素與美味無法兼得的刻板印象。搶在11月25日「世界無肉日」之前，四大超商皆宣布推出更多蔬食商品，滿足全天候不同時段的無肉飲食需求。

7-ELEVEN「天素地蔬」品牌攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」與「陽明春天」推出5款全新無肉創意餐點，包括小小樹食全新開發的「胡麻米麵沙拉」、「燕麥奶堅果南瓜燉飯」、「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」、「泰式酸辣湯」，以及冬季暖身必備的陽明春天「麻油杏鮑菇湯」，於全台2,500間有「天素地蔬」冷藏鮮食專區的門市推出。另外，7-ELEVEN積極開設「天素地蔬複合店」，整合冷藏、冷凍、常溫共近300品項，更規劃於千間門市擴大設置蔬食冷凍專區，OPEN POINT App內的「i地圖」也可即時查詢鄰近門市素蔬食商品庫存，讓消費者出門在外也能輕鬆永續飲食。

全家便利商店也端出早餐、點心都能吃的「鮑菇脆筍飯糰」、異國風味「打拋風植蔬餐盒」、奶香十足的「多彩烤蔬奶醬燕麥焗飯」與濃郁風「雙重起司烘蛋捲」等4款蔬食新品，迄今實體店鋪販售蔬食商品已超過百款，包含鮮食主食、輕食小吃、冷凍食品、麵包與甜點等，滿足從早餐到宵夜的蔬食需求。消費者可於全家App地圖趣的「蔬食地圖」依據偏好的蔬食類型進行商品查詢，全家更於LINE官方帳號首度推出中獎率100%的「知蔬答禮轉好運」抽獎活動，即日起至11月29日期間，每日可抽最低1元的蔬食商品優惠券，11月25日國際蔬食日當天，使用全盈+PAY付款購買指定蔬食產品，即享支付7.9折限時折扣，隨買跨店取還有Let’s Café大杯燕麥奶拿鐵2杯99元優惠。

萊爾富針對蔬食一族則是提供了微辣口感的「紅燒什錦蔬鴨燴飯」、與台灣蔬食品牌「寬心園」聯名推出的「雙椒菇菇麵」，以及風味獨特的「葡式咖哩焗飯」。即日起至12月13日，於全台萊爾富門市購買任一鮮食商品搭配指定飲料省10元。