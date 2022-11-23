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建築師張淑征設計屏東「灣臥」 入選ArchDaily世界百大建築

聯合報／ 記者袁世珮／即時報導
灣臥座落在自然環境之中。圖／灣臥提供，Lorenzo Pierucci攝影
灣臥座落在自然環境之中。圖／灣臥提供，Lorenzo Pierucci攝影

建築師張淑征設計的屏東「灣臥」民宿，最近入選ArchDaily平台與出版商Gestalten合作出版的ArchDaily首本建築指南The ArchDaily Guide to Good Architecture，在全球四萬多件頂尖建築作品中脫穎而出，成為台灣唯一入選的世界百大優秀建築。

ArchDaily是全球指標性的建築設計專業媒體，2008年創立，今年首度出版建築指南，從過去15年間介紹過逾四萬件的建築或建築相關計畫中，根據Durable（經久）、Innovative（創新）、Local（在地）、Useful（實用）等等十項標準，每項指標各選出6至16件代表性建築，指南內共收錄104件作品。

張淑征。 陳立凱／攝影
張淑征。 陳立凱／攝影

「灣臥」入列Durable項目下。ArchDaily認為，經久的建築可以承受時間的考驗，比該區域的建築擁有更長的生命週期，能減少重建的資源浪費，而為達此一目的，設計上必須考慮當地的地理、氣候及文化因素，材料及工法要適應當地的天然及人文條件；此外，隨著時間的變化，人們對建築的需求及觀感也會改變，經久的建築也要具備彈性與動態的特質，避免落入系統化的設計。

灣臥獲ArchDaily選為世界百大建築之一。圖／灣臥提供，Lorenzo Pierucci攝影
灣臥獲ArchDaily選為世界百大建築之一。圖／灣臥提供，Lorenzo Pierucci攝影

「灣臥」位於恆春山丘上面海的制高點，被原生芒草與樹木交錯的自然環境環繞，冬天有強勁的落山風，夏季則是潮濕的海風。民宿主人原是北市府公務員，當初請來建築師張淑征幫忙，她第一次來到基地，受到自然的感染，當場有了靈感，決定以organic（有機）的方式思考這棟建築。

灣臥獲ArchDaily選為世界百大建築之一。圖／灣臥提供，Lorenzo Pierucci攝影
灣臥獲ArchDaily選為世界百大建築之一。圖／灣臥提供，Lorenzo Pierucci攝影

因地理位置限制，最初連路都沒有，在材料、工班與技術的限制下，張淑征選擇讓整棟房子對著海打開，只用混凝土、玻璃、金屬、木材、瓷磚等基本建材，「說一個牆的故事」。

建築的特色Wandering Walls（漫遊的牆面），牆像緞帶般在樓地板上遊走，利用水泥構造的板牆系統，內面拆模後，就變成室內的裝潢，對外就是庭院與建築的牆，藉由模糊建築與大自然的界線去定義公與私的空間，建築造型跳脫傳統方正格局，拋棄常用的梁柱結構設計，讓牆面在空間中自由伸展。這些設計讓「灣臥」成了台灣唯一入選的世界百大優秀建築。

建築 民宿

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