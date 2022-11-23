Balenciaga、Bottega Veneta節慶單品秀家居或出遊愜意

再一個月就是西洋的聖誕節，也是節慶、派對、團聚、交換禮物的時機。Bottega Veneta聚焦於金、銀二色，帶來涵蓋包、鞋、配件等男女性單品，Balenciaga則帶來Object靈感假日系列，宛如將家中打造成Balenciaga Hotels & Resorts，為家居添增宛如度假或出遊的興緻。

金色輕奢、銀色閃耀，金銀色當然帶來喜悅、金屬般的反光，更是超越節慶、一年四季都合適的閃耀單品。Bottega Veneta的Holiday限定色系單品，聚焦於金、銀雙色，並為女士獻上推出金色編織卡夾、Cassette金色編織水桶包、Drop金色水滴耳環、Mini Jodie銀色編織手提包、Stretch銀色穆勒高跟鞋等多樣化單品；男性單品的顏色則偏向大地、自然色系，例如Cassette酪梨綠皮革編織斜背包、Intreccio鸚鵡綠編織皮革皮帶，另外也有生活配件如鼠尾草色Airpos收納盒或深藍四iPhone 14 Pro Max手機繩帶殼，更數位生活兼具時髦態度。

Balenciaga則跳脫衣物的框架，鎖定家居生活。以Balenciaga Hotels & Resorts為主題，涵蓋家居選物、寵物服飾與香氛類產品。包括與義大利瓷器品牌Ginori 1735共同打造的茶壺、碟子、碗和午餐餐盤，而鑲金邊或鑲銀邊紅酒杯和香檳杯、杯墊套裝，則讓相聚時的品飲更富滋趣。另以各種造型如棒球帽、Le Cagole靴和Dynasty太陽鏡的手繪玻璃掛飾，成為妝點家中聖誕樹的風格小物。