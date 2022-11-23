全台菸酒專限定 噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶登場

金車噶瑪蘭即日起於全台菸酒專賣店，推出限定販售的「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——葡萄酒風味桶」，以噶瑪蘭自豪的葡萄酒桶，延續山川首席系列的過桶工藝，每瓶700毫升，酒精濃度40%，建議售價1,500元。凡於新品上市期間購買，即加贈噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌50毫升小酒乙瓶，數量有限，贈完為止。

噶瑪蘭「山川首席（Concertmaster）」系列，強調結合純熟的過桶工藝，揉合威士忌在不同橡木桶中熟成的特殊香氣與風味，創造出巧妙的深度與平衡。這次新推出的「葡萄酒風味桶」，由調酒師團隊揉合多種風味桶的金黃酒液，放入經過獨特S.T.R.燒烤桶工藝處理後的葡萄酒桶中進行熟成，酒體帶有乾果、香草奶油，點綴輕柔的柑橘調性，入喉則迎來噶瑪蘭酒款經典的熱帶水果氣息，細緻順滑的酒質中帶出微微杏仁糖、麥芽餅乾、威化餅的焦糖甜香，整體極具層次變化卻不失平衡。

新酒款以酒精濃度40%裝瓶，口感滑順圓潤，風味層次分明，餘韻平衡細緻，展現噶瑪蘭卓越的過桶工藝與純熟的調配藝術。這次新品選用與「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」相呼應的藍色，帶有金屬光澤的質感，讓整體系列更明亮年輕。

除了陸續於各通路推出限定酒款外，金車噶瑪蘭持續開拓更多元的品酩體驗，成為首家與7-ELEVEN「酒BAR複合門市」合作的威士忌品牌，目前於全台超過300間複合門市中，提供「噶瑪蘭珍選No. 1單一麥芽威士忌」品飲服務，該酒款於2021年獲頒SFWSC舊金山世界烈酒競賽雙金牌，噶瑪蘭特有的熱帶水果成熟香氣，點綴奶油太妃糖與香草氣息，餘韻繚繞的豐沛果香，現場品飲可選擇純飲或加入特製冰球，以噶瑪蘭專屬威士忌杯細細品飲，氛圍質感更升級，單杯品飲價169元。複合門市詳細資訊可於https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx中，勾選「酒BAR」查詢。

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