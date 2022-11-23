全黑照樣超搶鏡？富永愛巧搭Boucheron珠寶展超模氣場

秋冬的顏色一向以大地色系、咖啡、黑色、深棕為主。然而在秋冬時分如何透過珠寶、飾品強化氣勢？日本超模富永愛（Ai Tominaga），日前在IG秀出一系列黑色時裝穿搭，讓人發現：原來透過線條、幾何造型與珠寶的點綴，也能同時駕馭性感、中性或嫵媚，華麗百分百。

原來這組造型是富永愛為日本版Bazzar雜誌所拍攝，雖然在她IG中僅秀出三張照片，但仔細拆解還是能發現三個訣竅，值得學習筆記。其一是富永愛配戴了多款以品牌寵物愛貓Wladimir的造型戒指或項鍊，高擬真的珠寶項鍊與戒指，不僅以貓為靈感，精湛、纖細的寶石鑲嵌，還原了貓兒的毛髮、眼神的靈動與俏皮，借鏡寵物的逗趣，自然為黑色帶來討喜生命力。