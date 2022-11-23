自帶光環！蔡依林代言寶格麗全新形象演繹經典B.zero1

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）發源自永恆之城羅馬，以羅馬競技場為靈感，創作出B.zero1系列珠寶，無畏大膽地將經典建築的精神以珠寶語彙重新詮釋，體現寶格麗勇於打破框架的品牌精神。品牌最新形象亦由不斷挑戰既往的寶格麗品牌代言人蔡依林演繹「光之女王」形象，分別於靜態照片和影片中配戴黃金與白金色調兩套截然不同視覺效果的寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表，再現天后氣場。

在這系列時尚大片中，蔡依林身穿一襲黑色平口洋裝，堆疊長度迥異的BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃金項鍊、鉚釘細節流露奔放的搖滾氣息，搭配滾鏤空版本的B.zero1系列黃金鑲鑽手環與B.zero1 Logo系列黃K金手環，配上各式B.zero1戒指與BVLGARI BVLGARI系列腕表，彰顯B.zero1系列多元的風貌與雋永迷人的跨世代美感，為混搭出個人風格做出最具代表性的示範。