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佳節獻上璀璨鑽石 HEARTS ON FIRE傳遞美好心意
迎接年底連續佳節與全新的一年，全世界車工最完美的鑽石品牌HEARTS ON FIRE於此刻推出閃耀動人的鑽飾獻禮，以引領潮流的現代設計與值得世代相傳的典雅款式呈現美鑽心意，包括璀璨戒指、 精緻手鐲、閃亮項鍊等，為自己，或為佔據心中重要位置的人送上一件彌足珍貴的禮物，無論是任何人都將喜出望外，度過個加倍難忘的幸福節日。
HEARTS ON FIRE所有的珠寶皆鑲嵌品牌最富盛名的璀璨鑽石，以精準一致的超卓工藝精雕細琢成完美的車工，使鑽石綻放難以媲美的璀璨光芒。鑽石戒指的款式從簡約經典的百搭款式，到流露女性魅力的華麗款式，琳瑯滿目的設計，不論任何人都能找到屬於自己的命定風格；美鑽交織而成手鐲，提供年輕活潑的白K金或典雅的玫瑰金材質選擇，而火彩奪目的馬蹄或星星型項鍊還有帶來幸運的美好寓意，是送給自己或摯愛的最佳禮物。
最受歡迎的AERIAL系列從大自然千變萬化的美好姿態汲取靈感，將富有生命力的太陽、種子等象徵元素化作迷人的珠寶，構建出精雕細琢的項鍊、手鐲，戒指等，為任何造型增添純美光芒；可日常單獨配戴為穿搭畫龍點睛，也可隨場合隨心混搭，營造耀眼的佳節造型焦點，也是傳遞深刻心意的完美禮物。
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