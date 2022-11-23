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全黑照樣超搶鏡？富永愛巧搭Boucheron珠寶展超模氣場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日本超模富永愛（Ai Tominaga），日前在IG秀出一系列黑色時裝穿搭，讓人發現如何透過珠寶的點綴，同時在性感、中性或嫵媚等風格中，自由遊走。圖 / 翻攝自 IG @ ai_tominaga_official（合成圖）
日本超模富永愛（Ai Tominaga），日前在IG秀出一系列黑色時裝穿搭，讓人發現如何透過珠寶的點綴，同時在性感、中性或嫵媚等風格中，自由遊走。圖 / 翻攝自 IG @ ai_tominaga_official（合成圖）

秋冬的顏色一向以大地色系、咖啡、黑色、深棕為主。然而在秋冬時分如何透過珠寶、飾品強化氣勢？日本超模富永愛（Ai Tominaga），日前在IG秀出一系列黑色時裝穿搭，讓人發現：原來透過線條、幾何造型與珠寶的點綴，也能同時駕馭性感、中性或嫵媚，華麗百分百。

原來這組造型是富永愛為日本版Bazzar雜誌所拍攝，雖然在她IG中僅秀出三張照片，但仔細拆解還是能發現三個訣竅，值得學習筆記。其一是富永愛配戴了多款以品牌寵物愛貓Wladimir的造型戒指或項鍊，高擬真的珠寶項鍊與戒指，不僅以貓為靈感，精湛、纖細的寶石鑲嵌，還原了貓兒的毛髮、眼神的靈動與俏皮，借鏡寵物的逗趣，自然為黑色帶來討喜生命力。

而在另一套黑色亮面寬大西裝造型中，富永愛則一口氣在雙手組合了最少八枚的Quatre系列戒指，透過不同紋理、飾面、貴金屬、鑽石、色彩的混搭，創造出層層疊加的風格魅力；而第三個訣竅就在於：另一套造型中富永愛，以黑色高領毛衣搭配了多款出自Boheme Serpenti系列的項鍊、戒指與耳環。橢圓形的輪廓似靈蛇、似水滴，規律中卻散發不循常規的設計感，自然能跳脫秋冬人們常被氣溫、厚重衣物與環境受到的後天限制，進而任閃亮與自信、無限開展。

Serpent Bohème Solarité項鍊，575萬元。圖 / Boucheron提供
Serpent Bohème Solarité項鍊，575萬元。圖 / Boucheron提供
Wladimir貓咪造型戒指，鑲嵌鑽石、沙弗萊石、珍珠母貝、石英和黑色藍寶石，155萬元。圖 / Boucheron提供
Wladimir貓咪造型戒指，鑲嵌鑽石、沙弗萊石、珍珠母貝、石英和黑色藍寶石，155萬元。圖 / Boucheron提供
在一套黑色亮面寬大西裝造型中，富永愛一口氣在雙手組合了最少八枚的Quatre系列戒指，透過不同紋理、飾面、貴金屬、鑽石、色彩的混搭，創造出疊加的輕奢可能。圖 / 翻攝自 IG @ ai_tominaga_official
在一套黑色亮面寬大西裝造型中，富永愛一口氣在雙手組合了最少八枚的Quatre系列戒指，透過不同紋理、飾面、貴金屬、鑽石、色彩的混搭，創造出疊加的輕奢可能。圖 / 翻攝自 IG @ ai_tominaga_official
Quatre Classique系列耳環，黃金、白金和玫瑰金750材質、棕色PVD鑲嵌鑽石，31萬3,000元。圖 / Boucheron提供
Quatre Classique系列耳環，黃金、白金和玫瑰金750材質、棕色PVD鑲嵌鑽石，31萬3,000元。圖 / Boucheron提供
Quatre Radiant系列戒指，23萬6,000元。圖 / Boucheron提供
Quatre Radiant系列戒指，23萬6,000元。圖 / Boucheron提供
Serpent Bohème系列多水滴造型戒指，43萬6,000元。圖 / Boucheron提供
Serpent Bohème系列多水滴造型戒指，43萬6,000元。圖 / Boucheron提供

戒指 珠寶

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