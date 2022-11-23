台南五星酒店賣冷飲賣進超商 一喝原來是這奇特口感

台南五星級飯店賣冷飲賣進超商！台南晶英酒店自行研發台灣茶搭配氣泡的「晶泡茶」，之前在飯店銷售，特殊的口感受到消費者歡迎，最近更擴大通路，與7-11超商合作，嘉義以南的1600間超商都有販售，旅館賣茶賣進超商，相當另類。

飯店業之前在疫情影響下，營運受到衝擊，紛紛開發其他商品販售，希望能搶救回一些業績，台南晶英酒店表示，這項商品之前提供給住房及餐廳客人飲用，增加營運品項外，也提高本業的服務品質，意外大受歡迎，促成商品正式搶進超商。

業者表示，晶泡茶是以南投的高山茶茶湯，經過急速冷卻後，搭配獨家的氣泡注入手法，入喉後熟悉的輕揚茶香中，感受舌尖曼妙的跳動感，相當特別，過去試售期間除了在飯店客房mini吧免費提供給房客嚐鮮，於館內餐廳經由服務人員推薦作為清爽解膩的佐餐飲品「類香檳」，也廣受饕客青睞，回購率及銷售量都很不錯，至今已熱賣突破33萬瓶。

業者表示，經過兩年的飯店販售，即日起進軍7-ELEVEN超商零售通路，涵蓋嘉南、高屏區域共1600間門市，販售口味包含清新甘甜的高山金萱、以及圓潤香醇的蜜香紅茶，無論單喝或是佐餐當作「類香檳」都相當適合，每瓶原價60元，首波嚐鮮價49元，透過另類清涼愉悅的品茗體驗，傳遞台南最美的「奉茶文化」，飯店選物平台「晶好購」每箱20瓶同步優惠中https://silkslife.com/。