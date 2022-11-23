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財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」第4天再推新優惠 氣炸鍋、聲霸也登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多北台中店開幕時曾推出的「財富女神金條」，今年黑色購物週也加入優惠行列。記者黃筱晴／攝影
好市多北台中店開幕時曾推出的「財富女神金條」，今年黑色購物週也加入優惠行列。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」即將邁入第4天，稍早同樣在Costco App搶先揭露隔天即將推出的優惠商品清單，其中好市多黑鑽卡大戶相當期待的金條終於登場，另外近年持續熱賣的氣炸鍋、默默熱銷的家庭劇院聲霸也在優惠之列，還有數位學習不可少的筆電則是今年黑五首度出現，而大電視每天皆持續推出新的優惠機種，還沒下好離手的會員可以把握機會到現場選購。

第4天App新增的主打優惠商品同樣有7款，同樣有許多都是歷年黑五經典定番款，包括閃閃發光的財富女神金條五盎司、TCL 75吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）、ASUS 15.6吋筆記型電腦、飛利浦氣炸鍋、飛利浦家庭劇院聲霸、澳洲經典香氛擴香組、Timberland男防潑水羽絨外套。

除了App提前預告的重點特惠商品，今年賣場內默默推出的隱藏版優惠商品數比往年多更多，種類也相當多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，且推出的優惠商品在整個黑色購物週活動期間都持續享有特惠價，如果不想在五六日週末人潮高峰期進場，明天可得把握機會採購。

好市多「黑色購物週」即日起至11月27日於全台14家好市多實體賣場同步推出，11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日將提早到8點就開門，實際開門營業時間以各店實際狀況為準。

好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週期間金條優惠終於出現了。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週期間金條優惠終於出現了。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
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好市多黑色購物週第4天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
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