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來去表參道逛一下？ 森星、中村杏現身Max Mara新專賣店
隨著國境開放，已讓東京成為國人熱門旅遊首選。去東京，表參道常是多數人的購物之選。近日Max Mara並在表參道－青山區開設了品牌第二間專賣店，除邀請知名歌手Chara、並有模特兒森星、大平修藏、中村杏（Anne Nakamura）一同出席開幕派對，展現表參道的青春活力。
這間佔地約400平方公尺、7層樓的Max Mara Omotesando專賣店，是由建築設計事務所Andrea Tognon Architecture操刀設計，店內運用了可自由調整明暗的多孔金屬板造型燈帶，讓空間的氛圍瞬息萬變，拼接的水泥地面與地毯相互交錯，形成質地與幾何圖形的交錯對比。而建築外觀則是有大量的落地玻璃窗搭配如波浪般的金屬板，並在三樓高度有著搶眼的Max Mara品牌標示。入夜時，再有著可愛圖案：穿上了Max Mara經典大衣的狗狗，唯妙唯肖。
而在日前的開幕派對上，大政絢（Aya Omasa）則穿上淺駝色的洋裝與大衣，並小秀香肩；中村杏（Anne Nakamura）的削肩黑色長洋裝除了讓身形更為修長、營造出紅毯般天后氣場，裙擺尾端更有著細膩的皺褶設計，表情紋理多變；藝術家、知名歌手Chara也現身當晚表演多首樂曲炒熱氣氛，同時表現更同時在涉谷（Shibuya）最著名的「澀谷全向交叉路口」「生中繼」即時轉播，為Max Mara的表參道專賣店壯大聲勢。
與老派、沈穩的銀座相比，表參道堪稱東京更為年輕、時髦的精品一級戰區。下次去東京，是不是也去表參道來去逛一下（午）？
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