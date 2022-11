佳節獻上璀璨鑽石 HEARTS ON FIRE傳遞美好心意

迎接年底連續佳節與全新的一年,全世界車工最完美的鑽石品牌HEARTS ON FIRE於此刻推出閃耀動人的鑽飾獻禮,以引領潮流的現代設計與值得世代相傳的典雅款式呈現美鑽心意,包括璀璨戒指、 精緻手鐲、閃亮項鍊等,為自己,或為佔據心中重要位置的人送上一件彌足珍貴的禮物,無論是任何人都將喜出望外,度過個加倍難忘的幸福節日。

HEARTS ON FIRE所有的珠寶皆鑲嵌品牌最富盛名的璀璨鑽石,以精準一致的超卓工藝精雕細琢成完美的車工,使鑽石綻放難以媲美的璀璨光芒。鑽石戒指的款式從簡約經典的百搭款式,到流露女性魅力的華麗款式,琳瑯滿目的設計,不論任何人都能找到屬於自己的命定風格;美鑽交織而成手鐲,提供年輕活潑的白K金或典雅的玫瑰金材質選擇,而火彩奪目的馬蹄或星星型項鍊還有帶來幸運的美好寓意,是送給自己或摯愛的最佳禮物。