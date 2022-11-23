自帶光環！蔡依林代言寶格麗全新形象演繹經典B.zero1
義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）發源自永恆之城羅馬，以羅馬競技場為靈感，創作出B.zero1系列珠寶，無畏大膽地將經典建築的精神以珠寶語彙重新詮釋，體現寶格麗勇於打破框架的品牌精神。品牌最新形象亦由不斷挑戰既往的寶格麗品牌代言人蔡依林演繹「光之女王」形象，分別於靜態照片和影片中配戴黃金與白金色調兩套截然不同視覺效果的寶格麗B.zero1系列珠寶與BVLGARI BVLGARI系列腕表，再現天后氣場。
在這系列時尚大片中，蔡依林身穿一襲黑色平口洋裝，堆疊長度迥異的BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃金項鍊、鉚釘細節流露奔放的搖滾氣息，搭配滾鏤空版本的B.zero1系列黃金鑲鑽手環與B.zero1 Logo系列黃K金手環，配上各式B.zero1戒指與BVLGARI BVLGARI系列腕表，彰顯B.zero1系列多元的風貌與雋永迷人的跨世代美感，為混搭出個人風格做出最具代表性的示範。
同時釋出的形象影片中，蔡依林則則配戴了白Ｋ金材質為主的B.zero1系列珠寶，展現更為年輕活躍的率性魅力。裝飾搖滾鉚釘的B.zero1 ROCK系列白金項鍊配上B.zero1 Logo系列白金手環、B.zero1系列白Ｋ金鑲鑽手環與BVLGARI BVLGARI玫瑰金和精鋼腕表，蔡依林將B.zero1不斷隨著世代演變、成長進化的生命力完美展現，也點出天后持續蛻變進化、跳脫框架的強大精神力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言