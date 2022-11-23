聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台菸酒專限定 噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金車噶瑪蘭目前於全台超過300家7-ELEVEN「酒BAR複合門市」，提供「噶瑪蘭珍選No. 1單一麥芽威士忌」品飲服務，單杯品飲價169元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭目前於全台超過300家7-ELEVEN「酒BAR複合門市」，提供「噶瑪蘭珍選No. 1單一麥芽威士忌」品飲服務，單杯品飲價169元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車噶瑪蘭即日起於全台菸酒專賣店，推出限定販售的「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——葡萄酒風味桶」，以噶瑪蘭自豪的葡萄酒桶，延續山川首席系列的過桶工藝，每瓶700毫升，酒精濃度40%，建議售價1,500元。凡於新品上市期間購買，即加贈噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌50毫升小酒乙瓶，數量有限，贈完為止。

噶瑪蘭「山川首席（Concertmaster）」系列，強調結合純熟的過桶工藝，揉合威士忌在不同橡木桶中熟成的特殊香氣與風味，創造出巧妙的深度與平衡。這次新推出的「葡萄酒風味桶」，由調酒師團隊揉合多種風味桶的金黃酒液，放入經過獨特S.T.R.燒烤桶工藝處理後的葡萄酒桶中進行熟成，酒體帶有乾果、香草奶油，點綴輕柔的柑橘調性，入喉則迎來噶瑪蘭酒款經典的熱帶水果氣息，細緻順滑的酒質中帶出微微杏仁糖、麥芽餅乾、威化餅的焦糖甜香，整體極具層次變化卻不失平衡。

新酒款以酒精濃度40%裝瓶，口感滑順圓潤，風味層次分明，餘韻平衡細緻，展現噶瑪蘭卓越的過桶工藝與純熟的調配藝術。這次新品選用與「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」相呼應的藍色，帶有金屬光澤的質感，讓整體系列更明亮年輕。

除了陸續於各通路推出限定酒款外，金車噶瑪蘭持續開拓更多元的品酩體驗，成為首家與7-ELEVEN「酒BAR複合門市」合作的威士忌品牌，目前於全台超過300間複合門市中，提供「噶瑪蘭珍選No. 1單一麥芽威士忌」品飲服務，該酒款於2021年獲頒SFWSC舊金山世界烈酒競賽雙金牌，噶瑪蘭特有的熱帶水果成熟香氣，點綴奶油太妃糖與香草氣息，餘韻繚繞的豐沛果香，現場品飲可選擇純飲或加入特製冰球，以噶瑪蘭專屬威士忌杯細細品飲，氛圍質感更升級，單杯品飲價169元。複合門市詳細資訊可於https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx中，勾選「酒BAR」查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——葡萄酒風味桶」即日起於全台菸酒專賣店限定販售，每瓶建議售價1,500元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——葡萄酒風味桶」即日起於全台菸酒專賣店限定販售，每瓶建議售價1,500元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——葡萄酒風味桶」入口散發葡萄乾與香草奶油風味，成熟瓜果甜香與麥芽餅乾、威化餅的焦糖香接續而來，層次豐富。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——葡萄酒風味桶」入口散發葡萄乾與香草奶油風味，成熟瓜果甜香與麥芽餅乾、威化餅的焦糖香接續而來，層次豐富。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 葡萄酒

延伸閱讀

以咖啡風味為靈感 麥卡倫阿拉比卡之旅譜寫味蕾新樂章

全台限量3,000瓶！艾柏迪18年托斯卡尼紅酒桶來了

Pourquoi解惑法國：「耶穌之血」葡萄酒的消費經濟學？

唯一上榜！金車噶瑪蘭獲2022最受推崇威士忌品牌第7名

相關新聞

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

黑五搶優惠 甜甜圈10入299元、亞尼克買10送「冠軍生乳捲」

因應一年一度的感恩購物節來臨，Mister Donut限時5天推出「甜甜圈10入299元」優惠方案。另外「亞尼克」則是限...

來去表參道逛一下？ 森星、中村杏現身Max Mara新專賣店

隨著國境開放，已讓東京成為國人熱門旅遊首選。去東京，表參道常是多數人的購物之選。近日Max Mara並在表參道－青山區開...

人人皆網紅！遠傳friDay購物AI技術加持 導購輕鬆分潤

電商競爭超激烈，各平台皆持續推出新功能、新服務希望能留住客人，而翻轉電商現況的關鍵即在於新技術的導入應用。遠傳friDa...

台南五星酒店賣冷飲賣進超商 一喝原來是這奇特口感

台南五星級飯店賣冷飲賣進超商！台南晶英酒店自行研發台灣茶搭配氣泡的「晶泡茶」，之前在飯店銷售，特殊的口感受到消費者歡迎，...

佳節獻上璀璨鑽石 HEARTS ON FIRE傳遞美好心意

迎接年底連續佳節與全新的一年，全世界車工最完美的鑽石品牌HEARTS ON FIRE於此刻推出閃耀動人的鑽飾獻禮，以引領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。