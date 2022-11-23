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29歲紐約二星餐廳副主廚移居台北 創業作AD ASTRA開幕

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
之前在「Atera」擔任副主廚的凱文．羅斯（Kevin Rose），宣布在台北開設自己的第一家餐廳「AD ASTRA」。圖／AD ASTRA提供。
之前在「Atera」擔任副主廚的凱文．羅斯（Kevin Rose），宣布在台北開設自己的第一家餐廳「AD ASTRA」。圖／AD ASTRA提供。

曾在傳奇名廚Daniel Boulud的餐廳受過嚴格訓練，並於被譽為「紐約最富驚喜」、「紐約五感饗宴」的米其林二星餐廳「Atera」擔任副主廚的凱文．羅斯（Kevin Rose），宣布在台北開設自己的第一家餐廳「AD ASTRA」。29歲的他揉和北歐料理心法與日式料理美學，將最Chill的紐約風尚帶來台北。新餐廳總共有32個座位，預定12月起於inline開放訂位，以套餐形式供餐，只供應晚餐，每套餐為10道菜式，售價為每人台幣3,880元+10%。

「AD ASTRA」命名來自一句經典的拉丁諺語，全句為「Per Aspera, Ad Astra」，意為「歷經萬難，終抵星辰」，類似華人常說的：「吃得苦中苦，方為人上人」，也正象徵了凱文．羅斯跨入人生嶄新階段的自我期許與決心。

凱文．羅斯12歲立志當主廚，他在童年時無意間翻閱了一本關於高端餐飲的精裝書，書中如同殿堂級的藝術品般閃閃發光的菜餚，讓小小年紀的他大受震撼，自此開始迷上看廚藝節目、閱讀食譜書。在母親的支持下，他14歲就開始在餐廳工作，並一邊完成高中學業；畢業後，他申請進入了夢寐以求的紐約傳奇名廚Daniel Boulud當時的三星餐廳Restaurant Daniel工作，即便毫無星級餐廳工作經驗，他卻因超齡的表現被錄取。

在Restaurant Daniel歷練後，他婉拒了集團安排他前往法國工作的機會，選擇進入被食評一致肯定為「全紐約最富驚喜」的米其林二星餐廳Atera，鑽研北歐當代料理哲學與手法，與當時甫到任、丹麥籍主廚Ronny Emborg，一同建立Atera關照五感、細膩的料理路數；他所設計的魚子醬茶碗蒸、至今都還是紐約食客津津樂道的「Atera」的招牌菜。

在創業作AD ASTRA，凱文．羅斯結合最擅長的北歐與日本料理，藉由風乾、發酵、醃漬提取食物與時間交互作用下的風味。前菜「鰤魚」以薄鹽熟成紅甘，帶出飽滿的酯味與甜味，搭配上柑橘醬汁酸甜跟魚子醬的鹹鮮，清爽而平衡。「鯖魚塔塔」以薄鹽醃漬鯖魚，魚肉切成小丁後搭配一點新鮮山葵、紅蔥醋調味。底部的青花椰泥，則是用燙過的青花椰跟一點點鹽、菠菜、葵花油製作。最後放上鮭魚卵、手指檸檬與高溫炸過的野米香，並灑上幸運草點綴。

「海膽鬆餅」融合海陸滋味，在鬆餅上抹蔥上自製洋蔥白醬（Soubise sauce），放上北海道海膽與微微炙烤過的生火腿，在酥香中囊括海陸鮮美。「干貝」以新鮮未冷凍過的北海道干貝，搭配濃郁的蛋黃、鹹鮮的干貝高湯與炙烤蔬菜，創造甘甜厚實的美妙滋味。甜點「鳳梨花生」選用帶有酸度的金鑽鳳梨，搭配花生濃郁的堅果味、與清爽的洋甘菊冰淇淋帶來整體滑潤的口感；最後加入以台灣啤酒、糖、一點點伏特加、檸檬汁與蛋白所打成的啤酒泡泡，以不同的視角展現台灣滋味。

◎AD ASTRA餐廳資訊

．地址：台北市中山北路二段45巷23號

．營業時間：17:30～23:00

．價格：晚間套餐為台幣3880元＋10%、Wine Pairing（5杯）1680元、Non-Alcoholic Pairing（5杯）1380元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

AD ASTRA餐椅為台灣老師傅手工打造。圖／AD ASTRA提供。
AD ASTRA餐椅為台灣老師傅手工打造。圖／AD ASTRA提供。
鰤魚。圖／AD ASTRA提供。
鰤魚。圖／AD ASTRA提供。
AD ASTRA運用大量北歐發酵、醃漬技巧，為料裡增添風味。圖／AD ASTRA提供
AD ASTRA運用大量北歐發酵、醃漬技巧，為料裡增添風味。圖／AD ASTRA提供
吧台用餐區有16個座位，餐廳內另有一個8人座包廂。圖／AD ASTRA提供。
吧台用餐區有16個座位，餐廳內另有一個8人座包廂。圖／AD ASTRA提供。
干貝。圖／AD ASTRA提供。
干貝。圖／AD ASTRA提供。
海膽鬆餅。圖／AD ASTRA提供。
海膽鬆餅。圖／AD ASTRA提供。
鯖魚塔塔。圖／AD ASTRA提供。
鯖魚塔塔。圖／AD ASTRA提供。

餐廳 米其林

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