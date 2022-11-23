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人人皆網紅！遠傳friDay購物AI技術加持 導購輕鬆分潤

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
遠傳friDay購物宣示揭開電商AI應用序幕，開啟電商新契機。（圖為遠時數位科技董事長井琪）圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物宣示揭開電商AI應用序幕，開啟電商新契機。（圖為遠時數位科技董事長井琪）圖／遠傳friDay購物提供

電商競爭超激烈，各平台皆持續推出新功能、新服務希望能留住客人，而翻轉電商現況的關鍵即在於新技術的導入應用。遠傳friDay購物結合AI應用與獨家開發技術，近日宣布推出2大全新網購服務「再轉轉」與「網紅看盤」，不僅為供應商提供更便利的上架方式、更多的曝光管道，透過AI技術也為消費者更量身推薦有興趣的專屬折扣商品，甚至可以成為「網紅」號召親友購物賺回饋。

遠時數位科技董事長井琪表示：「遠傳friDay購物在謝振豊總經理的帶領下深耕AI運算，為消費者打造創新的網購體驗，期盼遠傳friDay購物的改變能創造新的模式同時提升效益，攜手品牌商開拓未來新商機。」

遠時數位科技總經理謝振豊則分享：「透過AI技術，供應商僅需單點上架即可達到商品多點曝光，大量增加購買機會，創造一站多贏。」

其中，創新網購服務「再轉轉」為遠傳friDay購物AI應用首部曲，由強大的AI引擎所支撐，操作介面簡易單手即可完成，免下載註冊，消費者只需動動手指就能「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品，利用通勤、等待的零碎時間即可快速下單購物。

另一項全新服務「網紅看盤」則是將「人人都是網紅」的現代社群趨勢「商業化」，透過AI選品機制，讓每個消費者都能透過推薦親朋好友完成購買特定商品獲得不同比例的回饋優惠，一註冊即可有500項推薦品項，「網紅」們亦可隨時加入不同類型的商品，透過快捷鍵分享好友購買即享有分潤，分潤機制即時且透明，推薦越多賺越多，自己購買也享有優惠。

遠傳friDay購物結合AI應用與獨家開發技術，宣布推出「再轉轉」與「網紅看盤」2大全新網購服務。（圖為遠時數位科技總經理謝振豊）圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物結合AI應用與獨家開發技術，宣布推出「再轉轉」與「網紅看盤」2大全新網購服務。（圖為遠時數位科技總經理謝振豊）圖／遠傳friDay購物提供
免下載註冊，消費者只需動動手指就能「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品。記者黃筱晴／攝影
免下載註冊，消費者只需動動手指就能「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品。記者黃筱晴／攝影

AI 網紅 網購 電商

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