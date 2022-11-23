汪小菲怒割大S歸還床墊！被爆「不是千萬床墊同款」

雖然大S與汪小菲已經離婚，但兩人近日因為欠款而又鬧上版面，還牽扯彼此家人。其中汪小菲狂發微博中，不停提到兩人曾睡過的千萬床墊，被爆料與證實為頂級瑞典品牌Hästens海絲騰，而大S昨天歸還到S Hotel，今天S Hotel就開記者會，現場割破燒毀該床墊。不過就有資深櫃姐看到影片與照片後，直言「割壞的那款床墊，不是售價近千萬元的Hästens海絲騰床墊款式」。

據熟悉該品牌的人透露，今天汪小菲派人割壞的床墊，不是Hästens海絲騰Vividus床組，因為該床組內裡有馬尾毛，顏色就不對，且也沒看到招牌格紋，但是從今天破壞床墊的影片中可看出，內裡並非馬尾毛，因此並非現在售價932萬的Hästens海絲騰Vividus床組。

雖然之前Hästens海絲騰有低調證實，數年前大S與汪小菲確實在店上買過Vividus床組，不過其實汪小菲也沒有證實，所指的床墊就是Hästens海絲騰該款，至於到底雙方是講哪款床墊也不得而知。