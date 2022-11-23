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CSD中衛耶誕節最新力作！「萬花筒雪花口罩」從裡到外都絕美

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
CSD中衛2022耶誕節最新力作「萬花筒雪花口罩」，共有「初心雪花」、「冀望雪花」兩款，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛2022耶誕節最新力作「萬花筒雪花口罩」，共有「初心雪花」、「冀望雪花」兩款，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供

透過三稜鏡的多重鏡像折射，小小萬花筒神奇旋轉出變幻無窮的排列組合圖案，有如一個與世隔絕的迷幻世界。CSD中衛2022耶誕節最新力作「萬花筒雪花口罩」應用萬花筒原理，讓無數的雪花碎片，鏡射成多款完美無暇的六角形雪花片，讓人目眩神迷。

去年世界彷彿暫停運轉，CSD中衛以「故障碼雪花」為題，在口罩上演繹出雪花斷訊之美。今年中衛推出「萬花筒雪花」概念口罩，將破碎雪花片，鏡射組合全新的完美雪花，帶來滿滿能量，呼應全世界在巨變的崩解與混亂中，逐漸組合出全新面貌。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，自2017年以來，雪花系列一直是CSD中衛耶誕節的熱門限量商品，每年獨特創意的雪花設計，是許多消費者的經典收藏款。今年「萬花筒雪花口罩」共分兩款，分別是白金色系「初心雪花」及藍紫色系「冀望雪花」，以風格不同的雪花片堆疊多層次設計，巧妙加入極光暈染手法，充滿迷幻色彩；口罩外層水針不織布的絲絨珠光感，添增輕奢質感；搭配專利雙色編織柔軟耳帶，讓人舒適一整天。

為了增加粉絲們的收藏樂趣，CSD中衛「萬花筒雪花口罩」外盒採用六角形筒身設計，呼應完美對稱的六角形雪花，由側邊開啟時，就像開啟萬花筒的一端。白金色系「初心雪花」外盒包覆雷射膜，一翻轉就會閃耀出美麗光澤，像是捉摸不定的極光；藍紫色系「冀望雪花」外盒側邊有雪花壓紋，深紫色暈染點綴其上添增層次。兩款盒面打凸設計以及燙銀字體設計精美，適合收藏，也是最佳耶誕禮物。

CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「初心雪花」、「冀望雪花」兩款分成人及兒童款，每盒30片售價350元。12月1日中午12點起陸續開賣，於momo購物網、PChome、博客來、小三美日、媽咪愛、蝦皮購物、東森購物網、PayEasy、Pinkoi、康是美網購eshop、屈臣氏網路商店等電商通路販售，實體通路則有康是美、屈臣氏、POYA、HOLA、丁丁、誠品、日藥本舖、松本清、city'super、微風、杏一、維康、躍獅及台中分子藥局等。

今年耶誕節除了年度雪花口罩之外，CSD中衛也與日本機能丹寧品牌EDWIN首度聯名合作。12月13日至2023年2月5日期間EDWIN舉辦「耶誕送暖加碼」活動，於線上App或門市消費滿3,800元，就送一盒CSD X EDWIN聯名口罩，數量有限，贈完為止。

CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「冀望雪花」，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「冀望雪花」，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「冀望雪花」分成人及兒童款，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「冀望雪花」分成人及兒童款，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「初心雪花」分成人及兒童款，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「初心雪花」分成人及兒童款，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」外盒採用六角形筒身設計，呼應完美對稱的六角形雪花。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」外盒採用六角形筒身設計，呼應完美對稱的六角形雪花。圖／CSD中衛提供
CSD中衛2022耶誕節最新力作「萬花筒雪花口罩」從裡到外都絕美，適合收藏，也是最佳耶誕禮物。圖／CSD中衛提供
CSD中衛2022耶誕節最新力作「萬花筒雪花口罩」從裡到外都絕美，適合收藏，也是最佳耶誕禮物。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「冀望雪花」。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「冀望雪花」。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「初心雪花」。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「初心雪花」。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「初心雪花」，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛「萬花筒雪花口罩」－「初心雪花」，每盒30片售價350元。圖／CSD中衛提供
CSD中衛與日本機能丹寧品牌EDWIN首度聯名合作，12月13日至2023年2月5日EDWIN舉辦「耶誕送暖加碼」活動，於線上App或門市消費滿3,800元，就送一盒CSD X EDWIN聯名口罩，數量有限，贈完為止。圖／CSD中衛提供
CSD中衛與日本機能丹寧品牌EDWIN首度聯名合作，12月13日至2023年2月5日EDWIN舉辦「耶誕送暖加碼」活動，於線上App或門市消費滿3,800元，就送一盒CSD X EDWIN聯名口罩，數量有限，贈完為止。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛

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