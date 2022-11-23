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黑五搶優惠 甜甜圈10入299元、亞尼克買10送「冠軍生乳捲」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供

因應一年一度的感恩購物節來臨，Mister Donut限時5天推出「甜甜圈10入299元」優惠方案。另外「亞尼克」則是限時1天推出「甜點任選4件，單件380元」的優惠，還有免運、加送生乳捲等優惠，讓喜愛甜食的螞蟻人能夠在黑五盡情享受。

11月24日至11月28日期間，Mister Donut限時推出「甜甜圈任選10入299元」優惠組合，平均一顆甜甜圈不用30元，藉此感謝粉絲們的支持。方案限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用。

迎接黑色星期五，亞尼克推出黑酷閃購節，第一波「絕配超殺」自即刻起至11月24日中午12點舉行。凡於亞尼克官網消費滿4件，即享「單件380元」優惠價；6件即享「免運費」；10件就送「冠軍生乳捲」。包括生乳捲、派塔、巴斯克生起司、北海道黑酷曲、起司磚等多款系列甜點均可選擇。

11月25官網活動搭上「黑酷星期五」活動，購買黑酷曲除了可折5%優惠，再加碼送100元折價券，可於年底前購買捲派、巴斯克、起司磚、黑酷曲等指定商品使用。

11月25日購買黑酷曲，可享5%優惠與加贈100元優惠券。圖／亞尼克提供
11月25日購買黑酷曲，可享5%優惠與加贈100元優惠券。圖／亞尼克提供
亞尼克針對黑五推出限時優惠，可享單件優惠價、免運、加送生乳捲等不同加碼。圖／亞尼克提供
亞尼克針對黑五推出限時優惠，可享單件優惠價、免運、加送生乳捲等不同加碼。圖／亞尼克提供

起司 甜點 黑色星期五

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