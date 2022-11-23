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Balenciaga、Bottega Veneta節慶單品秀家居或出遊愜意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta聚焦於金、銀二色，帶來涵蓋包、鞋、配件等男女性單品，以及度假出遊的愜意興緻。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）
Bottega Veneta聚焦於金、銀二色，帶來涵蓋包、鞋、配件等男女性單品，以及度假出遊的愜意興緻。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）

再一個月就是西洋的聖誕節，也是節慶、派對、團聚、交換禮物的時機。Bottega Veneta聚焦於金、銀二色，帶來涵蓋包、鞋、配件等男女性單品，Balenciaga則帶來Object靈感假日系列，宛如將家中打造成Balenciaga Hotels & Resorts，為家居添增宛如度假或出遊的興緻。

金色輕奢、銀色閃耀，金銀色當然帶來喜悅、金屬般的反光，更是超越節慶、一年四季都合適的閃耀單品。Bottega Veneta的Holiday限定色系單品，聚焦於金、銀雙色，並為女士獻上推出金色編織卡夾、Cassette金色編織水桶包、Drop金色水滴耳環、Mini Jodie銀色編織手提包、Stretch銀色穆勒高跟鞋等多樣化單品；男性單品的顏色則偏向大地、自然色系，例如Cassette酪梨綠皮革編織斜背包、Intreccio鸚鵡綠編織皮革皮帶，另外也有生活配件如鼠尾草色Airpos收納盒或深藍四iPhone 14 Pro Max手機繩帶殼，更數位生活兼具時髦態度。

Balenciaga則跳脫衣物的框架，鎖定家居生活。以Balenciaga Hotels & Resorts為主題，涵蓋家居選物、寵物服飾與香氛類產品。包括與義大利瓷器品牌Ginori 1735共同打造的茶壺、碟子、碗和午餐餐盤，而鑲金邊或鑲銀邊紅酒杯和香檳杯、杯墊套裝，則讓相聚時的品飲更富滋趣。另以各種造型如棒球帽、Le Cagole靴和Dynasty太陽鏡的手繪玻璃掛飾，成為妝點家中聖誕樹的風格小物。

自11月21日起，Balenciaga部分專賣店還將提供個性化禮品包裝服務，同時部分門市櫥窗將陳列一棵以升級再造和不再使用的面料打造裝飾而成的常青樹，展現永續決心。Object靈感假日系列並將自12月起，於台北微風信義、台中新光三越中港店與高雄漢神巨蛋陸續上市。

Stretch銀色穆勒高跟鞋，49,900元。圖 / Bottega Veneta提供
Stretch銀色穆勒高跟鞋，49,900元。圖 / Bottega Veneta提供
Objects靈感假日系列午餐餐盒，22,310元。圖 / Balenciaga提供
Objects靈感假日系列午餐餐盒，22,310元。圖 / Balenciaga提供
鼠尾草色Airpods收納盒，7,600元。圖 / Bottega Veneta提供
鼠尾草色Airpods收納盒，7,600元。圖 / Bottega Veneta提供
Objects靈感假日系列金色玻璃杯，價格店洽。圖 / Balenciaga提供
Objects靈感假日系列金色玻璃杯，價格店洽。圖 / Balenciaga提供
Cassette金色編織水桶包，95,400元。圖 / Bottega Veneta提供
Cassette金色編織水桶包，95,400元。圖 / Bottega Veneta提供
Objects靈感假日系列聖誕裝飾品，單個22,310元。圖 / Balenciaga提供
Objects靈感假日系列聖誕裝飾品，單個22,310元。圖 / Balenciaga提供
Cassette銀色編織斜背包，10萬3,400元。圖 / Bottega Veneta提供
Cassette銀色編織斜背包，10萬3,400元。圖 / Bottega Veneta提供
Objects靈感假日系列餐盤，6,870元至10,300元。圖 / Balenciaga提供
Objects靈感假日系列餐盤，6,870元至10,300元。圖 / Balenciaga提供

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