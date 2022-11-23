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自帶光環！蔡依林代言寶格麗全新形象演繹經典B.zero1

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）發源自永恆之城羅馬，以羅馬競技場為靈感，創作出B.zero1系列珠寶，無畏大膽地將經典建築的精神以珠寶語彙重新詮釋，體現寶格麗勇於打破框架的品牌精神。品牌最新形象亦由不斷挑戰既往的寶格麗品牌代言人蔡依林演繹「光之女王」形象，分別於靜態照片和影片中配戴黃金與白金色調兩套截然不同視覺效果的寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表，再現天后氣場。

在這系列時尚大片中，蔡依林身穿一襲黑色平口洋裝，堆疊長度迥異的BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃金項鍊、鉚釘細節流露奔放的搖滾氣息，搭配滾鏤空版本的B.zero1系列黃金鑲鑽手環與B.zero1 Logo系列黃K金手環，配上各式B.zero1戒指與BVLGARI BVLGARI系列腕表，彰顯B.zero1系列多元的風貌與雋永迷人的跨世代美感，為混搭出個人風格做出最具代表性的示範。

同時釋出的形象影片中，蔡依林則則配戴了白Ｋ金材質為主的B.zero1系列珠寶，展現更為年輕活躍的率性魅力。裝飾搖滾鉚釘的B.zero1 ROCK系列白金項鍊配上B.zero1 Logo系列白金手環、B.zero1系列白Ｋ金鑲鑽手環與BVLGARI BVLGARI玫瑰金和精鋼腕表，蔡依林將B.zero1不斷隨著世代演變、成長進化的生命力完美展現，也點出天后持續蛻變進化、跳脫框架的強大精神力。

BVLGARI B.zero1系列鑽石手鐲，約228萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列鑽石手鐲，約228萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，約28萬2,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，約28萬2,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，約26萬2,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，約26萬2,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽手環，約81萬5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽手環，約81萬5,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，約19萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，約19萬2,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林演繹寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊，約209萬6,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊，約209萬6,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白金鑽石婚戒對戒，19萬4,400元起至21萬2,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白金鑽石婚戒對戒，19萬4,400元起至21萬2,400元。圖／寶格麗提供

珠寶 品牌 羅馬

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