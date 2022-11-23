快學潤娥擁有超強奶油肌！粉底液要跟著換季強調保濕度
韓星潤娥讓不少粉絲羨慕，素顏有雞蛋肌，但上妝之後就擁有超強奶油肌，讓人好羨慕，原來身為雅詩蘭黛亞太區代言人的潤娥，完美妝容的秘密就是使用全新升級的24H聚光粉保濕粉底精華 SPF20 / PA+++，特別是在秋冬季節，粉底更要換季，強調保濕潤澤，讓整體妝容更能有持妝的完美效果。
想要畫出潤娥的完美妝容，韓彩妝師也教學3撇步，第一步得要先妝前打底，特別強調肌膚的保濕度，可使用粉保濕水啵啵妝前精華，加上校色功用，先為肌膚打底，第二步使用24H聚光粉保濕粉底精華搭配聚光塑顏刷，少量多次逆著毛孔，由內至外疊擦，重點地方如T字等，也能重點補擦／為肌膚補光，第三步可以在蘋果肌輕刷拋光，創造有如膠原飽滿的澎皮少女感。
全新升級的24H聚光粉保濕粉底精華，添加枸杞、藍莓與蔓越莓複方萃取物所組成的3重超級莓果酵素，增加肌膚抵抗力，還能順便養膚，並有84%保濕精華，添加2倍玻尿酸、亞麻油酸與荷荷巴油，讓肌膚同步鎖水，以及智能聚光因子、微米柔焦微粒，讓肌膚完美遮蓋瑕疵。
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