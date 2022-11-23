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佳節獻上璀璨鑽石 HEARTS ON FIRE傳遞美好心意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供

迎接年底連續佳節與全新的一年，全世界車工最完美的鑽石品牌HEARTS ON FIRE於此刻推出閃耀動人的鑽飾獻禮，以引領潮流的現代設計與值得世代相傳的典雅款式呈現美鑽心意，包括璀璨戒指、 精緻手鐲、閃亮項鍊等，為自己，或為佔據心中重要位置的人送上一件彌足珍貴的禮物，無論是任何人都將喜出望外，度過個加倍難忘的幸福節日。

HEARTS ON FIRE所有的珠寶皆鑲嵌品牌最富盛名的璀璨鑽石，以精準一致的超卓工藝精雕細琢成完美的車工，使鑽石綻放難以媲美的璀璨光芒。鑽石戒指的款式從簡約經典的百搭款式，到流露女性魅力的華麗款式，琳瑯滿目的設計，不論任何人都能找到屬於自己的命定風格；美鑽交織而成手鐲，提供年輕活潑的白K金或典雅的玫瑰金材質選擇，而火彩奪目的馬蹄或星星型項鍊還有帶來幸運的美好寓意，是送給自己或摯愛的最佳禮物。

最受歡迎的AERIAL系列從大自然千變萬化的美好姿態汲取靈感，將富有生命力的太陽、種子等象徵元素化作迷人的珠寶，構建出精雕細琢的項鍊、手鐲，戒指等，為任何造型增添純美光芒；可日常單獨配戴為穿搭畫龍點睛，也可隨場合隨心混搭，營造耀眼的佳節造型焦點，也是傳遞深刻心意的完美禮物。

HEARTS ON FIRE Aerial Marquis Flexi白K金鑽石手鐲，11萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE Aerial Marquis Flexi白K金鑽石手鐲，11萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE COPLEY玫瑰金鑽石手鐲，10萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE COPLEY玫瑰金鑽石手鐲，10萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE LORELEI diamond criss cross玫瑰金鑽石戒指，99,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE LORELEI diamond criss cross玫瑰金鑽石戒指，99,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE HORSESHOES白金鑽石項鍊，81,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE HORSESHOES白金鑽石項鍊，81,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊大型款，23萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊大型款，23萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE於耶誕佳節推出閃耀動人的鑽飾獻禮。圖／HEARTS ON FIRE提供

鑽石 戒指 珠寶 品牌

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