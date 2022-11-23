29歲紐約二星餐廳副主廚移居台北 創業作AD ASTRA開幕

曾在傳奇名廚Daniel Boulud的餐廳受過嚴格訓練，並於被譽為「紐約最富驚喜」、「紐約五感饗宴」的米其林二星餐廳「Atera」擔任副主廚的凱文．羅斯（Kevin Rose），宣布在台北開設自己的第一家餐廳「AD ASTRA」。29歲的他揉和北歐料理心法與日式料理美學，將最Chill的紐約風尚帶來台北。新餐廳總共有32個座位，預定12月起於inline開放訂位，以套餐形式供餐，只供應晚餐，每套餐為10道菜式，售價為每人台幣3,880元+10%。

「AD ASTRA」命名來自一句經典的拉丁諺語，全句為「Per Aspera, Ad Astra」，意為「歷經萬難，終抵星辰」，類似華人常說的：「吃得苦中苦，方為人上人」，也正象徵了凱文．羅斯跨入人生嶄新階段的自我期許與決心。

凱文．羅斯12歲立志當主廚，他在童年時無意間翻閱了一本關於高端餐飲的精裝書，書中如同殿堂級的藝術品般閃閃發光的菜餚，讓小小年紀的他大受震撼，自此開始迷上看廚藝節目、閱讀食譜書。在母親的支持下，他14歲就開始在餐廳工作，並一邊完成高中學業；畢業後，他申請進入了夢寐以求的紐約傳奇名廚Daniel Boulud當時的三星餐廳Restaurant Daniel工作，即便毫無星級餐廳工作經驗，他卻因超齡的表現被錄取。

在Restaurant Daniel歷練後，他婉拒了集團安排他前往法國工作的機會，選擇進入被食評一致肯定為「全紐約最富驚喜」的米其林二星餐廳Atera，鑽研北歐當代料理哲學與手法，與當時甫到任、丹麥籍主廚Ronny Emborg，一同建立Atera關照五感、細膩的料理路數；他所設計的魚子醬茶碗蒸、至今都還是紐約食客津津樂道的「Atera」的招牌菜。

在創業作AD ASTRA，凱文．羅斯結合最擅長的北歐與日本料理，藉由風乾、發酵、醃漬提取食物與時間交互作用下的風味。前菜「鰤魚」以薄鹽熟成紅甘，帶出飽滿的酯味與甜味，搭配上柑橘醬汁酸甜跟魚子醬的鹹鮮，清爽而平衡。「鯖魚塔塔」以薄鹽醃漬鯖魚，魚肉切成小丁後搭配一點新鮮山葵、紅蔥醋調味。底部的青花椰泥，則是用燙過的青花椰跟一點點鹽、菠菜、葵花油製作。最後放上鮭魚卵、手指檸檬與高溫炸過的野米香，並灑上幸運草點綴。

「海膽鬆餅」融合海陸滋味，在鬆餅上抹蔥上自製洋蔥白醬（Soubise sauce），放上北海道海膽與微微炙烤過的生火腿，在酥香中囊括海陸鮮美。「干貝」以新鮮未冷凍過的北海道干貝，搭配濃郁的蛋黃、鹹鮮的干貝高湯與炙烤蔬菜，創造甘甜厚實的美妙滋味。甜點「鳳梨花生」選用帶有酸度的金鑽鳳梨，搭配花生濃郁的堅果味、與清爽的洋甘菊冰淇淋帶來整體滑潤的口感；最後加入以台灣啤酒、糖、一點點伏特加、檸檬汁與蛋白所打成的啤酒泡泡，以不同的視角展現台灣滋味。

◎AD ASTRA餐廳資訊

．地址：台北市中山北路二段45巷23號

．營業時間：17:30～23:00

．價格：晚間套餐為台幣3880元＋10%、Wine Pairing（5杯）1680元、Non-Alcoholic Pairing（5杯）1380元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康