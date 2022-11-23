人人皆網紅！遠傳friDay購物AI技術加持 導購輕鬆分潤

電商競爭超激烈，各平台皆持續推出新功能、新服務希望能留住客人，而翻轉電商現況的關鍵即在於新技術的導入應用。遠傳friDay購物結合AI應用與獨家開發技術，近日宣布推出2大全新網購服務「再轉轉」與「網紅看盤」，不僅為供應商提供更便利的上架方式、更多的曝光管道，透過AI技術也為消費者更量身推薦有興趣的專屬折扣商品，甚至可以成為「網紅」號召親友購物賺回饋。

遠時數位科技董事長井琪表示：「遠傳friDay購物在謝振豊總經理的帶領下深耕AI運算，為消費者打造創新的網購體驗，期盼遠傳friDay購物的改變能創造新的模式同時提升效益，攜手品牌商開拓未來新商機。」

遠時數位科技總經理謝振豊則分享：「透過AI技術，供應商僅需單點上架即可達到商品多點曝光，大量增加購買機會，創造一站多贏。」

其中，創新網購服務「再轉轉」為遠傳friDay購物AI應用首部曲，由強大的AI引擎所支撐，操作介面簡易單手即可完成，免下載註冊，消費者只需動動手指就能「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品，利用通勤、等待的零碎時間即可快速下單購物。