以咖啡風味為靈感 麥卡倫阿拉比卡之旅譜寫味蕾新樂章

台灣人熱愛咖啡,也熱愛威士忌,麥卡倫年度限量系列「The Harmony Collection」的第二個酒款「阿拉比卡之旅(The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica)」,正是一款以咖啡風味為靈感的威士忌,一次滿足台灣人的兩種熱愛。

在新酒款發表會上,為了呈獻味蕾與香氣上的感官體驗,麥卡倫攜手2017 WBrC 世界盃沖煮大賽冠軍,同時也是VWI by CHADWANG主理人王策,以及台灣首位食材策展人,頂級食材顧問「FoodSeason食時可樂」創辦人Thomas Yeh,以威士忌品酩佐以咖啡香氣,偕同台灣在地食材的原始風貌,展現出麥卡倫「阿拉比卡之旅」匠心工藝的特色與風味。

王策表示:「威士忌的品酩與咖啡品飲有異曲同工之妙,咖啡香氣從鼻腔進入,觸動嗅覺神經再刺激大腦感到雀躍,入喉時口感溫潤而滑順,突破品酩框架,探索五感體驗的全新領域。」

王策與麥卡倫品牌大使黃偉綸,從Plant to Bean、Bean to Cup、Cup to Glass等逐步品飲流程體驗中,帶領消費者探索威士忌與咖啡的香氣,逐步體驗「阿拉比卡之旅」的優雅細節。

食材策展人Thomas Yeh特別走訪台灣農場,嚴選各地的鮮蔬珍果和微型植物,設計出5道精緻多變,將道地台灣風格的珍饈與「阿拉比卡之旅」完美融合。前菜特別選以超過16種以上的微型蔬菜,帶出探索阿拉比卡花園的情境。湯品以陽明山冷泉鱒魚,點綴淬鍊後的木質調風味油,呈現萃取與純淨的意涵。主菜則以經典胭脂鴨搭配特調的咖啡醬汁,讓風味回歸咖啡主軸。甜點以甜而不膩的咖啡蛋糕回扣主題,象徵探索細膩風味的感官旅程。

麥卡倫行銷經理魏以程表示:「威士忌與咖啡的搭配,真的是天生一對。麥卡倫全新年度限量鉅獻『阿拉比卡之旅』,就是一款探索『咖啡』與『麥卡倫單一麥芽威士忌』完美融合的味蕾新樂章,將咖啡前中後味的細膩層次,注入頂級佳釀之中,讓品酩體驗昇華到更高的境界。」

在創作「阿拉比卡之旅」之前,麥卡倫釀酒大師Steven Bremner邀請5位世界知名咖啡專家,在麥卡倫莊園舉辦一場大師高峰會,與會者包括衣索比亞咖啡種植者Kenean Asefa Dukamo、蘇格蘭咖啡烘焙師Lisa Lawson、美國咖啡大師Andrea Allen,以及英國咖啡拉花藝術家Dhan Tamang與頂尖咖啡歷史學家Jonathan Morris教授。

「我們特別選定被譽為咖啡發源地的衣索比亞所種植出的阿拉比卡咖啡豆,作為靈感來源,並在麥卡倫的傳統歐洲橡木雪莉桶中,努力尋覓濃郁香氣,這些橡木桶不僅能夠帶來極為豐富又令人滿意的咖啡感官驚喜,又因同時受到美國橡木雪莉桶影響,更加層疊出些許甜味和格外細膩柔和的香草風味,和諧勾兌出單一麥芽威士忌的獨特風味,使『阿拉比卡之旅』讓人聯想到香醇而濃郁的義式濃縮咖啡。」Steven Bremner表示:「在您舉杯品酩這款佳釀的同時,搭配來自不同品種的衣索比亞咖啡,蘊藏於威士忌中的獨特風味,就會十分神奇地釋放出來,打造出一場令人倍感驚喜的麥卡倫全新感官體驗。」

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康